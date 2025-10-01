Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

KOL trẻ ngành xe dự đoán xe thắng giải Car Choice Awards 2025: Có lựa chọn không theo số đông

01-10-2025 - 09:29 AM | Thị trường

Trước thềm Gala Car Choice Awards 2025, một số reviewer và KOL trẻ trong giới xe đã chia sẻ dự đoán cá nhân về những mẫu xe có khả năng được vinh danh ở từng hạng mục giải thưởng.

KOL trẻ ngành xe dự đoán xe thắng giải Car Choice Awards 2025: Có lựa chọn không theo số đông- Ảnh 1.

KOL trẻ ngành xe dự đoán xe thắng giải Car Choice Awards 2025: Có lựa chọn không theo số đông- Ảnh 2.

KOL trẻ ngành xe dự đoán xe thắng giải Car Choice Awards 2025: Có lựa chọn không theo số đông- Ảnh 3.

KOL trẻ ngành xe dự đoán xe thắng giải Car Choice Awards 2025: Có lựa chọn không theo số đông- Ảnh 4.

KOL trẻ ngành xe dự đoán xe thắng giải Car Choice Awards 2025: Có lựa chọn không theo số đông- Ảnh 5.

KOL trẻ ngành xe dự đoán xe thắng giải Car Choice Awards 2025: Có lựa chọn không theo số đông- Ảnh 6.

KOL trẻ ngành xe dự đoán xe thắng giải Car Choice Awards 2025: Có lựa chọn không theo số đông- Ảnh 7.

KOL trẻ ngành xe dự đoán xe thắng giải Car Choice Awards 2025: Có lựa chọn không theo số đông- Ảnh 8.

KOL trẻ ngành xe dự đoán xe thắng giải Car Choice Awards 2025: Có lựa chọn không theo số đông- Ảnh 9.

KOL trẻ ngành xe dự đoán xe thắng giải Car Choice Awards 2025: Có lựa chọn không theo số đông- Ảnh 10.

Car Choice Awards (CCA) là một trong những hệ thống giải thưởng quan trọng thuộc Better Choice Awards - giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính. CCA 2025 là năm thứ tư liên tiếp giải thưởng được tổ chức.

Giữ tôn chỉ không chọn tốt nhất mà chọn phù hợp nhất, CCA 2025 kỳ vọng tiếp tục đem tới những tư vấn sát sườn cho người muốn mua xe, đổi xe, lên đời xe và yêu xe tại Việt Nam. Với chủ đề “Vươn mình Bứt tốc”, CCA 2025 không chỉ đề cao các mẫu xe thuần túy mà còn vinh danh, khuyến khích, cổ vũ các hãng xe và nội dung về mảng xe có sự bứt phá, trỗi dậy trong thời kỳ đầy biến động.

Theo dự kiến, đêm Gala CCA 2025 sẽ diễn ra vào 18h ngày 3/10/2025 tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), Hòa Lạc, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, các lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia và nhiều lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp, startup trong và ngoài nước.

Theo Bảo Lâm

Đời sống và Pháp luật

Car Choice Awards

