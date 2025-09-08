Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

SUV bán chạy nhất của Mercedes tại Việt Nam có bản chạy điện: Lột xác từ trong ra ngoài, tầm hoạt động hơn 700 km

08-09-2025 - 10:03 AM | Thị trường

Mercedes-Benz vừa giới thiệu GLC với công nghệ EQ, mẫu SUV điện thế hệ mới thay thế EQC. Sở hữu thiết kế ấn tượng, khoang nội thất hiện đại cùng phạm vi hoạt động tới 713 km, mẫu xe được kỳ vọng mở ra chương mới trong chiến lược xe điện của hãng.

Mercedes-Benz tiếp tục chứng minh định hướng táo bạo trong kỷ nguyên xe điện khi trình làng GLC với công nghệ EQ, mẫu SUV hoàn toàn mới dự kiến gia nhập thị trường vào nửa đầu năm 2026. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, thay thế EQC vốn có doanh số không mấy khả quan.

Về diện mạo, GLC với công nghệ EQ giữ tỉ lệ và dáng vẻ quen thuộc của phiên bản động cơ đốt trong hiện tại, nhưng được thiết kế lại hoàn toàn phần đầu và đuôi xe. Điểm nhấn gây chú ý nhất là lưới tản nhiệt kiểu mới, có tùy chọn phát sáng với 942 điểm LED. Thiết kế này tạo ra nhiều ý kiến trái chiều: có người cho rằng nổi bật và hiện đại, song cũng có ý kiến cho rằng khá phô trương. 

Tuy vậy, sự bắt mắt của nó là điều không thể phủ nhận. Cụm đèn pha mới với dải LED ban ngày hình ngôi sao sẽ trở thành đặc trưng trên toàn bộ dải sản phẩm Mercedes trong tương lai, đi kèm cụm đèn hậu và cánh gió đôi cũng được làm mới với phong cách tương tự.

Khoang nội thất tiếp tục khẳng định thế mạnh lâu nay của Mercedes-Benz. Trung tâm là màn hình MBUX Hyperscreen liền mạch rộng 39,1 inch (99,3 cm) trải dài toàn bộ bảng táp-lô, kết hợp hệ thống đèn viền nội thất tinh xảo có thể mở rộng đến cả cửa sổ trời toàn cảnh. Các khe gió hình tròn và hình chữ nhật được bố trí hài hòa hai bên màn hình, trong khi bệ trung tâm nổi bật với thiết kế tối giản, tích hợp khay đựng cốc và sạc không dây cho hai điện thoại.

Ở khía cạnh vận hành, GLC với công nghệ EQ sở hữu chiều dài trục cơ sở 2.972 mm, dài hơn 8 cm so với bản động cơ đốt trong, giúp tăng không gian cho cả hàng ghế trước và sau. Dung tích khoang hành lý đạt 570 lít cùng với 128 lít ở cốp trước. Tất cả các phiên bản đều dùng chung bộ pin lithium-ion 94 kWh. Phiên bản cao cấp nhất GLC 400 4MATIC ra mắt đầu tiên, trang bị hệ dẫn động hai mô-tơ cho tổng công suất 483 mã lực. Bốn biến thể khác sẽ lần lượt được giới thiệu sau đó.

Mặc dù chưa công bố thông số tăng tốc, Mercedes khẳng định GLC có thể di chuyển tới 713 km theo chuẩn WLTP chỉ sau một lần sạc. Khả năng sạc nhanh cũng được nâng tầm với công suất tối đa 330 kW, cho phép bổ sung thêm 300 km chỉ trong 10 phút.

Để tối ưu trải nghiệm lái, mẫu SUV điện mới được trang bị hệ thống treo khí nén Airmatic tương tự S-Class, tích hợp đánh lái cầu sau và điều khiển thông minh. Công nghệ này có thể kết nối với hạ tầng giao thông để dự đoán tình trạng mặt đường, đồng thời tận dụng dữ liệu Google Maps để duy trì độ cao gầm xe thấp nhất trong suốt hành trình, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành. Bên cạnh đó, hệ thống phanh tái tạo năng lượng cũng được cải tiến với bốn mức độ khác nhau, đạt tối đa tới 300 kW.

Hiện tại, giá bán cụ thể của GLC với công nghệ EQ vẫn chưa được công bố và sẽ được thông tin theo từng thị trường. 


Đức Nam

An ninh tiền tệ

