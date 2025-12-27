Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận tin tình báo, cơ quan chức năng thu giữ một lô hàng 3,2 tấn gạo nhập lậu được giấu tinh vi trong các bao xi măng

27-12-2025 - 07:22 AM | Thị trường

Các đối tượng buôn lậu sử dụng thủ đoạn giấu gạo trong hàng hóa hợp pháp để tránh bị phát hiện.

Ảnh minh họa

Cơ quan Thuế vụ Uganda (URA) vừa chặn bắt một lô hàng chứa 3,2 tấn gạo nhập lậu từ Kenya được giấu tinh vi trong các bao xi măng trên đường cao tốc Tororo-Jinja, phản ánh những thách thức kéo dài trong việc kiểm soát buôn lậu tại biên giới.

Theo thông tin từ URA, lô hàng bị phát hiện sau khi các nhân viên dựa trên nguồn tin tình báo kiểm tra một chiếc xe tải từ Kenya về Kampala. Ông Moses Wanjala Owino, Giám đốc phụ trách thực thi pháp luật và kiểm soát biên giới khu vực phía Đông, cho biết các đối tượng buôn lậu ngày càng sử dụng thủ đoạn giấu gạo trong hàng hóa hợp pháp để tránh bị phát hiện.

Ông Owino cảnh báo việc vận chuyển thực phẩm cùng xi măng tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe, vì các thành phần hóa học của xi măng có thể gây hại, đặc biệt với hệ hô hấp. Lô hàng bị thu giữ đã được bàn giao cho Cục Tiêu chuẩn Quốc gia để kiểm tra, nhằm xác định xem gạo có phù hợp cho tiêu dùng hay không.

Trong 3 tháng qua, URA đã thu giữ khoảng 70 tấn gạo nhập lậu từ Kenya thông qua các cuộc kiểm tra định kỳ tại biên giới phía Đông, trải dài hơn 800 km, bao gồm nhiều điểm vượt biên không chính thức. Đây là khu vực thuận lợi cho việc vận chuyển trái phép các mặt hàng như bột mì, lốp xe, dầu ăn hay thiết bị điện tử.

Hoạt động buôn lậu ảnh hưởng đến thị trường địa phương theo hai chiều. Một số thương nhân cho biết họ có thể mua gạo Kenya với giá khoảng 75.000 shilling mỗi bao 25 kg và bán lại ở Uganda với giá trên 100.000 shilling, mang lại lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, các thương nhân được cấp phép cảnh báo rằng hoạt động bán phá giá của gạo lậu làm suy yếu cạnh tranh và gây bất ổn cho thị trường.

Uganda chi hàng tỷ shilling mỗi năm cho nhập khẩu gạo, chủ yếu là các giống gạo thơm từ thị trường châu Á và Đông Phi. Lúa gạo vẫn là lương thực chính và cây trồng thương mại quan trọng tại nước này, với các hệ thống thủy lợi hiện đại như Doho đóng vai trò chủ yếu trong sản xuất. Tuy nhiên, phần lớn sản lượng địa phương thiếu hương thơm và đặc tính hạt được ưa chuộng ở thị trường thành thị, duy trì nhu cầu nhập khẩu.

Các chuyên gia cho rằng việc phát triển và đưa vào sử dụng các giống gạo nội địa có tính cạnh tranh cao có thể giúp giữ giá trị trong nền kinh tế nông nghiệp, tăng cường an ninh lương thực và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Nga, Lào đua nhau đưa một mặt hàng giá rẻ vào Việt Nam: Chi hơn 2 tỷ USD mua hàng, nước ta tiêu thụ hơn 10 triệu tấn mỗi năm

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga, Lào đua nhau đưa một mặt hàng giá rẻ vào Việt Nam: Chi hơn 2 tỷ USD mua hàng, nước ta tiêu thụ hơn 10 triệu tấn mỗi năm

Nga, Lào đua nhau đưa một mặt hàng giá rẻ vào Việt Nam: Chi hơn 2 tỷ USD mua hàng, nước ta tiêu thụ hơn 10 triệu tấn mỗi năm Nổi bật

Việt Nam còn đang khởi động trạm đổi pin xe máy, quốc gia này đã khai trương trạm đổi pin xe tải hạng nặng: Quy trình mất đúng 5 phút, 5 năm nữa bao phủ toàn tuyến đường bộ

Việt Nam còn đang khởi động trạm đổi pin xe máy, quốc gia này đã khai trương trạm đổi pin xe tải hạng nặng: Quy trình mất đúng 5 phút, 5 năm nữa bao phủ toàn tuyến đường bộ Nổi bật

Không phải sầu riêng, đây mới là mỏ vàng của Việt Nam được Trung Quốc và châu Á tranh nhau mua: Thu về hơn 1 tỷ USD, nước ta cùng Thái Lan cạnh tranh ngôi vương

Không phải sầu riêng, đây mới là mỏ vàng của Việt Nam được Trung Quốc và châu Á tranh nhau mua: Thu về hơn 1 tỷ USD, nước ta cùng Thái Lan cạnh tranh ngôi vương

06:24 , 27/12/2025
Hãng Trung Quốc sắp ra mắt điện thoại trông giống hệt iPhone 17 Pro Max nhưng pin tận... 10.000mAh

Hãng Trung Quốc sắp ra mắt điện thoại trông giống hệt iPhone 17 Pro Max nhưng pin tận... 10.000mAh

21:48 , 26/12/2025
Thế Giới Di Động và HONOR Việt Nam thắt chặt hợp tác, tập trung vào 3 trụ cột năm 2026

Thế Giới Di Động và HONOR Việt Nam thắt chặt hợp tác, tập trung vào 3 trụ cột năm 2026

19:30 , 26/12/2025
9 loại mỹ phẩm bị yêu cầu thu hồi, tiêu hủy

9 loại mỹ phẩm bị yêu cầu thu hồi, tiêu hủy

18:56 , 26/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên