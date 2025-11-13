Yamaha ra mắt cùng lúc 2 xe máy điện mới, có xe đổi pin, giá từ 35 triệu: Đi bao xa, sạc bao lâu?

Ngày 12/11, Yamaha Motor đã chính thức công bố hai mẫu xe tay ga điện mới tại thị trường Ấn Độ, gồm Aerox E và EC-06.

Đây là hai sản phẩm đầu tiên trong kế hoạch mở rộng sang phân khúc xe máy điện của hãng, hướng tới đáp ứng nhu cầu di chuyển đô thị và xu hướng điện hóa phương tiện hai bánh tại châu Á.

Yamaha NVX phiên bản điện

Yamaha cho biết Aerox E được phát triển từ dòng Aerox 155 (tại Việt Nam có tên NVX). Sản phẩm này được xem là bước tiếp nối định hướng “maxi-scooter thể thao” của hãng nhưng chuyển sang nền tảng động cơ điện.

Về thiết kế, Yamaha Aerox E giữ nguyên kiểu dáng tổng thể của phiên bản NVX xăng thế hệ thứ 2 (ở Việt Nam, Yamaha đã bán ra NVX thế hệ thứ 3) với thân xe mang đậm phong cách khí động học, cụm đèn trước LED đôi và đèn hậu LED hiệu ứng 3D. Trọng lượng xe ở mức khoảng 139 kg. Phần yên, sàn để chân và các chi tiết ốp được giữ phong cách đặc trưng của dòng Aerox truyền thống.

Yamaha Aerox E.

Yamaha Aerox E trang bị mô-tơ điện công suất cực đạ 9,5 kW (12,74 mã lực), mô-men xoắn 48 Nm, truyền động bằng dây đai. Xe sử dụng hai pack pin Li-ion tháo rời, dung lượng 1,5 kWh mỗi pack. Theo công bố, quãng đường di chuyển đạt 106 km cho mỗi lần sạc đầy, trong khi tốc độ tối đa khoảng 90 km/h.

Pin của xe do Yamaha tự phát triển, có thể sạc bằng nguồn điện dân dụng thông thường. Thời gian sạc đầy ước tính từ 4 đến 5 giờ với bộ sạc tiêu chuẩn. Xe dự kiến phân phối tại thị trường Ấn Độ từ đầu năm 2026, mức giá tạm tính khoảng 290.000 rupee, tương đương hơn 85 triệu đồng.

Aerox E có ba chế độ lái gồm Eco, Standard và Power, cùng chức năng Boost giúp tăng công suất tạm thời khi cần tăng tốc. Ngoài ra, xe có chế độ lùi hỗ trợ di chuyển trong không gian hẹp.

Yamaha Aerox E sử dụng đai truyền động thay vì xích.

Xe sử dụng phanh đĩa trước và sau tích hợp ABS một kênh, và trang bị tính năng kiểm soát lực kéo (traction control). Hệ thống chiếu sáng đèn LED toàn bộ, màn hình TFT màu hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua ứng dụng Y-Connect, cho phép theo dõi tình trạng xe và dẫn đường từng chặng. Cổng sạc USB và khóa thông minh cũng được trang bị tiêu chuẩn.

Với cấu hình này, Yamaha Aerox E dường như được định vị là xe điện thể thao, dành cho người dùng muốn trải nghiệm cảm giác vận hành mạnh mẽ trên nền tảng điện, nhưng vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc của dòng Aerox.

Yamaha EC-06 hoàn toàn mới

Song song với Aerox E, Yamaha cũng cho ra mắt EC-06, mẫu xe máy điện hợp tác phát triển cùng startup River Mobility tại Bengaluru, Ấn Độ. Mục tiêu của dòng xe EC là hướng đến người dùng đô thị, cần phương tiện vận hành êm, phạm vi hoạt động lớn và tiện ích phù hợp đi lại hàng ngày.

Yamaha EC-06 sử dụng mô-tơ điện có công suất cực đại 6,7 kW (8,98 mã lực), công suất danh định khoảng 4,5 kW (6 mã lực). Pin của xe có dung lượng 4 kWh, có khả năng di chuyển 160 km mỗi lần sạc, thời gian sạc đầy với nguồn điện dân dụng khoảng 9 giờ.

Yamaha EC-06.

Thiết kế của Yamaha EC-06 hướng đến phong cách hiện đại, trung tính. Xe sử dụng màn hình màu hiển thị thông tin cơ bản, có khả năng kết nối dữ liệu qua hệ thống telematics tích hợp SIM, cho phép cập nhật phần mềm và theo dõi tình trạng pin từ xa. Dung tích cốp chứa đồ dưới yên đạt 24,5 lít, có thể để vừa hai mũ bảo hiểm nửa đầu. Xe có chế độ đi lùi, 3 chế độ lái (Eco, City, Sport) và cổng sạc thiết bị di động.

Theo kế hoạch, việc sản xuất EC-06 sẽ được thực hiện tại nhà máy của River Mobility dưới sự giám sát kỹ thuật của Yamaha. Mẫu xe dự kiến ra mắt thương mại trong quý 1 năm 2026, giá bán dự đoán từ 150.000 rupee (tương đương khoảng 35 triệu đồng). Hiện Yamaha chưa công bố kế hoạch xuất khẩu hoặc phân phối tại các thị trường khác ngoài Ấn Độ.

Với thông số tầm hoạt động và thời gian sạc, Yamaha EC 06 được xem là hướng tiếp cận phổ thông, nhắm đến người tiêu dùng tìm kiếm một mẫu xe điện tiện dụng và có giá rẻ hơn so với Aerox E.