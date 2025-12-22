Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

22-12-2025 - 12:02 PM | Thị trường

Nhiều gấp 5 lần Mỹ, 7 lần Nhật Bản - Đây mới là cường quốc robot khi sở hữu gần 8.000 bằng sáng chế

Trung Quốc đã đăng ký bằng sáng chế robot hình người nhiều gấp 5 lần so với Mỹ trong 5 năm qua.

Theo dữ liệu từ Tech in Asia, Trung Quốc đang xác lập vị thế dẫn đầu trong cuộc đua robot hình người với con số 7.705 bằng sáng chế được đăng ký chỉ trong 5 năm qua. Con số này cao gấp 5 lần so với Mỹ và 7 lần so với Nhật Bản, cho thấy một chiến lược chiếm lĩnh công nghệ bài bản từ Bắc Kinh.

Tuy nhiên, năng lực chế tạo robot của Trung Quốc không chỉ nằm ở những con số trên giấy. Khảo sát từ ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ) đã chỉ ra một sự thật thú vị: Nếu không có sự tham gia của các nhà cung cấp Trung Quốc, chi phí sản xuất mẫu robot Optimus Gen 2 của Tesla có thể "đội" từ 46.000 USD lên tới 131.000 USD. Điều này chứng tỏ, ngay cả các cường quốc công nghệ như Mỹ cũng đang phụ thuộc vào lợi thế về chi phí nguyên vật liệu của Trung Quốc.

Robot hình người của Tesla.

Lợi thế về giá thành này chính là "đòn bẩy" giúp các doanh nghiệp nội địa như Unitree Robotics, BYD, Xiaomi hay Midea nhanh chóng đưa robot từ phòng thí nghiệm ra thực tế.

Trong bối cảnh đó, mẫu robot G1 của Unitree Robotics đã được vinh danh là robot hình người phổ biến nhất thế giới. G1 cũng từng gây ấn tượng với kỹ năng chơi bóng rổ, và đấm bốc như một vận động viên chuyên nghiệp.

﻿Unitree Robotics cũng đã ra mắt ứng dụng cho phép con người có thể điều khiển và huấn luyện robot thực hiện nhiều công việc khác như, dọn dẹp nhà cửa, mang vác vật nặng... bằng điện thoại thông minh.

CATL, nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới đã ứng dụng robot hình người vào hoạt động sản xuất của mình.

Hiện tại, các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ tiếp tục thử nhiệm và nâng cấp robot hình người, tập trung vào các nhiệm vụ như lấy hàng từ thùng chứa và xếp hàng lên pallet trong các khu vực khép kín.﻿

Tech in Asia khẳng định, sự thành công của G1 không chỉ nằm ở công nghệ, mà là minh chứng cho khả năng thương mại hóa thần tốc của Trung Quốc — nơi chiếm tới 54% lượng robot công nghiệp toàn cầu. Cuộc đua giờ đây không chỉ là ai thông minh hơn, mà là ai có thể sản xuất robot hiệu quả và kinh tế hơn để thay đổi diện mạo ngành công nghiệp thế giới.

Thế ‘đa cực’ Nhật - Hàn - Việt - Trung đang hình thành trên thị trường ô tô Việt?

Đức Minh

Nhịp sống thị trường

