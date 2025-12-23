Hãng xe xây nhà máy tại Hưng Yên ra mắt SUV ngang cỡ Santa Fe, giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

23-12-2025 - 18:01 PM

Mẫu SUV mới có 5 phiên bản, giá bán quy đổi từ 508 -628 triệu đồng.

Jetour, thương hiệu con của Tập đoàn Chery, vừa chính thức trình làng X90 Pro 2026, mẫu SUV được xác định là sản phẩm chiến lược mới của hãng tại thị trường Trung Quốc. Với 5 phiên bản cấu hình, nhiều tùy chọn chỗ ngồi cùng mức giá dễ tiếp cận, mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự chú ý trong phân khúc SUV gia đình cỡ trung.

Theo công bố, Jetour X90 Pro 2026 có giá bán dao động từ 135.900 đến 167.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 508–628 triệu đồng.

Về thiết kế, X90 Pro 2026 sở hữu diện mạo mới mẻ, áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Jetour. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, sử dụng các thanh crôm dọc nổi bật, kết hợp dải đèn định vị ban ngày dạng “vòng sao” và các hốc hút gió kích thước lớn hai bên. Tổng thể mang lại cảm giác mạnh mẽ, hiện đại và hướng tới nhóm khách hàng trẻ, năng động.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.858 x 1.925 x 1.780 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.850 mm, ngang cỡ Hyundai Santa Fe. Thông số này giúp X90 Pro 2026 nằm ở nhóm SUV cỡ trung – cận lớn, mang lại lợi thế rõ rệt về không gian nội thất.

Jetour cung cấp cho mẫu xe này ba cấu hình chỗ ngồi gồm 5, 6 và 7 chỗ. Trong đó, bản 6 chỗ được bố trí theo kiểu 2+2+2, hướng tới những gia đình đề cao sự thoải mái và lối đi rộng rãi ở hàng ghế giữa. Với các cấu hình 5 và 7 chỗ, khoang hành lý có thể mở rộng lên tới 1.634 lít khi gập hàng ghế sau, đáp ứng tốt nhu cầu chở hành lý trong những chuyến đi dài.

Bên trong cabin, Jetour X90 Pro 2026 tập trung mạnh vào yếu tố công nghệ và tiện nghi. Xe được trang bị màn hình LCD toàn phần 10,25 inch cho bảng đồng hồ và màn hình trung tâm kích thước lớn 15,6 inch. Hệ thống giải trí vận hành trên nền tảng chip Qualcomm Snapdragon 8155. Các tính năng đáng chú ý khác gồm điều khiển từ xa T-Box, điều khiển giọng nói 4 vùng độc lập, định vị kép Beidou/GPS và khả năng cập nhật phần mềm từ xa qua nền tảng FOTA.

Không gian nội thất còn được nhấn mạnh bằng các chi tiết hướng tới trải nghiệm cao cấp như cần số pha lê, trần xe bọc da lộn và ghế ngồi có khả năng ngả tới 116 độ. Ghế trước và ghế hàng hai đều được trang bị sưởi ấm, thông gió và massage 10 điểm.

Về an toàn và kết cấu, Jetour X90 Pro 2026 sử dụng khung thân dạng lồng, trong đó khoảng 80% là thép cường độ cao, giúp gia tăng độ cứng vững và khả năng bảo vệ hành khách khi xảy ra va chạm.

Ở khía cạnh vận hành, mẫu SUV này được trang bị hai tùy chọn động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh. Động cơ 2.0L Kunpeng Power cho công suất tối đa 254 mã lực và mô-men xoắn 390 Nm, trong khi bản 1.6L đạt công suất 197 mã lực. Cả hai phiên bản đều đi kèm hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp, hứa hẹn mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn êm ái, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày lẫn di chuyển đường dài.

Với sự kết hợp giữa thiết kế mới, không gian linh hoạt, trang bị dày và giá bán cạnh tranh, Jetour X90 Pro 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV gia đình tầm trung tại Trung Quốc trong thời gian tới.

Một hãng xe điện Trung Quốc tăng doanh số 200% ở châu Âu - có phải đây là lý do EU vội vàng gỡ bỏ lệnh cấm xe xăng?

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

