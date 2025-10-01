Hãng xe xây nhà máy 20.000 tỷ tại Việt Nam ra mắt SUV tiết kiệm xăng: được mệnh danh 'Range Rover giá rẻ', chạy full nhiên liệu 1.400 km

Chery vừa hé lộ mẫu SUV mới Fulwin T11 EREV 2026, được định vị trong phân khúc cao cấp với hệ truyền động hybrid mở rộng tầm hoạt động (EREV). Điểm nhấn lớn nhất của mẫu xe này là phạm vi di chuyển kết hợp có thể vượt 1.400 km, cùng loạt trang bị công nghệ hiện đại, trong đó nổi bật là hệ thống cảm biến LiDAR gắn trên nóc xe và gói hỗ trợ lái Falcon 700.

Giá bán chính thức của Fulwin T11 EREV vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc dự đoán mức giá sẽ dao động từ 250.000 – 300.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 928 triệu đến 1,1 tỷ đồng.

Về thiết kế ngoại thất, Fulwin T11 thể hiện triết lý mới nhất của Chery, mang phong cách hiện đại, mạnh mẽ và chú trọng khí động học. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha thanh mảnh nối liền bởi dải LED ban ngày, kết hợp lưới tản nhiệt không viền kiểu thác nước và cản dưới cỡ lớn tích hợp lưới tản nhiệt chủ động.

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi chạy dài, vòm bánh mở rộng và bộ mâm hợp kim đa chấu 21 inch. Ở phía sau, xe được hoàn thiện bằng cản sau viền crôm bạc, tấm ốp trang trí dạng khuếch tán kép, tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa thể thao. Fulwin T11 sở hữu kích thước 5.150 x 1.995 x 1.800 mm, chiều dài cơ sở lên tới 3.120 mm, mang lại không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Bước vào khoang cabin, Fulwin T11 được thiết kế sang trọng, hiện đại và lấy công nghệ làm trung tâm. Xe trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số kết hợp màn hình hiển thị thông tin trên kính lái AR-HUD, vô-lăng hai chấu đa chức năng cùng cần số điện tử gọn gàng.

Tâm điểm nội thất là màn hình giải trí cảm ứng toàn cảnh 30 inch độ phân giải 6K chiếm trọn bảng điều khiển. Không gian bên trong sử dụng chất liệu mềm cao cấp, hỗ trợ cấu hình 6 chỗ ngồi theo bố trí 2+2+2.

Ngoài ra, xe có hệ thống đèn viền 256 màu, ba lựa chọn hương thơm và dàn âm thanh 23 loa cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn của một mẫu SUV hạng sang.

Ở khía cạnh công nghệ hỗ trợ lái, Fulwin T11 trang bị tiêu chuẩn gói Falcon 500, hỗ trợ di chuyển trên đường cao tốc và đỗ xe tự động. Các phiên bản cao cấp được nâng cấp lên Falcon 700, cho phép mở rộng tính năng NOA (Navigate On Autopilot) trong khu đô thị cũng như tự động thanh toán tại trạm thu phí ETC.

Về vận hành, mẫu SUV này sử dụng hệ thống hybrid mở rộng tầm hoạt động, với động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh đóng vai trò như máy phát điện, kết hợp cùng hai động cơ điện đặt ở cầu trước và cầu sau, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian thông minh.

Dù Chery chưa công bố tổng công suất, hãng cho biết xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 5 giây – một con số ấn tượng đối với SUV cỡ lớn.

Theo dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), Fulwin T11 sẽ có hai tùy chọn pin lithium sắt phosphate với dung lượng 33,68 kWh và 39,92 kWh. Xe có thể di chuyển hoàn toàn bằng điện từ 170 đến 180 km theo chuẩn WLTC, trong khi theo chuẩn CLTC, phạm vi chạy điện có thể vượt mốc 220 km.

Đặc biệt, khi kết hợp cả động cơ xăng và pin, tầm hoạt động tối đa đạt hơn 1.400 km – lợi thế cạnh tranh lớn trong bối cảnh các mẫu SUV điện thường bị giới hạn phạm vi di chuyển.



