Sốc: Hãng xe lớn nhất nước Mỹ thừa nhận đi sau Trung Quốc 10 năm, buộc phải hợp tác nếu không muốn khoảng cách ngày càng lớn

Tập đoàn Ford Motor vừa đưa ra những điều chỉnh quan trọng trong chiến lược vận hành nhà máy sản xuất pin xe điện tại Marshall, bang Michigan.

Theo Carscoops, cơ sở này sẽ chuyển sang sản xuất các bộ pin lưu trữ năng lượng quy mô lớn thay vì chỉ tập trung vào pin cho xe thuần điện như dự kiến trước đây. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu đang trải qua giai đoạn tăng trưởng chậm lại, buộc các nhà sản xuất ô tô phải tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới để tối ưu hóa nguồn lực đầu tư.

Trước đó, hãng xe này đã hủy bỏ 2 thỏa thuận lớn về pin xe điện với Hàn Quốc. Cụ thể, Ford đã dừng việc liên doanh với SK On trị giá 11,4 tỉ USD và thỏa thuận cung cấp pin trị giá 6,5 tỷ đô la với LG Energy Solution.﻿

Mô hình dự án nhà máy sản xuất pin thế hệ mới giữa Ford và CATL (Trung Quốc).

Trở lại với dự án tại Michigan, trọng tâm của dự án này nằm ở việc Ford sử dụng công nghệ pin Lithium Iron Phosphate (LFP) thông qua thỏa thuận hợp tác với CATL, nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới đến từ Trung Quốc.

Đại diện Ford khẳng định rằng việc hợp tác với CATL là bước đi mang tính chiến lược để rút ngắn khoảng cách công nghệ. Nếu tự bắt đầu từ con số 0, Ford ước tính sẽ phải mất tới 10 năm để phát triển được công nghệ pin LFP đạt mức tiêu chuẩn và hiệu năng tương đương với đối tác Trung Quốc. Bằng cách mua bản quyền công nghệ, Ford có thể ngay lập tức tiếp cận được kỹ thuật sản xuất tiên tiến để vận hành nhà máy sớm nhất có thể.

Việc chuyển hướng sang sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) cho thấy Ford đang nỗ lực đa dạng hóa tệp khách hàng. Các bộ pin được sản xuất tại đây sẽ phục vụ cho lưới điện quốc gia và các công ty tiện ích nhằm mục đích ổn định nguồn cung điện.

Pin LFP có tuổi thọ cao, phù hợp với nhiều ngành cần đến năng lượng điện.

Pin LFP vốn được ưa chuộng trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng nhờ ưu điểm về tuổi thọ cao, độ bền tốt và chi phí sản xuất thấp hơn đáng kể so với pin niken-coban-mangan thông thường. Do đó, sản phẩm của nhà máy Michigan được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường hạ tầng năng lượng sạch.

Kế hoạch xây dựng nhà máy từng gặp sự phản đối quyết liệt tại bang Virginia do những lo ngại về nguồn gốc công nghệ Trung Quốc. Tuy nhiên, Ford giữ vững lập trường khi khẳng định họ hoàn toàn làm chủ và vận hành cơ sở này thông qua công ty con, trong khi CATL chỉ đóng vai trò là bên cung cấp giải pháp kỹ thuật và hỗ trợ nhân sự ban đầu.

Về lộ trình phát triển lâu dài, Ford đặt mục tiêu sử dụng nhà máy tại Michigan như một bàn đạp để xây dựng chuỗi cung ứng pin tự chủ tại Bắc Mỹ. Dù hiện tại đang phụ thuộc vào công nghệ được cấp phép, hãng vẫn đang tích cực nghiên cứu để tự phát triển các loại pin giá rẻ trong tương lai dựa trên những kinh nghiệm tích lũy từ dự án này. Nhà máy dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động và bắt đầu bàn giao những sản phẩm đầu tiên ra thị trường vào khoảng năm 2026.