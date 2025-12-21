Hàng hiếm Ford Flex đời 'chót' tại Việt Nam rao bán lại với giá ngang Everest mới: Dáng hộp như Ranger Rover, dùng chung nhiều linh kiện với Explorer

Một chiếc Ford Flex bản Limited đời 2014 đang được rao bán trên thị trường xe đã qua sử dụng tại Việt Nam với mức giá 1,38 tỷ đồng. Đây được xem là đời Flex mới nhất còn xuất hiện trong nước, bởi phần lớn các xe Ford Flex đang lăn bánh đều thuộc đời thấp hơn. Theo thông tin từ người bán, xe đã vận hành khoảng 60.000 km.

Ford Flex bản Limited đời 2014 thuộc nhóm xe hiếm, ít gặp trên đường phố Việt Nam. Ảnh: Facebook

So với mặt bằng chung, mức giá của chiếc Ford Flex gần 11 năm tuổi này ngang với Ford Everest Titanium bản một cầu hoặc Hyundai Santa Fe Hybrid đời mới. Tuy nhiên, hai mẫu xe này hướng tới những nhóm khách hàng khác nhau.

Về ngoại thất, chiếc Ford Flex rao bán sở hữu màu sơn trắng kết hợp các chi tiết ốp kim loại tại lưới tản nhiệt và cửa cốp. Tình trạng tổng thể ở mức khá, lớp sơn còn độ bóng, các chi tiết đèn chưa xuất hiện dấu hiệu ố mờ. Xe được trang bị đèn pha Bi-xenon, bộ mâm đa chấu 19 inch, cảm biến lùi, cảnh báo điểm mù và camera lùi. Kích thước tổng thể đạt 5.130 x 1.930 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.990 mm, tương đương các mẫu SUV cỡ lớn hiện nay.

Thiết kế hình hộp đặc trưng giúp Ford Flex dễ nhận diện giữa các mẫu SUV cỡ lớn. Ảnh: Facebook

Khoang nội thất sử dụng tông màu be chủ đạo. Da ghế đã có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian, độ căng không còn nhiều, đặc biệt ghế lái xuất hiện khá rõ các nếp nhăn. Màu da cũng không còn giữ được độ sáng như ban đầu, khiến người mua có thể cần đầu tư thêm để chăm sóc hoặc làm mới lại cabin.

Khoang nội thất tông màu be đã có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian sử dụng. Ảnh: Facebook

Ford Flex là mẫu xe hiếm tại Việt Nam với thiết kế hình hộp đặc trưng và cấu hình 6 chỗ ngồi, phù hợp với gia đình cần không gian sử dụng lớn nhưng không muốn lựa chọn minivan cửa lùa. Một lợi thế khác của Ford Flex là việc dùng chung nhiều linh kiện với Ford Explorer đời cũ, từ vô lăng, bảng đồng hồ đến khu vực điều khiển trung tâm. Nhờ đó, việc tìm kiếm phụ tùng thay thế hay sửa chữa được đánh giá là không quá khó khăn.

Danh sách tiện nghi trên xe gồm ghế trước chỉnh điện có sưởi, điều hòa tự động ba vùng và màn hình giải trí SYNC do Microsoft phát triển.

Về vận hành, Ford Flex bản Limited được trang bị động cơ xăng V6 EcoBoost 3.5L tăng áp kép, cho công suất 365 mã lực và mô men xoắn 470 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, giúp xe vận hành ổn định trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Ford Flex dùng chung nhiều linh kiện với Explorer nên việc bảo dưỡng không quá khó khăn. Ảnh: Facebook

Nhìn chung, Ford Flex là lựa chọn dành cho những khách hàng đề cao sự khác biệt, cần một mẫu xe gia đình rộng rãi và không quá phổ biến. Với số lượng rất ít tại Việt Nam, mẫu xe này vẫn đủ sức thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên đường.