Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) vừa công bố phát hiện một mỏ dầu mới quy mô lớn tại trung tâm Biển Bột Hải, ngoài khơi bờ biển phía bắc Trung Quốc. Theo đánh giá ban đầu, mỏ dầu này có trữ lượng tại chỗ vượt 100 triệu tấn dầu tương đương, được xem là một phát hiện quan trọng trong khu vực đã được thăm dò và khai thác lâu năm.

Mỏ dầu mới mang tên Qinhuangdao 29-6, được phát hiện tại các tầng trầm tích Neogen nông. Trong đó, tầng chứa dầu chính là Minghuazhen, thuộc kỷ Neogen, có đặc điểm độ sâu chôn vùi nông. Tuy nhiên, dầu tại mỏ được xác định là dầu thô trung bình đến nặng, khác với kỳ vọng thông thường đối với các tầng chứa dầu nông.

Theo CNOOC, giếng khoan thăm dò tại mỏ Qinhuangdao 29-6 đã được hoàn thiện ở độ sâu khoảng 1.688 mét, phát hiện tổng cộng 66,7 mét tầng chứa dầu. Kết quả thử nghiệm cho thấy giếng có thể đạt sản lượng khoảng 2.560 thùng dầu thô mỗi ngày, cho thấy tiềm năng khai thác thương mại đáng kể.

Ông Xu Changgui, Trưởng phòng Địa chất của CNOOC, cho biết phát hiện này là kết quả của việc tăng cường nghiên cứu mô hình di chuyển và tích tụ hydrocarbon tại các khu vực sườn dốc Neogen nông, kết hợp với những đổi mới về công nghệ thăm dò. Theo ông, kết quả đạt được đã thách thức quan điểm truyền thống trong ngành dầu khí.

“Trước đây, các khu vực sườn dốc thường được xem chủ yếu là đường dẫn cho hydrocarbon, chứ không phải là nơi tích tụ đáng kể. Phát hiện lần này cho thấy các sườn dốc ngoại vi được nâng cao, đặc biệt trong những khu vực chịu tác động mạnh của đứt gãy trượt ngang và giãn nở, vẫn có tiềm năng thăm dò rất lớn,” ông Xu nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Qinhuangdao 29-6 là mỏ dầu thứ hai có trữ lượng hàng trăm triệu tấn được phát hiện tại đới nâng Shijiutuo, một khu vực đã được khai thác trong thời gian dài. Điều này cho thấy dư địa gia tăng trữ lượng vẫn còn đáng kể nếu công tác thăm dò được thực hiện một cách bài bản và chuyên sâu hơn, ngay cả tại các khu vực được coi là “già” về mặt khai thác.

Giới phân tích cho rằng phát hiện mới này sẽ góp phần củng cố cơ sở tài nguyên dầu khí trong nước của Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực tăng cường an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Biển Bột Hải vốn là một trong những khu vực sản xuất dầu khí ngoài khơi quan trọng nhất của Trung Quốc, với lợi thế là vùng nước nông, điều kiện khai thác thuận lợi và gần các trung tâm tiêu thụ lớn.

Việc công bố mỏ dầu Qinhuangdao 29-6 diễn ra không lâu sau khi CNOOC chính thức bắt đầu sản xuất tại một dự án phát triển mỏ dầu khác ở vùng nước nông thuộc lưu vực cửa sông Châu Giang. Chuỗi các phát hiện và dự án mới cho thấy CNOOC đang đẩy mạnh hoạt động thăm dò – khai thác trong nước, song song với việc ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả khai thác tại các mỏ hiện hữu.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động, những phát hiện dầu khí quy mô lớn như Qinhuangdao 29-6 được đánh giá sẽ giúp Trung Quốc tăng thêm dư địa điều tiết nguồn cung trong dài hạn, đồng thời tạo nền tảng cho việc ổn định sản lượng khai thác dầu khí nội địa trong những năm tới.