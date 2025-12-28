Vựa lúa lớn nhất thế giới tồn kho tăng kỷ lục, đối thủ của gạo Việt Nam nhận tin không vui

Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm 2025 được dự báo đạt từ 7,8 đến 8 triệu tấn, vượt mục tiêu đặt ra trước đó nhờ nhu cầu nhập khẩu tăng vào cuối năm, cùng với nguồn cung dồi dào từ vụ lúa chính trong nước. Tuy nhiên, triển vọng thị trường gạo toàn cầu vẫn chịu nhiều sức ép khi tình trạng dư cung kéo dài, đặc biệt từ lượng tồn kho lớn của Ấn Độ đang được giải phóng ra thị trường.

Thông tin trên được bà Arada Fuangtong, Tổng Giám đốc Cục Ngoại thương Thái Lan, công bố khi cập nhật tình hình xuất khẩu gạo năm 2025 và triển vọng năm 2026. Theo bà Fuangtong, dù sản lượng xuất khẩu cả năm có khả năng vượt kế hoạch, nhưng giá gạo thế giới đang chịu áp lực giảm rõ rệt do nguồn cung toàn cầu dư thừa, trong đó yếu tố đáng chú ý nhất là chính sách xuất khẩu trở lại của Ấn Độ.

Số liệu từ Bộ Thương mại Thái Lan cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11/2025, nước này đã xuất khẩu khoảng 7,29 triệu tấn gạo, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,162 tỷ USD, giảm mạnh 30% so với năm trước, phản ánh rõ tác động của xu hướng giá giảm trên thị trường quốc tế. Tương tự Thái Lan, xuất khẩu gạo Việt Nam cũng ghi nhận mức giảm 11% về lượng và hơn 27% về kim ngạch so với 11T/2024.﻿

Các thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Thái Lan trong giai đoạn này bao gồm Iraq với khoảng 0,95 triệu tấn, tiếp đến là Nam Phi (0,82 triệu tấn), Hoa Kỳ (0,73 triệu tấn), Trung Quốc (0,60 triệu tấn) và Senegal (0,29 triệu tấn). Cơ cấu xuất khẩu cho thấy gạo trắng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 3,37 triệu tấn, tương đương hơn 46% tổng lượng xuất khẩu. Gạo thơm Thái Lan đứng thứ hai với 1,60 triệu tấn, tiếp theo là gạo đồ với 1,39 triệu tấn. Các chủng loại khác như gạo nếp, gạo lứt và gạo thơm cao cấp chiếm tỷ trọng nhỏ hơn.

Đánh giá triển vọng năm 2026, Bộ Thương mại Thái Lan cho biết các điều kiện thị trường được dự báo sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2025. Nguồn cung gạo toàn cầu vẫn ở mức cao nhờ thời tiết thuận lợi tại nhiều quốc gia sản xuất lớn, trong khi nhu cầu nhập khẩu dự kiến tăng chậm. Đặc biệt, việc Ấn Độ tiếp tục giải phóng lượng dự trữ lớn được xem là yếu tố gây sức ép cạnh tranh mạnh mẽ lên các nước xuất khẩu, trong đó có Thái Lan.

Ngoài ra, cơ quan này cũng cảnh báo khả năng nhu cầu nhập khẩu từ một số thị trường chủ chốt có thể suy yếu, điển hình là Indonesia, quốc gia đang thúc đẩy chính sách tự túc lương thực. Những rủi ro khác cần theo dõi bao gồm triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, biến động tỷ giá đồng baht và các căng thẳng địa chính trị có thể làm gia tăng chi phí logistics và vận chuyển.

Trong bối cảnh đó, Bộ Nông nghiệp Thái Lan cùng khu vực tư nhân đã thống nhất dự báo xuất khẩu gạo năm 2026 đạt khoảng 7 triệu tấn, thấp hơn mức kỳ vọng của năm 2025. Các bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm hỗ trợ thị trường và duy trì năng lực cạnh tranh của gạo Thái Lan trên thị trường quốc tế.

Để đạt mục tiêu này, Thái Lan dự kiến triển khai một loạt biện pháp xúc tiến xuất khẩu trong năm 2026, bao gồm tiếp tục các thỏa thuận bán gạo theo hình thức chính phủ với chính phủ, mở rộng thị trường tại Trung Đông và châu Phi đối với gạo trắng và gạo đồ, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu gạo cao cấp sang châu Âu và Bắc Mỹ. Song song với đó, các hoạt động quảng bá gạo Thái Lan thông qua hội chợ quốc tế, nền tảng trực tuyến và các chiến dịch truyền thông nhắm tới người tiêu dùng trẻ cũng sẽ được tăng cường.

