Ảnh minh họa

Kuwait vừa công bố một trong những phát hiện năng lượng ngoài khơi quan trọng nhất của nước này trong nhiều năm qua, khi Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) và Công ty Dầu khí Kuwait (KOC) xác nhận đã tìm thấy một mỏ dầu khí quy mô lớn tại khu vực Al-Noukhitha, phía đông đảo Failaka trên Vịnh Ba Tư.

Theo thông báo chính thức, tổng trữ lượng hydrocarbon của mỏ mới được ước tính vào khoảng 3,2 tỷ thùng dầu quy đổi, bao gồm dầu nhẹ và khí đốt tự nhiên. Đây là phát hiện có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Kuwait đang nỗ lực mở rộng năng lực khai thác và đa dạng hóa các nguồn cung năng lượng ngoài khơi nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu cũng như bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn.

Mỏ Al-Noukhitha có diện tích ban đầu khoảng 96 km². Giếng thăm dò đầu tiên, Noukhitha-1, cho thấy sản lượng sơ bộ khoảng 2.800 thùng dầu nhẹ mỗi ngày cùng với 7 triệu mét khối khí đi kèm. Những kết quả này được giới chuyên môn đánh giá là tích cực, cho thấy cấu trúc địa chất tại khu vực này có tiềm năng thương mại rõ rệt.

Các ước tính sơ bộ từ KOC cho biết một tầng địa chất chính tại mỏ có thể chứa khoảng 2,1 tỷ thùng dầu nhẹ và 144 tỷ m³ khí tự nhiên. Quy đổi theo chuẩn quốc tế, lượng hydrocarbon này tương đương khoảng 3,2 tỷ thùng dầu, đưa Al-Noukhitha trở thành một trong những mỏ ngoài khơi lớn nhất từng được phát hiện tại Kuwait.

Phát hiện này là kết quả của nhiều năm khảo sát địa chấn và nghiên cứu địa chất ngoài khơi. KOC cho biết dự án thăm dò hiện tại được xây dựng trên cơ sở các khảo sát địa chấn 2D tại vùng biển Kuwait, kết hợp với phân tích địa vật lý và địa chất nhằm làm rõ cấu trúc các tầng đá, xác định vị trí khoan tối ưu, đồng thời bảo đảm an toàn và hiệu quả cho các hoạt động khoan cũng như công tác hậu cần.

Theo KOC, khu vực ngoài khơi chiếm khoảng một phần ba tổng diện tích lãnh thổ của Kuwait, với quy mô hơn 6.000 km². Tuy nhiên, đây vẫn là vùng ít được khai thác so với các mỏ dầu trên đất liền vốn đã được phát triển từ nhiều thập kỷ trước. Việc mở rộng hoạt động thăm dò ra biển được xem là bước đi chiến lược nhằm duy trì sản lượng trong dài hạn và bổ sung trữ lượng mới cho quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu Trung Đông này.

Giai đoạn thăm dò hiện tại tại Al-Noukhitha bao gồm việc khoan sáu giếng dầu khí như bước khởi đầu. Các giai đoạn tiếp theo sẽ được quyết định dựa trên kết quả kỹ thuật và thương mại từ các giếng khoan này. Nếu các kết quả tiếp tục khả quan, Kuwait có thể tiến tới phát triển mỏ ở quy mô công nghiệp trong những năm tới.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu tác động từ quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch, các phát hiện dầu khí quy mô lớn vẫn đóng vai trò quan trọng đối với các quốc gia xuất khẩu như Kuwait. Việc bổ sung một mỏ ngoài khơi với trữ lượng lên tới hàng tỷ thùng giúp nước này củng cố vị thế là một trong những trụ cột cung ứng dầu mỏ của khu vực Trung Đông và thị trường thế giới.

Kuwait là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam trong nhiều năm. Quốc gia này bắt đầu xuất khẩu dầu thô năm 1946 và là thành viên sáng lập của OPEC. Kuwait là nhà sản xuất lớn thứ 5 của OPEC, có trữ lượng dầu đã được chứng minh là 101,5 tỷ thùng.﻿﻿