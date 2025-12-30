Ảnh minh họa

Kuwait vừa công bố phát hiện một mỏ dầu khí ngoài khơi được đánh giá có tầm quan trọng to lớn, qua đó củng cố kỳ vọng gia tăng trữ lượng năng lượng quốc gia và mở rộng hoạt động thăm dò ngoài khơi trong những năm tới.

Cụ thể, Tập đoàn Dầu khí Kuwait (Kuwait Petroleum Corporation – KPC) xác nhận đã phát hiện trữ lượng hydrocarbon có giá trị thương mại tại mỏ Al-Julaia, nằm trong vùng lãnh hải của nước này. Phát hiện mới được thực hiện thông qua công ty con Kuwait Oil Company (KOC), đánh dấu phát hiện ngoài khơi thứ hai của Kuwait sau mỏ Al-Nokhatha được công bố vào tháng 7/2024.

Theo KPC, phát hiện tại Al-Julaia là một cột mốc quan trọng, bổ sung thêm nguồn tài nguyên hydrocarbon có ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế quốc gia. Tập đoàn nhấn mạnh rằng kết quả này phản ánh hiệu quả của các chiến lược thăm dò ngoài khơi, đồng thời mở đường cho các giai đoạn phát triển tiếp theo nhằm phục vụ mục tiêu sản xuất năng lượng dài hạn của Kuwait đến năm 2040.

Các kết quả ban đầu từ giếng thăm dò Al-Julaia-2 cho thấy triển vọng tích cực. Mỏ dầu khí này có diện tích khoảng 74 km², với trữ lượng ước tính khoảng 800 triệu thùng dầu thô có mật độ trung bình và khoảng 17 tỷ mét khối khí đồng hành. Tổng trữ lượng quy đổi tương đương khoảng 950 triệu thùng dầu.

Để đánh giá toàn diện tiềm năng khu vực, KPC cho biết đã triển khai dự án khảo sát địa chấn ba chiều trên diện tích hơn 6.000 km². Dữ liệu thu thập được sẽ hỗ trợ việc xác định vị trí các mỏ dầu khí, phục vụ quyết định đưa các phát hiện này vào giai đoạn phát triển và khai thác thương mại.

Song song với hoạt động thăm dò, Kuwait đang từng bước tăng cường năng lực sản xuất ngoài khơi nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược dài hạn. Trước đó, vào tháng 7/2019, KOC đã ký hợp đồng dịch vụ khoan ngoài khơi với Halliburton, bao gồm các dịch vụ khoan, thử nghiệm giếng, lấy mẫu lõi, xi măng hóa, ống cuộn cũng như hậu cần ngoài khơi.

Theo Halliburton, công ty này sẽ cung cấp hai giàn khoan ngoài khơi cùng các tàu tiếp tế để phục vụ dự án tại Vịnh Ba Tư, trong lãnh hải Kuwait. Tuy nhiên, chiến dịch khoan đã gặp nhiều trì hoãn so với kế hoạch ban đầu. Giám đốc điều hành KPC Sheikh Nawaf Saud Al-Sabah cho biết Kuwait dự kiến bắt đầu các hoạt động khoan ngoài khơi đầu tiên vào năm 2022, chậm khoảng ba năm so với thời điểm ký kết hợp đồng.

Kuwait là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam trong nhiều năm. Quốc gia này bắt đầu xuất khẩu dầu thô năm 1946 và là thành viên sáng lập của OPEC. Kuwait là nhà sản xuất lớn thứ 5 của OPEC, có trữ lượng dầu đã được chứng minh là 101,5 tỷ thùng.﻿