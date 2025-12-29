Hàng hiếm Mercedes-Benz 190 SL giá 13 tỷ đồng lên sàn: ‘Món đồ chơi’ cùng gu với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, cả Việt Nam chỉ có vài chiếc

Thị trường xe sưu tầm tại Việt Nam mới đây ghi nhận sự xuất hiện của một chiếc Mercedes-Benz 190 SL đời cổ được rao bán. Liên hệ với đơn vị bán hàng, người này cho biết mức giá là 13 tỷ đồng. Đây là mẫu roadster hai cửa hiếm gặp, thuộc dòng xe thể thao mang tính biểu tượng của Mercedes-Benz trong giai đoạn hậu chiến và gần như chỉ xuất hiện trong các bộ sưu tập cá nhân tại Việt Nam.

Mercedes-Benz 190 SL hiếm gặp được rao bán với giá khoảng 13 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Tiến

Chiếc Mercedes-Benz 190 SL được rao bán thuộc thế hệ được sản xuất trong giai đoạn từ năm 1955 đến 1963, sở hữu cấu hình mui trần kèm mui cứng tháo rời. Theo thông tin từ người bán, xe vẫn giữ động cơ nguyên bản dung tích 1.9L, 4 xy-lanh, kết hợp hộp số sàn 4 cấp. Các chi tiết ngoại thất và nội thất được cho là còn đầy đủ, tình trạng tổng thể phù hợp với một mẫu xe cổ đã trải qua nhiều thập kỷ.

Mercedes-Benz 190 SL được xem là phiên bản “dễ tiếp cận” hơn so với 300 SL, không tập trung vào hiệu suất cao mà hướng đến trải nghiệm lái nhẹ nhàng, phong cách và sang trọng. Trong suốt vòng đời, có hơn 25.000 chiếc 190 SL được sản xuất trên toàn cầu. Tại Việt Nam, số lượng xe được ghi nhận chỉ ở mức rất hạn chế, chủ yếu nằm trong tay các nhà sưu tầm lâu năm.

Mẫu roadster 2 cửa của Mercedes-Benz sản xuất trong giai đoạn 1955–1963. Ảnh: Nguyễn Tiến

Trong giới chơi xe cổ trong nước, ông Đặng Lê Nguyên Vũ được biết đến là người sở hữu nhiều Mercedes-Benz 190 SL nhất, với ít nhất hai chiếc trong bộ sưu tập cá nhân. Ngoài ra, một vài chiếc khác được cho là thuộc sở hữu của các nhà sưu tầm tại TP.HCM và Ninh Bình, nhưng hiếm khi xuất hiện công khai trên thị trường mua bán.

Đặt trong bối cảnh thị trường ô tô hiện nay, mức giá khoảng 13 tỷ đồng cũng tương đương với nhiều lựa chọn xe mới thuộc phân khúc cao cấp. Với số tiền này, người mua có thể tiếp cận các mẫu xe thể thao hoặc xe sang hiện đại như Porsche 911 Carrera GTS (13,2 tỷ đồng) hoặc Maserati GranCabrio Folgore (13,3 tỷ đồng). Porsche 911 Turbo đại diện cho nhóm xe thể thao hiệu năng cao, thiết kế quen thuộc và khả năng vận hành mạnh mẽ, trong khi Maserati GranCabrio Folgore hướng đến trải nghiệm mui trần, phong cách và cảm xúc lái đặc trưng của thương hiệu Ý.

Mercedes-Benz 190 SL sử dụng động cơ 1.9L, 4 xi-lanh nguyên bản. Ảnh: Nguyễn Tiến

Ngoài ra, cùng tầm tiền này còn có thể lựa chọn nhiều mẫu xe sang hoặc SUV cao cấp mới, sở hữu công nghệ hiện đại, tiện nghi đầy đủ và chế độ bảo hành chính hãng. Đây là những yếu tố mà một mẫu xe cổ như Mercedes-Benz 190 SL không thể đáp ứng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Ở mức giá 13 tỷ đồng, Mercedes-Benz 190 SL không được định giá dựa trên công nghệ hay khả năng vận hành, mà nằm ở yếu tố lịch sử, độ hiếm và giá trị sưu tầm. Việc lựa chọn giữa một chiếc xe cổ như 190 SL hay các mẫu xe mới hiện đại phụ thuộc vào mục đích sử dụng và quan điểm của người mua, giữa việc sở hữu một biểu tượng mang dấu ấn thời gian hoặc một chiếc xe phục vụ nhu cầu di chuyển và trải nghiệm công nghệ hiện tại.

Một số hình ảnh khác về chiếc Mercedes-Benz 190 SL: