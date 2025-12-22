Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc bật tăng mạnh, vượt mốc 71 triệu đồng/kg

22-12-2025 - 10:10 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới tiếp tục lập đỉnh mới.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tiếp tục tăng cao và ghi dấu kỷ lục mới, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.583.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.663.000 đồng/lượng (bán ra), thiết lập mức đỉnh mới. Như vậy, giá bạc thỏi trong nước đã tăng 135% kể từ đầu năm.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 68.879.828 đồng/thỏi (mua vào) và 71.013.156 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:06 ngày 22/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 68,5 USD/ounce.

Đà tăng của bạc được hỗ trợ bởi những tín hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ. Dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy lạm phát tiêu dùng trong tháng 11 giảm xuống 2,7%, trong khi lạm phát lõi ở mức 2,6%, thấp hơn dự báo. Diễn biến này củng cố kỳ vọng rằng FED sẽ sớm chuyển sang chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Nhận định về xu hướng thị trường, ông Arslan Ali, nhà phân tích tiền tệ và hàng hóa tại FX Empire, cho rằng lạm phát thấp hơn đang “củng cố lập luận về việc nới lỏng chính sách tiền tệ dài hạn, mặc dù khả năng giảm lãi suất trong ngắn hạn vẫn còn nhiều bất trắc”. Ông nhấn mạnh thêm: “Lãi suất thấp giúp các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn, từ đó hỗ trợ giá vàng và bạc duy trì ổn định”.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và sản xuất công nghệ cao, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ giá. Trong bối cảnh nguồn cung bạc vật chất chưa được cải thiện đáng kể, nhiều chuyên gia cho rằng giá bạc có thể tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trong thời gian tới, dù vẫn tiềm ẩn những nhịp điều chỉnh ngắn hạn theo biến động của thị trường tài chính toàn cầu.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

