Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện mỏ dầu rộng 96 km² tại nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam, trữ lượng 3,2 tỷ thùng dầu

09-01-2026 - 18:23 PM | Thị trường

Riêng tầng địa chất chính tại mỏ đã có thể chứa khoảng 2,1 tỷ thùng dầu nhẹ và 144 tỷ m³ khí tự nhiên.

Ảnh minh họa

Kuwait vừa công bố một trong những phát hiện năng lượng ngoài khơi quan trọng nhất của nước này trong nhiều năm qua, khi Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) và Công ty Dầu khí Kuwait (KOC) xác nhận đã tìm thấy một mỏ dầu khí quy mô lớn tại khu vực Al-Noukhitha, phía đông đảo Failaka trên Vịnh Ba Tư.

Theo thông báo chính thức, tổng trữ lượng hydrocarbon của mỏ mới được ước tính vào khoảng 3,2 tỷ thùng dầu quy đổi, bao gồm dầu nhẹ và khí đốt tự nhiên. Đây là phát hiện có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Kuwait đang nỗ lực mở rộng năng lực khai thác và đa dạng hóa các nguồn cung năng lượng ngoài khơi nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu cũng như bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn.

Mỏ Al-Noukhitha có diện tích ban đầu khoảng 96 km². Giếng thăm dò đầu tiên, Noukhitha-1, cho thấy sản lượng sơ bộ khoảng 2.800 thùng dầu nhẹ mỗi ngày cùng với 7 triệu mét khối khí đi kèm. Những kết quả này được giới chuyên môn đánh giá là tích cực, cho thấy cấu trúc địa chất tại khu vực này có tiềm năng thương mại rõ rệt.

Các ước tính sơ bộ từ KOC cho biết một tầng địa chất chính tại mỏ có thể chứa khoảng 2,1 tỷ thùng dầu nhẹ và 144 tỷ m³ khí tự nhiên. Quy đổi theo chuẩn quốc tế, lượng hydrocarbon này tương đương khoảng 3,2 tỷ thùng dầu, đưa Al-Noukhitha trở thành một trong những mỏ ngoài khơi lớn nhất từng được phát hiện tại Kuwait.

Phát hiện này là kết quả của nhiều năm khảo sát địa chấn và nghiên cứu địa chất ngoài khơi. KOC cho biết dự án thăm dò hiện tại được xây dựng trên cơ sở các khảo sát địa chấn 2D tại vùng biển Kuwait, kết hợp với phân tích địa vật lý và địa chất nhằm làm rõ cấu trúc các tầng đá, xác định vị trí khoan tối ưu, đồng thời bảo đảm an toàn và hiệu quả cho các hoạt động khoan cũng như công tác hậu cần.

Theo KOC, khu vực ngoài khơi chiếm khoảng một phần ba tổng diện tích lãnh thổ của Kuwait, với quy mô hơn 6.000 km². Tuy nhiên, đây vẫn là vùng ít được khai thác so với các mỏ dầu trên đất liền vốn đã được phát triển từ nhiều thập kỷ trước. Việc mở rộng hoạt động thăm dò ra biển được xem là bước đi chiến lược nhằm duy trì sản lượng trong dài hạn và bổ sung trữ lượng mới cho quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu Trung Đông này.

Giai đoạn thăm dò hiện tại tại Al-Noukhitha bao gồm việc khoan sáu giếng dầu khí như bước khởi đầu. Các giai đoạn tiếp theo sẽ được quyết định dựa trên kết quả kỹ thuật và thương mại từ các giếng khoan này. Nếu các kết quả tiếp tục khả quan, Kuwait có thể tiến tới phát triển mỏ ở quy mô công nghiệp trong những năm tới.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu tác động từ quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch, các phát hiện dầu khí quy mô lớn vẫn đóng vai trò quan trọng đối với các quốc gia xuất khẩu như Kuwait. Việc bổ sung một mỏ ngoài khơi với trữ lượng lên tới hàng tỷ thùng giúp nước này củng cố vị thế là một trong những trụ cột cung ứng dầu mỏ của khu vực Trung Đông và thị trường thế giới.

Kuwait là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam trong nhiều năm. Quốc gia này bắt đầu xuất khẩu dầu thô năm 1946 và là thành viên sáng lập của OPEC. Kuwait là nhà sản xuất lớn thứ 5 của OPEC, có trữ lượng dầu đã được chứng minh là 101,5 tỷ thùng.﻿﻿

Phát hiện một lớp dầu nằm ngang trữ lượng 200 triệu thùng cùng mỏ khí quy mô lớn tại một quốc gia châu Á

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một sản vật dưới nước của Việt Nam được Canada liên tục săn lùng: Thu về hơn 38 triệu USD, Thái Lan đang là là đối thủ lớn nhất

Một sản vật dưới nước của Việt Nam được Canada liên tục săn lùng: Thu về hơn 38 triệu USD, Thái Lan đang là là đối thủ lớn nhất Nổi bật

Danh sách 17 lô sữa NAN vừa được Nestlé Việt Nam thu hồi

Danh sách 17 lô sữa NAN vừa được Nestlé Việt Nam thu hồi Nổi bật

Việt Nam thành hiện tượng ASEAN, 'con cưng' của ông Phạm Nhật Vượng góp công lớn

Việt Nam thành hiện tượng ASEAN, 'con cưng' của ông Phạm Nhật Vượng góp công lớn

17:40 , 09/01/2026
Công nghệ 'đỉnh chóp' này giúp ô tô điện vừa đi vừa tự sạc, xe Hyundai được hưởng lợi đầu tiên

Công nghệ 'đỉnh chóp' này giúp ô tô điện vừa đi vừa tự sạc, xe Hyundai được hưởng lợi đầu tiên

16:04 , 09/01/2026
Một nhân viên Chagee tại Trung Quốc dùng...tay trần pha đồ uống, cửa hàng lập tức bị đóng cửa

Một nhân viên Chagee tại Trung Quốc dùng...tay trần pha đồ uống, cửa hàng lập tức bị đóng cửa

15:45 , 09/01/2026
Giám đốc Công ty HALOVA cùng vợ sản xuất hàng ngàn chai nước hoa giả

Giám đốc Công ty HALOVA cùng vợ sản xuất hàng ngàn chai nước hoa giả

15:35 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên