Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc thỏi hôm nay ngày 19/12

19-12-2025 - 09:55 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới đồng loạt đảo chiều giảm.

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay giảm, niêm yết ở mức 2.436.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.511.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, giảm 54.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 49.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 64.110.000 đồng/thỏi (mua vào) và 66.060.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:53 ngày 19/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng lên 64,9 USD một ounce.

Giá bạc - Ảnh 1.

Giá bạc giảm xuống dưới 65 USD/ounce khi các nhà đầu tư phản ứng với dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi tăng với tốc độ chậm nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ đầu năm 2021, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất vào năm tới.

Thị trường đang định giá khoảng 25% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 1 và gần như chắc chắn sẽ có một đợt cắt giảm vào tháng 4. Trong khi đó, rủi ro địa chính trị vẫn là tâm điểm chú ý, khi Mỹ tiến hành tạm dừng các chuyến hàng dầu mỏ bị trừng phạt của Venezuela sau vụ bắt giữ tàu chở dầu và triển khai quân sự tuần trước, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định các yêu sách lãnh thổ kiên quyết ở Ukraine bất chấp những nỗ lực ngoại giao tăng cường của Mỹ.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis (FX Empire), các nhịp giảm ngắn hạn hiện nay chưa làm thay đổi xu hướng chủ đạo của thị trường. Ngược lại, giới đầu tư đang xem đây là cơ hội để tái cơ cấu vị thế mua, khi chưa xuất hiện yếu tố cơ bản đủ mạnh gây áp lực giảm sâu. Ông cho rằng xu hướng chính của bạc vẫn nghiêng về tăng, hướng tới các mốc tâm lý cao hơn.

Thực tế, kể từ tháng 2/2024, giá bạc đã bước vào chu kỳ tăng kéo dài và tương đối bền vững, khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của kim loại này như một tài sản trú ẩn và đầu cơ trong bối cảnh dòng tiền toàn cầu tìm kiếm kênh sinh lời thay thế.

Trong ngắn hạn, các đợt điều chỉnh được đánh giá chủ yếu mang tính kỹ thuật và có thể tạo nền cho nhịp tăng tiếp theo. Ngưỡng 70 USD/ounce đang trở thành mốc tâm lý quan trọng, trong khi vùng 62,5 USD/ounce được xem là hỗ trợ đáng chú ý nếu áp lực điều chỉnh gia tăng.

Giá bạc vượt mốc 68 triệu đồng/kg

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin buồn cho gạo Việt Nam, Thái Lan: Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tuyên bố đã tự túc hoàn toàn gạo và ngô, chấm dứt nhập khẩu từ năm 2025

Tin buồn cho gạo Việt Nam, Thái Lan: Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tuyên bố đã tự túc hoàn toàn gạo và ngô, chấm dứt nhập khẩu từ năm 2025 Nổi bật

Mẫu iPhone mới chính hãng giảm kịch giá chỉ còn nhỉnh 11 triệu: Chip A15, màn 6.1 inch, đáng mua nhất 2025

Mẫu iPhone mới chính hãng giảm kịch giá chỉ còn nhỉnh 11 triệu: Chip A15, màn 6.1 inch, đáng mua nhất 2025 Nổi bật

Áp lực tăng giá hàng Tết trên sàn

Áp lực tăng giá hàng Tết trên sàn

09:38 , 19/12/2025
Top 5 sedan bán chạy nhất 11 tháng đầu năm: Bảng xếp hạng tổng dần định hình, Vios vững ngôi đầu, 4/5 cái tên thuộc phân khúc B, không có hạng D

Top 5 sedan bán chạy nhất 11 tháng đầu năm: Bảng xếp hạng tổng dần định hình, Vios vững ngôi đầu, 4/5 cái tên thuộc phân khúc B, không có hạng D

09:03 , 19/12/2025
Không phải đất hiếm, Mỹ, Trung Quốc đang đua nhau săn lùng một ‘mỏ vàng’ của Việt Nam: Nước ta sở hữu công nghệ dẫn đầu thế giới, thu về hơn 4,3 tỷ USD

Không phải đất hiếm, Mỹ, Trung Quốc đang đua nhau săn lùng một ‘mỏ vàng’ của Việt Nam: Nước ta sở hữu công nghệ dẫn đầu thế giới, thu về hơn 4,3 tỷ USD

08:58 , 19/12/2025
Giá cà phê hôm nay 19-12: Giảm phiên thứ 6 liên tiếp

Giá cà phê hôm nay 19-12: Giảm phiên thứ 6 liên tiếp

07:11 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên