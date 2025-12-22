Cụ thể, hãng xe điện VinFast liên tiếp nhận được các giải thưởng từ ACKO Drive Awards 2026, Motorscribes Auto Awards 2025 và GaadiWaadi Editors’ Choice Awards 2026.

Tại giải thưởng ACKO Drive Awards 2026, mẫu xe VinFast VF 7 đã nhận danh hiệu "mẫu xe SUV cỡ trung của năm". Giải thưởng do nền tảng nội dung ô tô ACKO Drive tổ chức, kết quả được quyết định bởi hội đồng giám khảo là các chuyên gia đầu ngành xe tại Ấn Độ.

Ông Siddharth Vinayak Patankar, Biên tập viên ACKO Drive cho biết: "Mẫu xe VinFast VF7 đã đạt điểm số cao ở các phương diện bao gồm khả năng vận hành thực tế, sự thoải mái cho người sử dụng, hiệu quả năng lượng, tính năng an toàn và giá trị sử dụng tổng thể". Đây là những tiêu chí quan trọng đối với phân khúc SUV gia đình đang ngày càng trưởng thành tại thị trường Ấn Độ.

VinFast VF7 tiếp tục dành cú đúp giải thưởng tại Ấn Độ.

Cùng thời điểm đó, mẫu xe VinFast VF 6 cũng được xướng tên tại giải thưởng GaadiWaadi Editors’ Choice Awards 2026 với danh hiệu sản phẩm giá trị nhất của năm. Các biên tập viên của trang tin GaadiWaadi đánh giá cao sự cân bằng giữa trang bị công nghệ, không gian nội thất và phạm vi hoạt động của xe. Ông Gaurav Yadav, Biên tập viên GaadiWaadi.com chia sẻ: "Mẫu xe này được nhận định là phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên tính tiện lợi trong quá trình sử dụng hàng ngày nhưng vẫn mong muốn trải nghiệm các đổi mới về mặt kỹ thuật".

Ngoài ra, tại sự kiện Motorscribes Auto Awards 2025, thương hiệu xe điện VinFast cũng nhận được cú đúp giải thưởng quan trọng bao gồm nhà sản xuất xe điện của năm và xe điện của năm dành cho mẫu xe VinFast VF 7. Kết quả này được tổng hợp dựa trên ý kiến của hội đồng chuyên môn kết hợp với phản hồi thực tế từ cộng đồng người dùng tại Ấn Độ.

VinFast VF 6 đoạt danh hiệu sản phẩm giá trị nhất của năm.

Ông Tapan Ghosh, Tổng Giám đốc VinFast Ấn Độ, chia sẻ: "Việc được vinh danh tại ACKO Drive Awards, GaadiWaadi Editors' Choice Awards, và Motorscribes Auto Awards là sự ghi nhận lớn đối với VinFast trong bối cảnh chúng tôi tăng tốc mở rộng tại Ấn Độ. Các giải thưởng này phản ánh niềm tin của thị trường đối với chiến lược đầu tư dài hạn, năng lực sản phẩm và tầm nhìn phát triển hệ sinh thái xe điện của VinFast. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hiện diện, đầu tư vào sản xuất và dịch vụ để mang đến trải nghiệm xe điện quốc tế cho khách hàng".

Trước đó, thương hiệu này cũng đã tích lũy được một số danh hiệu khác tại thị trường này như mẫu xe mới được mong đợi nhất của ABP Live News hay thiết kế của năm tại Zee Media Auto Summit.

Sự hiện diện của VinFast tại Ấn Độ gắn liền với các hoạt động đầu tư hạ tầng sản xuất, lắp ráp xe điện với nhà máy rộng 160 ha đặt tại Thoothukudi, thuộc bang Tamil Nadu. Hiện nay, cơ sở này đã đi vào vận hành và trực tiếp thực hiện việc lắp ráp các mẫu xe SUV điện ngay tại địa phương. Theo kế hoạch phát triển, nhà máy VinFast dự kiến sẽ mở rộng thêm diện tích 200 ha để phục vụ dây chuyền sản xuất xe buýt điện và xe máy điện trong tương lai.