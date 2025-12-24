Ảnh minh họa

Theo dữ liệu chính thức của chính phủ Ấn Độ, lượng gạo tồn kho tại các kho dự trữ nhà nước đã tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục vào đầu tháng 12, sau khi các cơ quan nhà nước đẩy mạnh thu mua vụ lúa mới. Diễn biến này làm gia tăng khả năng Ấn Độ – quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới – sẽ tiếp tục mở rộng xuất khẩu, qua đó tạo thêm áp lực cạnh tranh lên các nước xuất khẩu gạo chủ chốt khác trong khu vực như Thái Lan, Việt Nam và Pakistan.

Cụ thể, tính đến ngày 1/12, tổng lượng gạo dự trữ của nhà nước Ấn Độ, bao gồm cả lúa chưa xay xát, đạt 57,57 triệu tấn – mức cao nhất từ trước đến nay. Con số này vượt xa mục tiêu dự trữ 7,61 triệu tấn mà chính phủ đặt ra cho ngày 1/1 hằng năm. Bên cạnh đó, lượng dự trữ lúa mì cũng tăng mạnh, đạt 29,14 triệu tấn, so với mức 20,6 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Theo các nhà buôn trong ngành, nguyên nhân chính khiến lượng tồn kho tăng mạnh là do các cơ quan nhà nước buộc phải thu mua khối lượng lớn lúa gạo từ nông dân, trong bối cảnh giá thị trường tự do vẫn thấp hơn mức giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) do chính phủ quy định. “Mặc dù chính phủ đang mua rất nhiều, các thương lái vẫn còn lượng hàng đáng kể để xuất khẩu,” một nhà buôn có trụ sở tại New Delhi, làm việc cho một công ty thương mại quốc tế, cho biết.

Kể từ khi niên vụ bắt đầu vào ngày 1/10, chính phủ Ấn Độ đã thu mua khoảng 42,2 triệu tấn lúa từ nông dân. Trong khi đó, nhu cầu xuất khẩu hiện chưa thực sự bùng nổ, song diễn biến tỷ giá đang tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà xuất khẩu. Đồng rupee Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng này, giúp cải thiện lợi nhuận từ hoạt động bán hàng ra thị trường nước ngoài và hỗ trợ các doanh nghiệp chốt được các hợp đồng với mức giá cạnh tranh hơn.

Ấn Độ hiện chiếm khoảng 40% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn cầu. Nước này đã dỡ bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu cuối cùng đối với gạo vào tháng 3 năm ngoái, mở đường cho hoạt động xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ. Theo số liệu thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, đạt 18,49 triệu tấn.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ dự báo lượng gạo xuất khẩu của nước này trong cả năm nay có thể tăng gần 25% so với năm ngoái, lên mức kỷ lục 22,5 triệu tấn. Cùng với lượng dự trữ lúa mì dồi dào, nguồn cung lương thực ổn định được đánh giá sẽ giúp chính phủ Ấn Độ quản lý giá thực phẩm trong nước hiệu quả hơn, đồng thời củng cố vị thế của quốc gia này trên thị trường ngũ cốc toàn cầu.

Theo Reuters





