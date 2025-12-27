Ảnh minh họa

Cơ quan Thuế vụ Uganda (URA) vừa chặn bắt một lô hàng chứa 3,2 tấn gạo nhập lậu từ Kenya được giấu tinh vi trong các bao xi măng trên đường cao tốc Tororo-Jinja, phản ánh những thách thức kéo dài trong việc kiểm soát buôn lậu tại biên giới.

Theo thông tin từ URA, lô hàng bị phát hiện sau khi các nhân viên dựa trên nguồn tin tình báo kiểm tra một chiếc xe tải từ Kenya về Kampala. Ông Moses Wanjala Owino, Giám đốc phụ trách thực thi pháp luật và kiểm soát biên giới khu vực phía Đông, cho biết các đối tượng buôn lậu ngày càng sử dụng thủ đoạn giấu gạo trong hàng hóa hợp pháp để tránh bị phát hiện.

Ông Owino cảnh báo việc vận chuyển thực phẩm cùng xi măng tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe, vì các thành phần hóa học của xi măng có thể gây hại, đặc biệt với hệ hô hấp. Lô hàng bị thu giữ đã được bàn giao cho Cục Tiêu chuẩn Quốc gia để kiểm tra, nhằm xác định xem gạo có phù hợp cho tiêu dùng hay không.

Trong 3 tháng qua, URA đã thu giữ khoảng 70 tấn gạo nhập lậu từ Kenya thông qua các cuộc kiểm tra định kỳ tại biên giới phía Đông, trải dài hơn 800 km, bao gồm nhiều điểm vượt biên không chính thức. Đây là khu vực thuận lợi cho việc vận chuyển trái phép các mặt hàng như bột mì, lốp xe, dầu ăn hay thiết bị điện tử.

Hoạt động buôn lậu ảnh hưởng đến thị trường địa phương theo hai chiều. Một số thương nhân cho biết họ có thể mua gạo Kenya với giá khoảng 75.000 shilling mỗi bao 25 kg và bán lại ở Uganda với giá trên 100.000 shilling, mang lại lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, các thương nhân được cấp phép cảnh báo rằng hoạt động bán phá giá của gạo lậu làm suy yếu cạnh tranh và gây bất ổn cho thị trường.

Uganda chi hàng tỷ shilling mỗi năm cho nhập khẩu gạo, chủ yếu là các giống gạo thơm từ thị trường châu Á và Đông Phi. Lúa gạo vẫn là lương thực chính và cây trồng thương mại quan trọng tại nước này, với các hệ thống thủy lợi hiện đại như Doho đóng vai trò chủ yếu trong sản xuất. Tuy nhiên, phần lớn sản lượng địa phương thiếu hương thơm và đặc tính hạt được ưa chuộng ở thị trường thành thị, duy trì nhu cầu nhập khẩu.

Các chuyên gia cho rằng việc phát triển và đưa vào sử dụng các giống gạo nội địa có tính cạnh tranh cao có thể giúp giữ giá trị trong nền kinh tế nông nghiệp, tăng cường an ninh lương thực và nâng cao thu nhập cho nông dân.