Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 21-12: Về lại mốc 90.000 đồng/kg

21-12-2025 - 10:01 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay đã phục hồi nhẹ ở thị trường trong nước khi nông dân lưu kho cà phê còn tiêu thụ toàn cầu tăng kỷ lục

Hôm nay, 21-12, giá cà phê trong nước mới nhất đạt mức bình quân 90.300 đồng/kg, cao hơn 1.000 đồng/kg so với phiên trước đó.

Ở các tỉnh trọng điểm trồng cà phê, giá phổ biến đều vượt 90.000 đồng/kg, trừ khu vực vùng cao Lâm Đồng vẫn còn 89.500 đồng/kg.

So với tuần trước, giá cà phê trong nước giảm 8.900 đồng/kg, tương đương gần 9%.

Trong thời gian trên, giá Robusta giao tháng 3-2026 giảm liên tục, tổng mức giảm 330 USD/tấn, về 3.669 USD/tấn, tương đương giảm gần 8,3%.

Giá cà phê hôm nay 21 - 12: Tăng nhẹ Về mốc 90 . 000 Đồng / kg - Ảnh 1.

Diễn biến giá cà phê trong nước tuần qua

Giá cà phê hôm nay 21 - 12: Tăng nhẹ Về mốc 90 . 000 Đồng / kg - Ảnh 2.

Diễn biến giá cà phê trên sàn tuần qua, kỳ hạn giao tháng 3-2026

Tuần qua, xu hướng chung của giá cà phê thế giới là giảm, kéo giá cà phê trong nước giảm theo nhưng cuối tuần có dấu hiệu hồi phục.

Giá cà phê hôm nay 21-12: Về lại mốc 90.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Giá cà phê trong nước hồi phục

Diễn biến này xảy ra khi Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố thông tin có lợi cho giá cà phê đó là tiêu thụ cà phê dự báo tăng kỷ lục và tồn kho cà phê thế giới vẫn ở mức thấp.

Hai năm qua, khi giá cà phê ở mức cao, nông dân trồng cà phê có đời sống kinh tế tốt, có thể giữ lại cà phê khi chưa được giá, giúp điều tiết thị trường tốt.

Giá cà phê hôm nay 20-12: Giảm phiên thứ 7, tiêu thụ cà phê tăng kỷ lục

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau Cuba, Việt Nam tiếp tục đem nhiều loại gạo gây sốt sang trồng tại Nam Mỹ, vừa chuyển giao cả giống lúa lẫn kỹ thuật canh tác

Sau Cuba, Việt Nam tiếp tục đem nhiều loại gạo gây sốt sang trồng tại Nam Mỹ, vừa chuyển giao cả giống lúa lẫn kỹ thuật canh tác Nổi bật

AI, radar xuyên đất vào cuộc - lập tức phát hiện mỏ vàng siêu khổng lồ dưới đáy biển lớn nhất châu Á

AI, radar xuyên đất vào cuộc - lập tức phát hiện mỏ vàng siêu khổng lồ dưới đáy biển lớn nhất châu Á Nổi bật

Đề xuất giảm lệ phí đăng ký ô tô: Chưa đủ kích sức mua

Đề xuất giảm lệ phí đăng ký ô tô: Chưa đủ kích sức mua

09:01 , 21/12/2025
Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có hơn 700 tỷ USD

Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có hơn 700 tỷ USD

08:50 , 21/12/2025
"Phao cứu sinh" của hàng điện máy

"Phao cứu sinh" của hàng điện máy

08:26 , 21/12/2025
Sau Toyota, đến lượt Honda sản xuất xe 'hộp diêm' chạy điện cạnh tranh với BYD, liệu các hãng xe Nhật có 'quay lưng' với hybird?

Sau Toyota, đến lượt Honda sản xuất xe 'hộp diêm' chạy điện cạnh tranh với BYD, liệu các hãng xe Nhật có 'quay lưng' với hybird?

07:05 , 21/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên