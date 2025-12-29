Kiểm tra một căn nhà không số, công an triệt phá đường dây sản xuất dầu gió 'quốc dân' từ hóa chất công nghiệp, tịch thu hơn 4.300 sản phẩm giả

Ngày 27/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Vụ việc liên quan đến đường dây tổ chức sản xuất trái phép sản phẩm dầu gió giả mạo nhãn hiệu “Siang Pure Oil”, với quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Phương Hoàn (sinh năm 1989). Các bị can còn lại gồm Nguyễn Thị Thanh (vợ của Hoàn) cùng ba người làm thuê trực tiếp tham gia sản xuất là Bùi Ngọc Trâm (sinh năm 2003), Nguyễn Ngọc Kim Châu và Huỳnh Thị Ngọc Hân (cùng sinh năm 2005). Tất cả các đối tượng đều cư trú tại TP.HCM.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 13/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Bình Mỹ tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà không số tại địa bàn xã Bình Mỹ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang thực hiện hành vi pha trộn hỗn hợp dầu từ các loại hóa chất trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không có công dụng dược liệu.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, các đối tượng mua hóa chất qua mạng xã hội, tự pha trộn theo tỉ lệ tùy ý, sau đó sang chiết thủ công vào chai thủy tinh, dán tem nhãn, cho vào hộp và dùng màng co để hoàn thiện thành phẩm. Toàn bộ nguyên liệu sử dụng không phải dược chất mà chỉ là tinh dầu công nghiệp, dung môi và chất tạo màu dùng trong ngành mùi hương, hoàn toàn không có tác dụng điều trị, giảm đau hay sát khuẩn như thông tin in trên bao bì.

Đáng lo ngại, các sản phẩm dầu gió giả này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người sử dụng, có thể gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc, bỏng rát hoặc ngộ độc tinh dầu. Những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng gồm trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có cơ địa nhạy cảm.

Tiếp tục khám xét địa điểm thứ hai cũng tại xã Bình Mỹ, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 4.300 chai dầu gió thành phẩm, cùng nhiều tang vật khác như máy ép nhiệt, can chứa dung dịch hóa chất, tem nhãn, vỏ hộp, thùng chai lọ và các công cụ phục vụ việc sản xuất hàng giả.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng đã sản xuất và tiêu thụ ra thị trường hàng trăm nghìn sản phẩm dầu gió giả, bán với giá rẻ hơn nhiều so với hàng chính hãng để thu lợi bất chính. Các địa điểm sản xuất và cất giấu hàng hóa đều được chọn ở khu vực thưa dân cư nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ quy mô tiêu thụ, nguồn cung hóa chất, đồng thời xác minh các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.