Honda làm xe tay ga 125cc siêu tiết kiệm: Giá quy đổi 47 triệu đồng, chạy Hà Nội - Hà Nam tốn chưa đến 20.000 đồng tiền xăng

21-12-2025 - 10:58 AM | Thị trường

Honda Square X125 gây chú ý với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 59 km mỗi lít cùng thiết kế khá dị.

Honda Square X125 được mở bán tại thị trường Trung Quốc và nhanh chóng gây chú ý không chỉ bởi thiết kế khác biệt, mà còn nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Trong bối cảnh xe điện đang được xem là giải pháp di chuyển tiết kiệm chi phí, mẫu xe tay ga 125cc này cho thấy động cơ xăng vẫn còn nhiều “đất diễn”.

Honda Square X125 nổi bật với khả năng tiết kiệm xăng. Ảnh: Honda

Theo công bố từ nhà sản xuất, Honda Square X125 đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 59 km mỗi lít xăng. Nếu áp dụng vào điều kiện giao thông tại Việt Nam, quãng đường Hà Nội - Hà Nam dài khoảng gần 60 km chỉ tiêu tốn xấp xỉ 1 lít xăng, tương đương chưa đến 20.000 đồng với giá nhiên liệu hiện nay.

Honda Square X125 được phát triển theo định hướng sử dụng linh hoạt cho cả đô thị lẫn các cung đường bán off-road. Xe sử dụng động cơ eSP+ 125cc, xi-lanh đơn, cho công suất 9,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10 Nm. Dù không đặt nặng hiệu suất, mẫu xe vẫn được trang bị hệ thống phanh ABS hai kênh nhằm đảm bảo an toàn khi di chuyển trên nhiều loại mặt đường.

Xe có ABS cho người thích mê phượt đảm bảo an toàn. Ảnh: Honda

Dung tích bình nhiên liệu của Square X125 đạt 5,7 lít, cho phép xe đạt tầm hoạt động lý thuyết hơn 330 km sau mỗi lần đổ đầy xăng. Đây là lợi thế rõ rệt với những người dùng thường xuyên di chuyển quãng đường dài hoặc sử dụng xe cho mục đích đi lại hàng ngày mà không muốn lo lắng về việc sạc pin như xe điện.

Về thiết kế, Honda Square X125 mang phong cách hoàn toàn khác biệt so với các mẫu xe tay ga truyền thống. Xe được tạo hình vuông vức, nhiều chi tiết lộ thiên, gợi liên tưởng đến các mẫu xe phiêu lưu dành cho địa hình gồ ghề. Phong cách này giúp Square X125 nổi bật giữa thị trường skutik vốn chuộng đường nét mềm mại.

Thiết kế xe khá dị so với các xe tay ga thông thường. Ảnh: Honda

Đúng với định hướng xe phiêu lưu, Square X125 được trang bị sẵn thùng chứa đồ phía sau, giá chở hành lý, bàn gập dã ngoại và bộ phụ kiện phục vụ hoạt động ngoài trời. Khi lắp thùng sau, xe chỉ bố trí chỗ ngồi cho một người. Phần cụm đèn được bảo vệ bằng khung che, trong khi kính chắn gió phía trước có kích thước nhỏ gọn, thiên về tính thẩm mỹ và hỗ trợ gió cơ bản.

Trang bị tiện nghi trên mẫu xe này cũng ở mức khá với hệ thống khóa thông minh, màn hình LCD 5 inch, cổng sạc USB Type A và Type C, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng trẻ.

Xe có khá nhiều trang bị xịn. Ảnh: Honda

Tại Trung Quốc, Honda Square X125 có giá khởi điểm 12.680 nhân dân tệ, tương đương khoảng 47 triệu đồng. Với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, thiết kế cá tính và chi phí vận hành rẻ, mẫu xe này được xem là lựa chọn đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người bắt đầu cân nhắc lại bài toán kinh tế giữa xe xăng tiết kiệm và xe điện phổ thông.

Sau Toyota, đến lượt Honda sản xuất xe 'hộp diêm' chạy điện cạnh tranh với BYD, liệu các hãng xe Nhật có 'quay lưng' với hybird?

Theo Khôi Nguyên

