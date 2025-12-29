Phát minh máy biến áp "sét đánh không hỏng" mạnh nhất hành tinh đang rung chuyển ngành điện sạch toàn cầu

Trung Quốc vừa chế tạo thành công máy biến áp thông minh mạnh nhất thế giới, với công suất khổng lồ 750 MVA (megavolt-ampere). Máy biến áp này sẽ vận chuyển 36 tỷ kWh điện sạch mỗi năm trên tuyến đường truyền tải điện cao áp một chiều (HVDC) dài nhất Trung Quốc, IE thông tin ngày 28/12.

Trung Quốc ra mắt máy biến áp một chiều thông minh mạnh nhất thế giới, có thể giảm đáng kể nguy cơ mất điện đối với năng lượng tái tạo. Ảnh: SCMP

Điểm nổi bật là công nghệ "thông minh": Máy biến áp sử dụng cảm biến quang học theo dõi nhiệt độ bên trong thời gian thực, quản lý từ trường tối ưu để giảm tổn thất năng lượng.

Đặc biệt, máy đã vượt qua các thử nghiệm khắc nghiệt như sét đánh, chuyển mạch nhanh AC-DC. Kết quả thử nghiệm đã xác nhận hệ thống vẫn hoạt động ổn định vượt quá giới hạn thiết kế dự kiến.

Các bộ phận của máy biến áp. Ảnh: Diana/Pexels

Máy biến áp kỷ lục thế giới này giúp giải quyết một nhu cầu cấp thiết sau sự cố mất điện gần như toàn diện vào tháng 8/2024, khi những dao động tần số thấp do việc tích hợp kém hiệu quả hệ thống điện gió tại khu tự trị Tân Cương gây ra đã đe dọa làm mất ổn định lưới điện quốc gia.

Công ty Changzhou Xidian Transformer (thuộc tập đoàn China XD Group), có trụ sở tại tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc, cho biết máy biến áp của họ đã "lập kỷ lục thế giới về công suất cao nhất của một máy biến áp chuyển đổi đơn trong lĩnh vực truyền tải điện một chiều linh hoạt".

Được thiết kế để xử lý các lưới điện có nguồn điện gió và mặt trời dồi dào, máy biến áp này có thể định hình lại cách các hệ thống điện trên toàn thế giới quản lý năng lượng tái tạo.

Thiết bị thông minh này chuyển đổi dòng điện xoay chiều (AC) từ các nhà máy điện và lưới điện địa phương thành dòng điện một chiều (DC), dòng điện này chảy ổn định theo một hướng. Điều này giúp việc truyền tải điện đường dài hiệu quả hơn và cho phép người vận hành điều chỉnh dòng điện nhanh chóng, giúp quản lý các biến động tần số như đã xảy ra năm 2024 tại nước này.

Theo các báo cáo của truyền thông Trung Quốc, sự đổi mới này “có thể giải quyết hiệu quả sự bất ổn của việc sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo với tỷ lệ cao ở khâu phát điện”.