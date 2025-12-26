Thế Giới Di Động và HONOR Việt Nam thắt chặt hợp tác, tập trung vào 3 trụ cột năm 2026

Ngày 26/12 vừa qua, Thế Giới Di Động và HONOR Việt Nam nâng tầm quan hệ hợp tác thông qua lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác Kinh doanh Chiến lược năm 2026.

Sự kiện đánh dấu giai đoạn mới trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa nhà bán lẻ điện thoại hàng đầu Việt Nam và thương hiệu smartphone quốc tế đang phát triển mạnh mẽ, với định hướng mang đến các sản phẩm đột phá cho người dùng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Lễ ký kết đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác nhiều năm nay giữa hai bên.

Với lợi thế hệ thống bán lẻ gần 3.000 cửa hàng phủ khắp toàn quốc, Thế Giới Di Động sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp các sản phẩm HONOR tiếp cận nhanh chóng và gần hơn tới người tiêu dùng Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Thế Giới Di Động và HONOR thống nhất triển khai ba trụ cột chiến lược trong năm 2026, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao trải nghiệm toàn diện cho người dùng ở Việt Nam.

Trụ cột đầu tiên tập trung vào khác biệt hóa chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mua sắm. Trên nền tảng am hiểu hành vi người dùng cùng mạng lưới cửa hàng phủ rộng, Thế Giới Di Động phối hợp cùng HONOR triển khai các chính sách mua sắm linh hoạt như trả chậm 0% lãi suất, thu cũ đổi mới minh bạch và các chương trình ưu đãi phù hợp theo từng nhóm khách hàng, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính.

Song song đó, chất lượng dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng tiếp tục được chú trọng. Khách hàng mua sản phẩm HONOR tại hệ thống Thế Giới Di Động được hưởng đầy đủ các quyền lợi chính hãng như HONOR Care, bảo hành minh bạch, hỗ trợ kỹ thuật 24/7 cùng quy trình tiếp nhận – xử lý nhanh chóng, góp phần gia tăng sự an tâm và mức độ hài lòng trong suốt quá trình sử dụng.

Ở trụ cột thứ ba, Thế Giới Di Động và HONOR hướng đến việc mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, không chỉ giới hạn ở smartphone mà còn bao gồm các thiết bị IoT phục vụ đời sống hằng ngày. Với vai trò là nhà bán lẻ, Thế Giới Di Động giúp người dùng tiếp cận hệ sinh thái công nghệ một cách trực quan hơn thông qua trải nghiệm thực tế, tư vấn tại cửa hàng và dịch vụ đồng bộ.

Hợp tác giữa Thế Giới Di Động và HONOR Việt Nam mở ra thêm lựa chọn sản phẩm chất lượng, giá tốt, đi kèm trải nghiệm mua sắm và hậu mãi ngày càng hoàn thiện cho khách hàng.

Hiện nay, hệ thống Thế Giới Di Động đang phân phối đa dạng các dòng smartphone HONOR theo từng nhóm nhu cầu người dùng, từ dòng cao cấp HONOR Magic Series, phân khúc tầm trung HONOR Number Series đến HONOR X Series nổi bật về độ bền và pin dung lượng lớn.

Trong đó, tiêu biểu là HONOR X9d vừa ra mắt với độ bền hàng đầu phân khúc, sở hữu pin 8.300mAh và là mẫu máy đầu tiên đạt chứng nhận SGS cao cấp về khả năng chống chịu ba yếu tố, gồm chống rơi vỡ đến 2,5m và kháng nước - chống bụi IP69K. Sản phẩm hiện đang nhận được hàng ngàn lượt đặt trước tại Thế Giới Di Động chỉ sau một tháng mở bán.

HONOR X9d “Bền Bất Bại” nổi bật trong danh mục sản phẩm hướng đến người dùng đề cao độ bền và trải nghiệm ổn định.

Chia sẻ về hợp tác, ông Trần Đức Tín, Giám đốc ngành hàng Viễn thông di động của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện máy Xanh cho biết: “Bên cạnh smartphone, người dùng ngày càng quan tâm đến hệ sinh thái thiết bị và dịch vụ đi kèm. Thông qua hợp tác với HONOR, Điện máy Xanh hướng tới việc hoàn thiện trải nghiệm công nghệ toàn diện hơn cho khách hàng, với sản phẩm đa dạng và dịch vụ vượt trội trên toàn hệ thống.”

Đại diện HONOR Việt Nam, Giám đốc kinh doanh Lê Hồng Phong khẳng định Thế Giới Di Động là đối tác chiến lược then chốt trong kế hoạch mở rộng độ phủ và nâng cao chất lượng phục vụ tại thị trường Việt Nam. Thông qua hợp tác này, hai bên kỳ vọng mang đến các sản phẩm nổi bật về độ bền cùng những trải nghiệm AI thông minh trên nền tảng MagicOS, tiếp cận rộng rãi hơn tới người dùng trong năm 2026.

Bước sang năm 2026, việc tái ký kết hợp tác chiến lược giữa Thế Giới Di Động và HONOR Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho cả hai bên trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ và hệ sinh thái công nghệ.