Diễn biến lạ của thị trường xe máy cũ dịp cuối năm

21-12-2025 - 14:24 PM | Thị trường

Các cửa hàng xe máy cũ tại TPHCM đang "ngóng" khách mua xe cho nhu cầu Tết sắp đến.

Thị trường xe máy cũ tại TPHCM gần đây nhộn nhịp khi hàng loạt cửa hàng đồng loạt "bung" hàng để đón nhu cầu mua sắm cuối năm.

Trên các tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh xe máy cũ như Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Lê Đại Hành…, số lượng điểm bán tăng nhanh. Nếu những tháng trước chỉ lác đác vài chục cửa hàng thì nay đã tăng lên gần cả trăm. Lượng xe trưng bày tại mỗi cửa hàng cũng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ngày thường.

Dù cửa hàng mở nhiều hơn, xe trưng bày kín trong nhà, thậm chí tràn ra cả vỉa hè nhưng lượng khách đến xem và mua xe vẫn khá thưa thớt. Ông Bùi Văn Trung, người trông coi một cửa hàng xe máy cũ trên đường Hoàng Văn Thụ, cho biết những năm trước, vào thời điểm này, lượng khách thường tăng cao với ngày thường. Tuy nhiên năm nay, khách đến cửa hàng rất ít, chủ yếu chỉ ghé xem, hỏi giá rồi rời đi.

Thị trường xe máy cũ TP HCM vắng khách mua dịp Tết - Ảnh 1.

Giá xe máy cũ trên dưới 10 triệu đồng cũng ít người hỏi mua

Theo ông Mười, chủ một cửa hàng xe máy cũ trên đường Phan Đăng Lưu, phần lớn khách mua hiện nay chỉ tìm những mẫu xe có giá dưới 10 triệu đồng để sử dụng tạm thời. Các dòng xe cũ có giá cao bán rất chậm.

Nguyên nhân, theo ông, là người mua lo ngại xe máy chạy xăng sẽ nhanh mất giá và khó bán lại trong thời gian tới, nhất là khi có thông tin về việc hạn chế xe xăng lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố.

Thị trường xe máy cũ TP HCM vắng khách mua dịp Tết - Ảnh 2.

Cửa hàng xe máy cũ tại TP HCM chờ khách

Khảo sát tại nhiều cửa hàng cho thấy cùng một dòng xe nhưng mức giá chào bán có thể chênh lệch nhau đến cả chục triệu đồng. Chẳng hạn, mẫu xe Air Blade cũ được rao bán với giá từ 8 đến 15 triệu đồng, tùy đời xe, tình trạng sử dụng, độ "ngon" của máy móc và hình thức bên ngoài.

Thị trường xe máy cũ TP HCM vắng khách mua dịp Tết - Ảnh 3.

Tràn ngập xe máy cũ bán Tết

Đáng chú ý, giá niêm yết tại các cửa hàng xe máy cũ thường cao hơn thực tế. Người mua nếu không có kinh nghiệm rất dễ bị "hớ" giá, mất thêm vài triệu đồng. Ví dụ, một chiếc Liberty đời cũ được chào giá 19 triệu đồng nhưng chỉ cần khách tỏ ý chê đắt, cửa hàng sẵn sàng giảm ngay 1 triệu đồng để "mở hàng".

Nếu tiếp tục thương lượng, giá có thể giảm thêm 2–3 triệu đồng, thậm chí tới 5 triệu đồng, trong khi mức giá thu mua ban đầu của cửa hàng chỉ khoảng 8–9 triệu đồng, thậm chí với đời xe cũ hơn chỉ từ 3–5 triệu đồng.

Xe cũ nhiều nhưng vắng bóng khách

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

