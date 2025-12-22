Yamaha NMAX 2025 ra mắt Việt Nam: Giá từ 69 triệu đồng, hộp số điện tử 2 chế độ, có thể thế chỗ PCX

Yamaha Motor Việt Nam vừa chính thức giới thiệu NMAX thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. NMAX mới được phân phối với hai phiên bản gồm tiêu chuẩn và Tech Max. Giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 69 triệu đồng và 79 triệu đồng, đã bao gồm VAT. Thời gian bàn giao xe dự kiến bắt đầu từ đầu tháng 1 năm 2026.

Yamaha NMAX 2025 giữ dáng maxi-scooter đặc trưng, hướng tới di chuyển đô thị và đường dài. Ảnh: Bảo Lâm

Mẫu xe tay ga cỡ trung này được phát triển để đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng đa dạng trong đô thị, đặc biệt trong bối cảnh khoảng cách đi lại giữa nơi ở và nơi làm việc có xu hướng kéo dài. Ở thế hệ 2025, NMAX được tinh chỉnh theo hướng tăng tính thực dụng cho sử dụng hàng ngày, đồng thời bổ sung một số công nghệ mới nhằm cải thiện trải nghiệm lái.

Điểm mới đáng chú ý nhất là hộp số vô cấp điện tử YECVT, được trang bị trên phiên bản Tech Max. Hệ thống này cho phép người lái lựa chọn hai chế độ vận hành gồm T-Mode, ưu tiên sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển trong phố, và S-Mode, duy trì vòng tua cao hơn để cải thiện khả năng tăng tốc. Xe cũng hỗ trợ chức năng giảm số chủ động nhằm tăng hiệu quả hãm động cơ trong một số tình huống vận hành.

Phiên bản Tech Max nổi bật với hộp số vô cấp điện tử YECVT. Ảnh: Quốc Minh

Về thiết kế, NMAX 2025 vẫn mang dáng dấp maxi-scooter quen thuộc với các mảng khối chắc chắn và hệ thống đèn LED trước sau. Một số chi tiết được tinh chỉnh để tổng thể gọn gàng hơn, trong khi các đặc trưng như ốp hông dạng boomerang vẫn được giữ lại. Phiên bản Tech Max có thêm các chi tiết hoàn thiện cao hơn ở yên xe và cụm đồng hồ, tập trung vào trải nghiệm sử dụng thực tế hơn là thay đổi hình thức lớn.

Khoang ngồi được thiết kế dạng yên hai tầng, tạo tư thế ngồi thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau. Cốp xe đủ không gian để chứa mũ bảo hiểm, kèm cơ chế giữ yên khi mở nhằm tăng tính tiện lợi trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, NMAX còn có hộc chứa đồ phía trước và nắp bình xăng đặt phía trước, giúp việc tiếp nhiên liệu thuận tiện hơn trong điều kiện đô thị.

Khoang ngồi rộng rãi, cốp dưới yên đủ chứa mũ bảo hiểm full-face. Ảnh: Quốc Minh

NMAX 2025 sử dụng động cơ Blue Core dung tích 155 cc, làm mát bằng dung dịch, kết hợp công nghệ van biến thiên VVA. Động cơ ở 2 phiên bản NMAX đều cho công suất 11,3 kW và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm. Điểm khác biệt nằm ở mức tiêu hao nhiên liệu. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn tiêu hao 2,26 lít nhiên liệu cho 100 km đường hỗn hợp, trong khi bản Tech Max nhỉnh hơn với 2,3 lít nhiên liệu với quãng đường tương tự.

Động cơ Blue Core 155 cc kết hợp công nghệ van biến thiên VVA. Ảnh: Quốc Minh

Ở mảng công nghệ và an toàn, xe được trang bị cụm đồng hồ kết hợp màn hình TFT màu 4,2 inch và LCD. Trên phiên bản Tech Max, màn hình hỗ trợ hiển thị bản đồ dẫn đường thông qua Garmin StreetCross. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm phanh đĩa trước và sau tích hợp ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Hệ thống treo được tinh chỉnh với hành trình giảm xóc sau tăng thêm 5 mm, giúp cải thiện độ êm ái và ổn định khi di chuyển trên quãng đường dài hoặc trong điều kiện tải nặng.

Mặt đồng hồ kết hợp TFT và LCD, hỗ trợ kết nối và dẫn đường trên bản cao cấp. Ảnh: Quốc Minh

Về tiện ích, NMAX thế hệ mới được trang bị khóa thông minh Smart Key, hệ thống dừng và khởi động động cơ tự động Stop & Start, cổng sạc USB Type-C, móc treo mũ bảo hiểm và các không gian lưu trữ phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày. Những trang bị này hướng tới việc tăng tính tiện lợi khi di chuyển trong môi trường giao thông đô thị đông đúc.

Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS hỗ trợ vận hành an toàn hơn. Ảnh: Quốc Minh

NMAX là một trong ba mẫu xe thuộc MAX Series của Yamaha, bên cạnh TMAX và XMAX. Dòng xe này được định hình trong phân khúc tay ga thể thao với đặc trưng là kích thước lớn, tư thế lái thoải mái và khả năng vận hành ổn định trên cả đường đô thị lẫn những hành trình dài hơn. Trong đó, NMAX là mẫu xe có dung tích và mức giá dễ tiếp cận nhất, phù hợp với nhóm người dùng đô thị cần một phương tiện linh hoạt nhưng vẫn đủ khả năng đáp ứng các hành trình dài hơn so với xe tay ga phổ thông.

Một số hình ảnh khác về Yamaha NMAX 2025: