NOVASKY: Đại lý chiến lược, chính thức phân phối The Parkland – Imperia Ocean City

Với kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn, hệ thống bán hàng chuyên nghiệp và đội ngũ tư vấn tinh anh, NOVASKY tiếp tục khẳng định vị thế là cánh tay nối dài chiến lược của MIK Group, đưa The Parkland đến gần hơn với nhà đầu tư và khách hàng.

City In Motion Show - Kickoff rực lửa với 5000+ khách mời

Sự kiện Kickoff The Parkland – Imperia Ocean City diễn ra với chủ đề City In Motion Show, thu hút hơn 5.000 khách mời. Không gian sự kiện sôi động cùng sự xuất hiện của ca sĩ Phương Ly, mang đến bầu không khí nhiệt huyết lan tỏa và khơi dậy năng lượng từ toàn bộ đội ngũ kinh doanh.

Tại sự kiện, lần đầu tiên thông tin về một dự án cao tầng tràn ngập "motion" – Imperia Ocean City – được chính thức hé lộ. Thị trường bất động sản cũng đặc biệt chú ý đến "bảo chứng" từ MIK Group, với hơn 30 dự án và hơn 20.000 căn hộ đã bàn giao thành công. Tại Imperia Ocean City, Chủ đầu tư nhấn mạnh định hướng bàn giao hoàn thiện và pháp lý rõ ràng, yếu tố quan trọng cho cả khách hàng mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Cú bắt tay chiến lược - NOVASKY chính thức phân phối The Parkland - Imperia Ocean City

Trong khuôn khổ sự kiện Kickoff, NOVASKY vinh dự được MIK Group trao chứng nhận trở thành đại lý phân phối chính thức dự án The Parkland, củng cố vị thế chiến lược trong mối quan hệ hợp tác cùng MIK Group. Vai trò này không chỉ khẳng định uy tín và năng lực triển khai bài bản của NOVASKY, mà còn mở ra cơ hội kết nối Chủ đầu tư với khách hàng và nhà đầu tư một cách hiệu quả nhất.

Phó Tổng Giám đốc Cao Đình Năm tại lễ Kickoff dự án The Parkland – Imperia Ocean City.

Ngay từ giai đoạn đầu tiên, Imperia Ocean City ghi nhận sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khách hàng. Theo đại diện NOVASKY, lượng booking về đại lý tăng mạnh mẽ, minh chứng cho sức hút vượt trội của dự án và niềm tin bền vững mà nhà đầu tư dành cho NOVASKY.

The Parkland – Imperia Ocean City: Điểm sáng phía Đông Hà Nội

The Parkland, phân khu mở bán đầu tiên của Imperia Ocean City, nổi bật với vị trí chiến lược tại cực tăng trưởng phía Đông Hà Nội, kết nối linh hoạt các trục giao thông huyết mạch, cao tốc và tuyến metro, giúp cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm cũng như các tỉnh lân cận.

MIK Group gửi lời chào khu Đông với dự án mang tiêu chuẩn Imperia hoàn toàn mới

Dự án được quy hoạch đồng bộ với hệ thống tiện ích nội khu đa lớp, từ trung tâm thương mại, hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em đến công viên cây xanh trải dài, tạo nên môi trường sống hiện đại, năng động và thuận tiện cho mọi nhu cầu sinh hoạt.

Với triết lý sống Live in motion - phong cách sống luôn chuyển động nhưng vẫn giữ được sự cân bằng nội tại, Imperia Ocean City là nơi nhịp sống đô thị kết hợp hài hòa với những sắc xanh dịu dàng tạo nên trải nghiệm sống nhẹ, thoáng nhưng vẫn đậm hơi thở thành thị.

Dự án được thiết kế bởi NBBJ - thương hiệu kiến trúc quốc tế, lấy cảm hứng từ cấu trúc đô thị của New York với các trục cảnh quan rõ ràng, thoáng sáng và tầm nhìn rộng mở. Thiết kế này mang lại sự bình yên nội tại cho chủ thể với những khoảng không gian sống lý tưởng. Sự giao thoa giữa những chuyển động đô thị sôi nổi và không gian tĩnh tại đã định hình một chuẩn mực đô thị mới nơi nhịp sống hiện đại và sự thư thái song hành.

NOVASKY - Đại lý xuất sắc đồng hành bền bỉ cùng MIK Group

Hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, NOVASKY luôn gắn bó chặt chẽ với các chủ đầu tư uy tín, triển khai thành công nhiều dự án quy mô trên toàn quốc. Đồng hành cùng MIK Group trong nhiều dự án trọng điểm, NOVASKY liên tục ghi nhận những thành tích nổi bật, khẳng định vị thế là đại lý chiến lược hàng đầu trên thị trường.

Mới đây, tại sự kiện "Tri ân Đại lý: Rise To New Heights Together" của MIK Group, NOVASKY tiếp tục được vinh danh trong Top đại lý xuất sắc, minh chứng cho hành trình đồng hành bền bỉ và năng lực triển khai vượt trội.

NOVASKY là đối tác xuất sắc đồng hành cùng MIK Group kiến tạo nên ‘kỷ lục mới’ cho một số dự án BĐS thành công nhất năm 2025.

Với The Parkland – Imperia Ocean City, một lần nữa NOVASKY khẳng định vai trò là cánh nối dài chiến lược của MIK Group. Đơn vị sẽ triển khai chiến lược phân phối bài bản, tận dụng mạng lưới đối tác rộng khắp cả nước để đưa thông tin dự án đến nhà đầu tư một cách nhanh chóng và minh bạch. Với đội ngũ nhân lực tinh anh và kinh nghiệm triển khai top đầu, NOVASKY không chỉ là đại lý bán hàng xuất sắc, mà còn đồng hành cùng chủ đầu tư chia sẻ tầm nhìn về một dự án bất động sản đẳng cấp, đáng sống và giàu giá trị cộng đồng.

Thông tin liên hệ:

VPBH: BH9A-SP.9A-62, Vinhomes Ocean Park, Hà Nội

Hotline: 0982.68.38.38

Website: https://novasky.vn/