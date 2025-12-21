Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loạt quốc gia ngừng nhập khẩu, gạo Thái Lan bất ngờ đón tin vui: Một cá mập vừa mua nửa triệu tấn gạo, giá lên tăng cao nhất hơn 7 tháng

21-12-2025 - 11:18 AM | Thị trường

Đối thủ của gạo Việt Nam vừa đón tin vui sau khi 1 khách hàng mua 500.000 tấn gạo.

Ảnh minh họa

Giá gạo xuất khẩu tại nhiều quốc gia châu Á tiếp tục xu hướng đi lên trong tuần này, trong đó gạo Thái Lan ghi nhận mức cao nhất trong hơn 7 tháng sau khi Trung Quốc công bố kế hoạch mua khối lượng lớn. Giá gạo tại Ấn Độ và Việt Nam cũng tăng nhờ nhu cầu cải thiện từ các thị trường nhập khẩu chủ chốt ở châu Á và châu Phi.

Cụ thể, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan hiện được chào bán ở mức 415 USD/tấn, tăng mạnh so với 400 USD/tấn của tuần trước và là mức cao nhất kể từ ngày 8/5. Theo các thương nhân tại Bangkok, đà tăng này được thúc đẩy bởi thông tin Trung Quốc sẽ mua 500.000 tấn gạo Thái Lan vào giữa tháng 11, tạo lực đỡ đáng kể cho thị trường.

Một số thương nhân cho biết thêm, triển vọng nguồn cung của Thái Lan vẫn tương đối ổn định. Vụ lúa thứ hai dự kiến thu hoạch vào tháng 3 năm sau được đánh giá là không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, qua đó giúp giảm bớt lo ngại về rủi ro nguồn cung trong trung hạn.

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu cũng nhích nhẹ trong bối cảnh nhu cầu có dấu hiệu phục hồi, dù vẫn tập trung chủ yếu ở phân khúc giá thấp. Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ hiện được niêm yết trong khoảng 348–356 USD/tấn, tăng so với 347–354 USD/tấn của tuần trước. Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm có giá từ 345–350 USD/tấn.

Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại New Delhi cho biết người mua tại châu Á và châu Phi đang quay trở lại thị trường với các đơn hàng quy mô nhỏ. Đáng chú ý, đồng rupee Ấn Độ trong tuần qua đã giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD, qua đó giúp các nhà xuất khẩu cải thiện lợi nhuận khi bán hàng ra nước ngoài.

Giá gạo Việt Nam cũng ghi nhận xu hướng tăng. Theo các thương lái, gạo trắng 5% tấm của Việt Nam được chào bán vào cuối tuần ở mức 370–375 USD/tấn, tăng so với 365–370 USD/tấn một tuần trước và là mức cao nhất kể từ ngày 6/11.

Một thương nhân tại TP.HCM cho biết nhu cầu đang tăng lên từ nhiều thị trường như Trung Quốc, Indonesia, Bangladesh và khu vực châu Phi. Tuy vậy, gạo Việt Nam hiện vẫn có lợi thế cạnh tranh về giá so với gạo Thái Lan, qua đó duy trì sức hút đối với các nhà nhập khẩu nhạy cảm về chi phí.

Ở chiều nhập khẩu, Bangladesh tiếp tục đẩy mạnh mua gạo trên thị trường quốc tế nhằm hạ nhiệt giá trong nước. Chính phủ nước này vừa phê duyệt việc mua 50.000 tấn gạo thông qua đấu thầu quốc tế với mức giá 351,11 USD/tấn (CIF), do công ty Bagadiya Brothers đưa ra. Trước đó, một gói thầu khác để nhập khẩu thêm 50.000 tấn gạo cũng đã được hoàn tất vào đầu tuần.

Giới phân tích nhận định, với nhu cầu nhập khẩu gia tăng từ các quốc gia châu Á cùng những thỏa thuận mua bán quy mô lớn, giá gạo xuất khẩu trong khu vực nhiều khả năng sẽ duy trì ở mặt bằng cao trong ngắn hạn, đặc biệt đối với các nguồn cung từ Thái Lan và Việt Nam.

Việt Nam, Thái Lan chú ý: Philippines có động thái mới với nhập khẩu gạo từ 1/1/2026

