Cuộc cách mạng hạ tầng 5G: Từ người dùng công nghệ đến nhà kiến tạo nền tảng

Câu chuyện chiếc "hộp đen" độc quyền đến hệ sinh thái mở

Trước đây để triển khai mạng lưới viễn thông, nhà mạng lựa chọn mua giải pháp trọn gói (full-stack) từ các nhà cung cấp thiết bị nước ngoài. Mô hình này giúp triển khai nhanh, nhưng đồng thời tạo ra sự phụ thuộc, khiến nhà mạng khó tối ưu chi phí, thụ động trong nâng cấp và gần như không thể tùy biến theo thị trường Việt Nam cũng như nhu cầu riêng của chính nhà mạng.

Bước sang kỷ nguyên 5G, Viettel đã đưa ra một quyết định mang tính chiến lược, chuyển dịch sang kiến trúc Cloud Native và tự chủ xây dựng nền tảng Telco Cloud. Theo đó, Telco Cloud cho phép Viettel ảo hóa hạ tầng mạng lưới trên các máy chủ vật lý thông thường. Các dịch vụ mạng di động (thoại, data, SMS...) sẽ vận hành trên "đám mây" do chính đội ngũ Viettel thiết kế, xây dựng và làm chủ.

Từ giữa năm 2025, tại phòng Lab của Viettel, một hệ sinh thái mạng 5G thu nhỏ đã vận hành trơn tru trên nền tảng Telco Cloud "Make in Vietnam". Viettel đã tích hợp thành công module 5G Core lên hạ tầng này. Đồng thời, nền tảng Telco Cloud cũng đã đủ độ "chín" về công nghệ để thuyết phục các ông lớn công nghệ toàn cầu như Ericsson, Nokia,... hợp tác thử nghiệm, triển khai ứng dụng mạng lõi của họ trên chính nền tảng đám mây do Viettel xây dựng. Theo mô hình mới, các nhà cung cấp thiết bị nước ngoài sẽ dần chuyển vai trò, từ bán trọn gói cả phần cứng lẫn phần mềm sang chỉ cung cấp phần cứng chạy trên hạ tầng do Viettel làm chủ.

Kỹ sư Viettel trực tiếp triển khai, lắp đặt và vận hành trạm phát sóng 5G, thể hiện năng lực làm chủ hạ tầng viễn thông thế hệ mới.

Mục tiêu làm chủ Telco Cloud của Viettel còn được tiếp sức mạnh mẽ nhờ kết quả nâng hạng thành viên tại các tổ chức công nghệ có ảnh hưởng hàng đầu thế giới như OpenInfra Foundation (OIF), Cloud Native Computing Foundation (CNCF) và Linux Foundation (LF). Việc trở thành thành viên Platinum của OIF hay Gold của CNCF không chỉ dừng ở danh hiệu, mà còn là "tấm vé thông hành" giúp đội ngũ kỹ sư Viettel tiếp cận sớm những công nghệ lõi trước khi được phổ biến rộng rãi trên toàn cầu.

Sự chuyển dịch sang Telco Cloud do Viettel làm chủ đã mang lại lợi ích cho an ninh quốc gia và người dùng cuối. Khi nắm giữ công nghệ lõi, Viettel thoát khỏi nguy cơ "Vendor Lock-in" (bị khóa chặt vào công nghệ của nhà cung cấp), đồng thời bảo đảm an toàn thông tin mạng lưới và dữ liệu khách hàng ngay từ gốc. Với lộ trình rõ ràng, Viettel đang từng bước hiện thực hóa khát vọng về một hạ tầng viễn thông "Made by Viettel". Sự kết hợp giữa năng lực tự chủ Telco Cloud và vị thế lãnh đạo tại các hiệp hội mã nguồn mở quốc tế sẽ giúp Viettel không chỉ là một nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông, mà đang vươn mình trở thành một nhà kiến tạo công nghệ nền tảng.

"Nhà mạng quốc dân" dành nhiều ưu đãi cho khách hàng đăng ký 5G và đổi máy điện thoại

Đầu tháng 12/2025, Viettel thông báo đã hoàn thành lắp đặt mới hơn 20.000 trạm 5G trong năm 2025, về đích sớm hơn 3 tuần so với kế hoạch cam kết với Chính phủ. Dự kiến đến hết năm nay, tổng số trạm 5G Viettel lũy kế trên toàn mạng đạt khoảng 30.000 trạm, phủ tới 90% diện tích ngoài trời trên phạm vi cả nước. Viettel cũng ghi dấu ấn là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam triển khai mạng 5G SA (Standalone - độc lập) - mô hình mạng 5G hoàn chỉnh, trong đó toàn bộ các thành phần từ mạng lõi đến hệ thống vô tuyến đều thuộc thế hệ 5G, cho phép đạt tốc độ lý thuyết lên tới 10Gbps; trong điều kiện sử dụng thực tế, tốc độ 5G cao hơn 15-20 lần so với 4G.

Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận số lượng trạm vô tuyến 5G do Viettel triển khai và đưa vào sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

Trên nền tảng tiến độ và quy mô triển khai rộng khắp, hạ tầng 5G của Viettel đã được cơ quan quản lý nhà nước chính thức xác nhận đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng và yêu cầu kỹ thuật theo quy định chuyên ngành. Hơn 20.700 trạm vô tuyến 5G do Viettel triển khai và đưa vào khai thác trên phạm vi toàn quốc đều đạt chuẩn, bảo đảm năng lực vận hành ổn định và an toàn cho người dùng.

Đáng chú ý, hơn 2.000 trạm 5G "Make in Vietnam" phát sóng mới được xác nhận có khả năng hoạt động theo tiêu chuẩn O-RAN, khẳng định định hướng phát triển hạ tầng mạng mở, linh hoạt, tương thích cao và sẵn sàng tích hợp với hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Sở hữu mạng lưới 5G tốc độ cao rộng khắp toàn quốc, các gói cước 5G của Viettel vẫn được thiết kế phù hợp với nhiều nhóm người dùng khi có mức giá từ 100.000 đồng. Nhằm khuyến khích khách hàng chuyển đổi lên 5G, "nhà mạng quốc dân" hiện đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, chương trình "Lướt 5G - Rinh quà bất ngờ" từ ngày 18/09/2025 đến 31/12/2025, khách hàng thực hiện đăng ký, gia hạn hoặc khôi phục các gói cước 5G chu kỳ tháng hoặc dài kỳ (phụ lục đính kèm) sẽ nhận 01 mã số dự thưởng từ 155 để tham gia chương trình quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải thưởng gồm 306 giải nhất là điện thoại iPhone 17 (bản tiêu chuẩn) và 918 giải nhì là điện thoại Samsung Galaxy A06 5G.

Chương trình "Thu cũ đổi mới" được Viettel dành riêng cho thuê bao đang sử dụng các dòng máy OPPO không có tính năng hỗ trợ thoại 4G/5G. Khách hàng sẽ được giảm 25% giá máy khi mang máy OPPO cũ ra cửa hàng Viettel Store và đổi máy mới. Khách hàng được tặng 8GB/ngày và 5 phút/ngày thoại 4G/5G nội mạng sử dụng trong 7 ngày kể từ ngày đổi máy, trong đó ưu đãi chỉ sử dụng được trên máy tại thời điểm tặng gói. Mỗi thuê bao chỉ được tặng 1 lần trong suốt thời gian triển khai chương trình.

Viettel tung ra nhiều chương trình ưu đãi nhằm khuyến khích khách hàng chuyển đổi lên 5G.

Đồng thời khách hàng khi mua iPhone 16e kèm gói cước 5G Viettel và cam kết trong 12 tháng sẽ được giảm giá trực tiếp lên tới 4,5 triệu đồng - giá chỉ còn từ 12.490.000đ, ưu đãi đặc biệt chỉ áp dụng tại chuỗi cửa hàng Viettel Store, CellphoneS. Các gói cước trong chương trình trợ giá máy iPhone 16e của Viettel có giá từ 150.000 đến 250.000 đồng/tháng. Chương trình áp dụng từ nay đến hết ngày 30/6/2026. Tùy nhu cầu sử dụng khách hàng có thể lựa chọn hình thức trả trước hoặc trả sau linh hoạt.

Với toàn bộ khách hàng Viettel đang dùng điện thoại 4G sẽ được cộng 15GB khi đổi lên điện thoại 5G (khách hàng trước đó ít nhất 3 tháng chưa sử dụng máy 5G). Khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp: 5G gửi 191. Chương trình được áp dụng từ 12/11/2025 - 31/12/2025.