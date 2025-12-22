Năm “sàng lọc” bất động sản công nghiệp và hướng đi của khu công nghiệp sinh thái

Mới đây, ông Trương Khắc Nguyên Minh – Phó Tổng Giám đốc Prodezi Long An, đã chia sẻ về chuyển động của thị trường trong năm qua và lý do mô hình khu công nghiệp sinh thái tích hợp trở thành chiến lược trung tâm của doanh nghiệp.

Nhìn lại bức tranh thị trường bất động sản công nghiệp trong năm qua, theo ông, đâu là những chuyển động đáng chú ý nhất? Và trong bối cảnh đó, Prodezi đang định vị mình ở đâu trong chiến lược phát triển dài hạn?

Có thể nói 2025 là năm bản lề của bất động sản công nghiệp khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh sau nhiều năm tăng trưởng mạnh. Nếu trước đây trọng tâm là quy mô dự án, giá thuê hay tốc độ lấp đầy, thì hiện nay các cuộc trao đổi của nhà đầu tư xoay quanh ESG, tiêu chuẩn vận hành, khả năng đón vốn FDI thế hệ mới và cam kết phát thải ròng bằng 0. Đồng thời, các chính sách về tái cấu trúc không gian, nâng chất hạ tầng và thúc đẩy kinh tế xanh cho thấy Việt Nam đang chuyển sang mô hình công nghiệp bền vững hơn, tạo ra cả áp lực và cơ hội.

Với Prodezi, đây là thời điểm phù hợp để khẳng định giá trị của mô hình khu công nghiệp sinh thái tích hợp - định hướng mà chúng tôi đã kiên trì xây dựng ngay từ đầu thay vì chạy theo mở rộng diện tích.

Vì sao Prodezi chọn mô hình "khu công nghiệp sinh thái" làm chiến lược cốt lõi? Điểm khác biệt lớn nhất của mô hình này là gì?

Tinh thần của khu công nghiệp sinh thái nằm ở việc tối ưu tài nguyên và tạo ra giá trị cộng sinh giữa các doanh nghiệp. Thay vì vận hành riêng lẻ, các nhà máy chia sẻ hạ tầng, năng lượng, nước và các giải pháp xử lý chất thải; từ đó giảm chi phí vận hành, giảm phát thải và nâng hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Prodezi phát triển mô hình này dựa trên ba trụ cột quan trọng: hạ tầng thông minh – xanh – tuần hoàn đáp ứng Nghị định 35/2022/NĐ-CP và tiêu chuẩn ESG quốc tế; hệ sinh thái hỗ trợ đầu tư và vận hành toàn diện, giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian triển khai và đáp ứng các tiêu chí bền vững; và không gian sản xuất bền vững – kết nối chuỗi giá trị để doanh nghiệp "đến để ở lại" và cùng nhau phát triển lâu dài.

Điểm khác của Prodezi là không chỉ xem ESG như tiêu chí để tuân thủ mà là cấu phần cốt lõi, với các tiêu chí về nước, năng lượng, cây xanh, phát thải được lượng hóa thành chỉ số rõ ràng từ quy hoạch đến vận hành.

Việc kết nối giữa khu công nghiệp Prodezi và khu đô thị sinh thái LA Home được đánh giá là dấu ấn đặc biệt. Mô hình này mang lại giá trị như thế nào?

Chúng tôi xem Prodezi và LA Home là một tổng thể thống nhất: khu đô thị – khu công nghiệp – dịch vụ được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu.

Mô hình này mang lại lợi ích cho nhiều bên: với nhà đầu tư, doanh nghiệp vận hành trong không gian gắn liền khu đô thị sẽ thuận lợi hơn trong tuyển dụng, giữ chân nhân lực và vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu chuỗi cung ứng toàn cầu; với người lao động, mô hình rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực giao thông và nâng chất lượng sống nhờ hệ thống nhà ở - dịch vụ tích hợp; và với cộng đồng địa phương, dự án tạo thêm việc làm và giảm tác động tiêu cực của khu công nghiệp truyền thống lên môi trường và hạ tầng đô thị.

Nói cách khác, chúng tôi mong muốn hình thành một hạt nhân phát triển bền vững chứ không chỉ là một cụm sản xuất.

Sự kết nối giữa KCN Prodezi và khu đô thị sinh thái LA Home tạo nên mô hình "đô thị - công nghiệp" bền vững – nơi sản xuất và đời sống được quy hoạch đồng bộ.

Năm 2025, Prodezi Long An nhận được nhiều giải thưởng về phát triển bền vững. Những ghi nhận này phản ánh điều gì?

Đây là sự ghi nhận cho hướng đi mà Prodezi đã kiên trì từ ngày đầu: đầu tư bài bản vào hạ tầng xanh, quản lý nước tuần hoàn, năng lượng tái tạo và tiêu chuẩn vận hành minh bạch.

Quan trọng hơn, những giải thưởng này cho thấy mô hình khu công nghiệp sinh thái hoàn toàn khả thi tại Việt Nam nếu được thiết kế và vận hành đúng cách. Việc tuân thủ các tiêu chí sinh thái không chỉ mang giá trị hình ảnh mà còn giúp doanh nghiệp giảm rủi ro môi trường, giảm chi phí vận hành và dễ dàng đáp ứng yêu cầu của các đối tác quốc tế.

Prodezi Long An được vinh danh "Nhà phát triển bất động sản công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh năm 2025" tại Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp 2025.

Giai đoạn 2026–2030, Prodezi sẽ ưu tiên nâng chuẩn mô hình hiện hữu hay mở rộng sang địa phương mới?

Chúng tôi sẽ triển khai song song nhưng ưu tiên trước hết là hoàn thiện và nâng chuẩn mô hình sinh thái tại Prodezi Long An thông qua đa dạng hóa sản phẩm, hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và tối ưu vận hành theo hướng giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, Prodezi nghiên cứu mở rộng mô hình, không chạy theo số lượng mà nhân rộng mô hình chuẩn gắn với khu đô thị - dịch vụ. Về lâu dài, chúng tôi kỳ vọng Prodezi trở thành hình mẫu cho phát triển xanh đi cùng hiệu quả kinh tế, góp phần định hình chuẩn mực mới cho khu công nghiệp Việt Nam trong thập kỷ tới.