Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn của Việt Nam trong tháng 11 đạt hơn 267 nghìn tấn với trị giá hơn 94 triệu USD, tăng 2,8% về lượng và tăng 7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế trong 11 tháng đầu năm 2025, nước ta đã thu về hơn 1,1 tỷ USD với hơn 3,6 triệu tấn sắn xuất khẩu, giảm 10,9% về lượng và giảm 27,4% về trị giá so với 11T/2024.

Xét về thị trường, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với vai trò là khách hàng lớn nhất của sắn Việt Nam. Cụ thể nước ta xuất sang láng giềng hơn 3,4 triệu tấn sắn các loại với kim ngạch đạt hơn 1,04 tỷ USD, tăng mạnh 58% về lượng và tăng 9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên giá xuất khẩu lại giảm mạnh 31%, tương ứng 307 USD/tấn.

Đài Loan (TQ) đứng thứ 2 với hơn 50 nghìn tấn, trị giá hơn 18 triệu USD, tăng 15% về lượng nhưng giảm 20% về trị giá. Tương tự giá cũng giảm 30%, bình quân 373 USD/tấn.

Đứng thứ 3 là Malaysia với hơn 29 nghìn tấn, trị giá hơn 11 triệu USD, tăng 98% về lượng và tăng 45% về trị giá. Giá xuất khẩu giảm 26%, tương ứng 380 USD/tấn.

Sắn và các sản phẩm từ sắn không chỉ là một trong 13 mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam mà còn đưa Việt Nam lên vị trí thứ 2 toàn cầu về xuất khẩu. Kể từ đầu năm đến nay, giá xuất khẩu sắn giảm chủ yếu do Trung Quốc giảm nhập khẩu, nguồn cung nội địa dồi dào (cả từ sản xuất tự phát và tồn kho lớn) gây áp lực lên giá, cộng thêm cạnh tranh từ sản phẩm Thái Lan. Mặc dù lượng xuất khẩu có tăng nhưng giá trị giảm, khiến ngành sắn Việt Nam gặp khó khăn và thiếu tính bền vững.

Cục Xuất nhập khẩu nhận định trong thời gian tới, triển vọng xuất khẩu sắn của Việt Nam được đánh giá tiếp tục thuận lợi. Nhu cầu từ Trung Quốc dự kiến duy trì ở mức cao do thiếu hụt nguồn cung trong nước và nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất ethanol và thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu cũng đối mặt với một số khó khăn, như cạnh tranh gia tăng từ Thái Lan khi nước này phục hồi nguồn cung; biến động giá các loại nguyên liệu thay thế như ngô và lúa mì trên thị trường quốc tế; sự điều chỉnh chính sách nhập khẩu và kiểm dịch của Trung Quốc; chi phí sản xuất tăng và rủi ro thời tiết tác động nguồn nguyên liệu trong nước cũng có thể tạo áp lực lên nguồn cung nguyên liệu sắn.

Một điểm đáng chú ý là theo dữ liệu nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2025 của Hải quan Trung Quốc, Việt Nam đã vượt Thái Lan, trở thành nhà cung cấp tinh bột sắn lớn nhất cho thị trường này, chiếm 48,77% thị phần. Việt Nam đã xuất sang Trung Quốc hơn 1,86 triệu tấn tinh bột sắn, tăng 72,1%; trong khi Thái Lan chỉ tăng 0,9% và lùi xuống vị trí thứ hai với 34,78% thị phần tại thị trường Trung Quốc.