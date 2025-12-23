Ngày 5/1/2026, xét xử vụ sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng

Ngày 23/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định ngày 5/1/2026 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding (viết tắt là Công ty Z Holding). Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Vũ Quang Huy (Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và bốn kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

18 bị cáo trong vụ án này bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" (theo quy định tại Điều 193 - Bộ luật Hình sự), "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (theo quy định tại Điều 221 - Bộ luật Hình sự) và "Rửa tiền" (theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật Hình sự).

Trong số 18 bị cáo, có 13 bị cáo thuộc Công ty Z Holding gồm: Hoàng Quang Thịnh (sinh năm 1990, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc); 4 Phó Tổng Giám đốc gồm: Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1989), La Khắc Minh (sinh năm 1992), Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1984), Trần Hải Bình (sinh năm 1985); Nguyễn Thị Bích Phương (sinh năm 1995, Phó hệ thống bán hàng Alama), Nguyễn Quốc Vương (sinh năm 1975, Trưởng Ban Tài chính), Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1985, Trưởng Ban Kế toán), Lê Thị Bích Phương (sinh năm 1992, Trưởng nhóm Kế toán thuế), Vũ Thị Nguyệt (sinh năm 1984, cựu Trưởng phòng Phòng Kế toán 2), Trương Hoài Thu (sinh năm 1990, nhân viên Kế toán), Hà Thị Vượng (sinh năm 1982, Trưởng phòng Phòng Kế toán 3), Lê Thị Hà (sinh năm 1983, cựu Trưởng phòng Phòng Kế toán 2).

Năm bị cáo còn lại gồm: Lê Văn Duyên (sinh năm 1989, cổ đông tại Công ty Nature Made); Phạm Duy Tân (sinh năm 1994, Giám đốc sản xuất Công ty Nature Made), Trần Xuân Chiến (sinh năm 1996, Giám đốc Công ty trách nhiệm Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam), Nguyễn Văn Phòng (sinh năm 1988, Giám đốc Công ty One Group), Trịnh Anh Tùng (sinh năm 1987, cổ đông Công ty One Group). Cả 3 công ty này đều cùng hệ thống Công ty Z Holding.

Trong vụ án này, 3 bị cáo: Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về cả 3 tội danh nêu trên.

Hai bị cáo: Lê Văn Duyên, Nguyễn Thị Thu Hiền bị truy tố về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Phạm Duy Tân bị truy tố về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Hai bị cáo: Trần Xuân Chiến, Nguyễn Thị Bích Phương bị truy tố về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm".

10 bị cáo còn lại gồm: Trần Hải Bình, Nguyễn Quốc Vương, Hoàng Thị Hiền, Lê Thị Bích Phương, Vũ Thị Nguyệt, Trương Hoài Thu, Hà Thị Vượng, Lê Thị Hà, Nguyễn Văn Phòng, Trịnh Anh Tùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Hiện, có 36 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 18 bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh mời nhiều luật sư bào chữa nhất (4 luật sư). Các bị cáo: Hoàng Quang Thịnh, Trịnh Anh Tùng mời 3 luật sư bào chữa…

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Z Holding) cùng 2 cấp dưới là La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Các bị cáo này lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Để thực hiện hành vi phạm tội, 3 bị cáo trên đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo này đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Các bị cáo còn chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng; phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cáo trạng xác định, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng (gồm doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là hơn 417 tỷ đồng; doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding là hơn 2.018 tỷ đồng). Các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền hơn 149 tỷ đồng.

Quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các bị cáo đã chỉ đạo, lãnh đạo nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể, thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại về thuế là hơn 1.633 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư, nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.