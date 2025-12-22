Loạt xe hybrid phổ thông giảm giá trước thềm giảm thuế từ tháng sau tại Việt Nam: Có 'vua doanh số' phân khúc giảm lăn bánh hơn 150 triệu đồng

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025 và có hiệu lực từ 1/1/2026, xe sử dụng động cơ xăng kết hợp điện sẽ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe động cơ đốt trong thông thường. Quy định mới đồng thời xóa bỏ sự phân biệt giữa hybrid tự sạc và hybrid sạc ngoài, đưa cả hai nhóm xe này về cùng một mặt bằng chính sách thuế.

Với thay đổi trên, từ đầu năm 2026, các mẫu hybrid tự sạc sẽ lần đầu tiên được hưởng mức thuế tương đương hybrid sạc ngoài. Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, thị trường vẫn ghi nhận nhiều mẫu hybrid, bao gồm cả HEV và PHEV, đang được các hãng triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá mạnh.

Toyota

Trong tháng 12, xe hybrid của Toyota Việt Nam ghi nhận đợt khuyến mãi đáng chú ý, áp dụng cho phần lớn danh mục sản phẩm, ngoại trừ Innova Cross HEV và Alphard HEV. Tâm điểm của chương trình nằm ở Toyota Camry HEV, khi cả hai phiên bản được hãng hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ. Với Corolla Cross HEV và Yaris Cross HEV, mức hỗ trợ tương ứng là 50%.

Tác động từ chính sách này khiến giá bán sau khuyến mãi của Camry HEV giảm sâu, dao động 146-153 triệu đồng, đưa giá thực tế về mức 1,314 tỷ và 1,377 tỷ đồng. Trong khi đó, Corolla Cross HEV được điều chỉnh còn 859 triệu đồng sau khi giảm 46 triệu. Yaris Cross HEV giảm 38 triệu đồng, xuống 727 triệu đồng, đồng thời được tặng kèm gói bảo hiểm thân vỏ một năm.

Camry - mẫu xe bán chạy nhất phân khúc - lại là mẫu Toyota được giảm giá lăn bánh nhiều nhất. So với toàn thị trường hybrid, đây cũng là mức giảm thuộc hàng "top".

Honda

Trong tháng 12, Honda triển khai khuyến mãi cho 3 mẫu hybrid chủ lực của hãng là CR-V, HR-V và Civic, Trọng tâm chương trình là hỗ trợ lệ phí trước bạ, áp dụng khác nhau tùy hình thức mua xe.

CR-V e:HEV RS (VIN 2024) đang được hãng công bố hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương gần 126 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng xe hiện tại không còn nhiều do bản này chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp từ năm sau.

Cụ thể, Civic e:HEV RS (VIN 2024) được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 100 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 899 triệu đồng. Trường hợp mua trả góp, mức hỗ trợ giảm còn 50%, tương ứng khoảng 50 triệu đồng.

Honda HR-V e:HEV RS cũng được áp dụng khuyến mãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm 44 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về 825 triệu đồng. Cả hai mẫu xe hybrid này đều được tặng kèm gói bảo hiểm thân vỏ một năm.

Kia

Giữa tháng 12, Kia Việt Nam bổ sung các cấu hình mới cho Carnival HEV - phiên bản đã được giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ đầu năm. Giá niêm yết của các cấu hình Carnival HEV dao động từ 1,619 tỷ đến 1,849 tỷ đồng, đồng thời được áp dụng chương trình khuyến mãi 80 triệu đồng trong giai đoạn này.

BYD

BYD Sealion 6 là mẫu PHEV. Tại Việt Nam, Sealion 6 được phân phối với hai phiên bản gồm Dynamic giá 839 triệu đồng và Premium giá 936 triệu đồng. Trong tháng này, phiên bản Dynamic được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 42 triệu đồng, kèm theo các quà tặng hiện vật với tổng giá trị khoảng 80 triệu đồng. Phiên bản Premium không được hỗ trợ lệ phí trước bạ nhưng vẫn nhận gói quà tặng tương tự.

Jaecoo

Trong tháng 12, Jaecoo J7 - một mẫu PHEV khác đến từ Trung Quốc - được áp dụng các chính sách khuyến mãi cho cả 2 phiên bản đang phân phối. Phiên bản Flagship có giá từ 729 triệu đồng, được hỗ trợ 90% lệ phí trước bạ. Phiên bản Flagship có giá từ 879 triệu đồng, với mức hỗ trợ lệ phí trước bạ tương tự. Ngoài ra, khách hàng mua xe trong giai đoạn này còn được tặng thêm quà, giá trị khoảng 25 triệu đồng.