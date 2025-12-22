Theo Car News China, việc BYD ra mắt dịch vụ "chia sẻ trạm sạc" cho xe điện tại nhà là một nỗ lực nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt hạ tầng sạc tại các đô thị đông đúc.

Hệ thống này hoạt động dựa trên nguyên tắc kết nối những người dùng trong cùng một khu vực cư trú thông qua nền tảng kỹ thuật số. Cụ thể, những chủ xe điện sở hữu sẵn trạm sạc cá nhân có thể đăng ký chia sẻ thiết bị sạc thông qua ứng dụng BYD trên điện thoại.

Ở chiều ngược lại, những người dùng xe điện không có điều kiện lắp đặt trạm sạc riêng sẽ tìm thấy các điểm sạc khả dụng ngay trong khu phố của mình.

Thông qua ứng dụng BYD, các chủ xe điện có thể chia sẻ hạ tầng sạc.

Giao dịch giữa bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ được thực hiện dựa trên cơ chế tự thỏa thuận. Sau khi xác định vị trí và kết nối thành công trên ứng dụng, các bên sẽ tự trao đổi để thống nhất về khung giờ sử dụng cũng như mức giá chi trả cho mỗi lượt sạc xe điện.

Cách tiếp cận này giúp người có nhu cầu sạc xe điện giảm thiểu chi phí vì giá điện dân dụng thường thấp hơn so với giá tại các trạm sạc công cộng.

Bên cạnh đó, BYD cũng cho rằng mô hình này sẽ giúp các chủ xe loại bỏ một số phí dịch vụ trung gian, đây là điều thường thấy tại những điểm sạc thương mại quy mô lớn tại Trung Quốc.

Mô hình chia sẻ trạm sạc tại nhà vô tình mở ra một hướng kinh doanh mới cho chủ xe điện BYD.

Thực tế, ý tưởng chia sẻ nguồn điện này không quá mới mẻ, các đối thủ của BYD ở thị trường nội địa như Nio hay Xpeng đã đi trước một bước. Những hãng này thậm chí đã cài đặt sẵn hệ thống tự thu tiền và thay đổi giá sạc theo giờ để chủ xe không phải tính toán thủ công.

Trong khi đó, cách làm của BYD hiện tại đơn giản là tạo ra một "sàn kết nối", hai bên sẽ tự liên lạc để chốt giờ giấc và giá cả với nhau. Cách làm này đòi hỏi sự tin tưởng cao giữa người sở hữu trạm sạc và người cần sạc, bởi nếu chẳng may xảy ra sự cố cháy nổ hay hỏng hóc, việc phân định lỗi thuộc về ai sẽ rất rắc rối. Nhìn chung, sự tham gia của một thương hiệu có thị phần lớn như BYD vẫn sẽ tạo ra tác động đáng kể đến thói quen sử dụng xe điện của người dùng.

Tại thị trường Việt Nam, BYD đang nỗ lực phủ sóng bằng việc mở rộng hệ thống đại lý và cho ra mắt nhiều dòng xe điện, xe lai điện thế hệ mới. Công nghệ chia sẻ trạm sạc có thể là một "cứu cánh" cho hãng trong vấn đề thiếu hụt hạ tầng, góp phần gỡ bỏ rào cản đối với những người đang có ý định chuyển từ xe động cơ đốt trong sang xe điện BYD.