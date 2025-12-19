Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VinFast bán hơn 3.100 xe điện tại Indonesia: VF 3 có doanh số khủng nhất, VF e34 cũng bán cực chạy

19-12-2025

Sau hơn một năm hiện diện tại Indonesia, VinFast đã ghi nhận hơn 3.000 xe điện được phân phối ra thị trường, trong đó hai mẫu xe cỡ nhỏ VF 3 và VF e34 đóng vai trò chủ lực trong bức tranh doanh số ban đầu.

Theo số liệu công bố từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Indonesia (Gaikindo), tính đến hết tháng 11/2025, VinFast đã phân phối tổng cộng 3.118 xe điện tại thị trường quốc gia Đông Nam Á này. Con số trên được tính theo doanh số bán buôn (wholesales), phản ánh lượng xe giao từ nhà sản xuất đến hệ thống đại lý.

VinFast từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh xe điện tại thị trường Indonesia. Ảnh: detikcom

Trong bối cảnh toàn thị trường Indonesia đạt tổng doanh số xe điện thuần pin khoảng 82.525 chiếc trong cùng kỳ, VinFast hiện chiếm xấp xỉ 3,8% thị phần. Đây là tỷ lệ chưa lớn nhưng cho thấy thương hiệu xe điện đến từ Việt Nam đã có chỗ đứng nhất định tại một thị trường vốn được đánh giá là cạnh tranh khốc liệt, với sự hiện diện mạnh mẽ của các hãng Nhật Bản và đặc biệt là các thương hiệu Trung Quốc.

Xét theo từng mẫu xe, VF 3 là cái tên đóng góp nhiều nhất vào doanh số của VinFast tại Indonesia với 1.562 xe được phân phối. Mẫu mini-SUV này hướng tới nhóm khách hàng đô thị, có mức giá dễ tiếp cận và kích thước phù hợp với hạ tầng giao thông tại các thành phố lớn. Đứng ngay sau là VF e34 với 1.452 xe, tiếp tục cho thấy sức hút của dòng SUV cỡ C chạy điện – phân khúc đang tăng trưởng nhanh tại Indonesia.

VF 3 là mẫu xe đóng góp lớn nhất vào doanh số VinFast tại Indonesia tính đến tháng 11/2025. Ảnh: T/H

Các mẫu xe còn lại ghi nhận doanh số thấp hơn đáng kể. Cụ thể, VinFast VF 5 đạt 75 xe, trong khi VF 6 mới chỉ đạt 29 xe tính đến hết tháng 11/2025. Điều này cho thấy danh mục sản phẩm của VinFast tại Indonesia hiện vẫn phụ thuộc lớn vào các mẫu xe cỡ nhỏ và trung, trong khi các phân khúc khác cần thêm thời gian để tiếp cận người tiêu dùng.

Song song với hoạt động bán hàng, VinFast cũng đang triển khai chiến lược dài hạn tại Indonesia thông qua việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại Subang, Tây Java. Dự án này được kỳ vọng sẽ giúp VinFast từng bước nội địa hóa sản xuất, tối ưu chi phí và tăng khả năng cạnh tranh trong khu vực. Khi đi vào vận hành ổn định, nhà máy có thể đạt công suất lên tới hàng trăm nghìn xe mỗi năm, phục vụ không chỉ thị trường nội địa Indonesia mà còn hướng tới xuất khẩu trong khu vực Đông Nam Á.

Nhà máy VinFast tại Subang, Tây Java được kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất chiến lược trong khu vực. Ảnh: T/H

Dù vậy, con đường phía trước của VinFast tại Indonesia được đánh giá là không dễ dàng. Thị trường xe điện nước này đang chứng kiến sự bùng nổ của các mẫu xe đến từ Trung Quốc với lợi thế về giá bán, trang bị và hệ sinh thái pin. Trong bối cảnh đó, kết quả hơn 3.100 xe sau gần một năm hoạt động có thể xem là bước khởi đầu, phản ánh giai đoạn thăm dò và xây dựng nền tảng của thương hiệu Việt tại thị trường đông dân thứ tư thế giới.

Báo Ấn Độ: VinFast lọt top 5 doanh số xe điện, vị thế thống trị của thương hiệu nội địa số 1 nước này đang bị đe dọa?

Theo Bảo Lâm

Đời sống Pháp luật

