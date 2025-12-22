Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra mắt một tính năng, BYD vừa giải quyết vấn đề thiếu trạm sạc, chủ xe lại thêm thu nhập thụ động

22-12-2025 - 06:45 AM | Thị trường

BYD vừa cập nhật tính năng chia sẻ trạm sạc tại gia giữa các chủ xe trên ứng dụng, giúp các chủ xe có thêm nguồn thu thụ động.

Ra mắt một tính năng, BYD vừa giải quyết vấn đề thiếu trạm sạc, chủ xe lại thêm thu nhập thụ động- Ảnh 1.

Theo Car News China, việc BYD ra mắt dịch vụ "chia sẻ trạm sạc" cho xe điện tại nhà là một nỗ lực nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt hạ tầng sạc tại các đô thị đông đúc.

Hệ thống này hoạt động dựa trên nguyên tắc kết nối những người dùng trong cùng một khu vực cư trú thông qua nền tảng kỹ thuật số. Cụ thể, những chủ xe điện sở hữu sẵn trạm sạc cá nhân có thể đăng ký chia sẻ thiết bị sạc thông qua ứng dụng BYD trên điện thoại.

Ở chiều ngược lại, những người dùng xe điện không có điều kiện lắp đặt trạm sạc riêng sẽ tìm thấy các điểm sạc khả dụng ngay trong khu phố của mình.

Ra mắt một tính năng, BYD vừa giải quyết vấn đề thiếu trạm sạc, chủ xe lại thêm thu nhập thụ động- Ảnh 2.

Thông qua ứng dụng BYD, các chủ xe điện có thể chia sẻ hạ tầng sạc.

Giao dịch giữa bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ được thực hiện dựa trên cơ chế tự thỏa thuận. Sau khi xác định vị trí và kết nối thành công trên ứng dụng, các bên sẽ tự trao đổi để thống nhất về khung giờ sử dụng cũng như mức giá chi trả cho mỗi lượt sạc xe điện.

Cách tiếp cận này giúp người có nhu cầu sạc xe điện giảm thiểu chi phí vì giá điện dân dụng thường thấp hơn so với giá tại các trạm sạc công cộng.

Bên cạnh đó, BYD cũng cho rằng mô hình này sẽ giúp các chủ xe loại bỏ một số phí dịch vụ trung gian, đây là điều thường thấy tại những điểm sạc thương mại quy mô lớn tại Trung Quốc.

Ra mắt một tính năng, BYD vừa giải quyết vấn đề thiếu trạm sạc, chủ xe lại thêm thu nhập thụ động- Ảnh 3.

Mô hình chia sẻ trạm sạc tại nhà vô tình mở ra một hướng kinh doanh mới cho chủ xe điện BYD.

Thực tế, ý tưởng chia sẻ nguồn điện này không quá mới mẻ, các đối thủ của BYD ở thị trường nội địa như Nio hay Xpeng đã đi trước một bước. Những hãng này thậm chí đã cài đặt sẵn hệ thống tự thu tiền và thay đổi giá sạc theo giờ để chủ xe không phải tính toán thủ công.

Trong khi đó, cách làm của BYD hiện tại đơn giản là tạo ra một "sàn kết nối", hai bên sẽ tự liên lạc để chốt giờ giấc và giá cả với nhau. Cách làm này đòi hỏi sự tin tưởng cao giữa người sở hữu trạm sạc và người cần sạc, bởi nếu chẳng may xảy ra sự cố cháy nổ hay hỏng hóc, việc phân định lỗi thuộc về ai sẽ rất rắc rối. Nhìn chung, sự tham gia của một thương hiệu có thị phần lớn như BYD vẫn sẽ tạo ra tác động đáng kể đến thói quen sử dụng xe điện của người dùng.

Tại thị trường Việt Nam, BYD đang nỗ lực phủ sóng bằng việc mở rộng hệ thống đại lý và cho ra mắt nhiều dòng xe điện, xe lai điện thế hệ mới. Công nghệ chia sẻ trạm sạc có thể là một "cứu cánh" cho hãng trong vấn đề thiếu hụt hạ tầng, góp phần gỡ bỏ rào cản đối với những người đang có ý định chuyển từ xe động cơ đốt trong sang xe điện BYD.

Sau Toyota, đến lượt Honda sản xuất xe 'hộp diêm' chạy điện cạnh tranh với BYD, liệu các hãng xe Nhật có 'quay lưng' với hybird?

Đức Minh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tạm giữ khẩn cấp 'ông trùm' Mai Minh Tấn sinh năm 1995 lừa đảo trót lọt cả nghìn tỷ đồng

Tạm giữ khẩn cấp 'ông trùm' Mai Minh Tấn sinh năm 1995 lừa đảo trót lọt cả nghìn tỷ đồng Nổi bật

Lộ lỗi nghiêm trọng suốt 4 năm: Hàng nghìn tài xế tại đây bị camera giao thông phạt oan vì vi phạm tốc độ, Chính phủ phải bồi thường

Lộ lỗi nghiêm trọng suốt 4 năm: Hàng nghìn tài xế tại đây bị camera giao thông phạt oan vì vi phạm tốc độ, Chính phủ phải bồi thường Nổi bật

Được ví là "thủ đô ngạt thở", quốc gia này xây cả tháp lọc không khí khổng lồ ngoài trời mà vẫn không ăn thua

Được ví là "thủ đô ngạt thở", quốc gia này xây cả tháp lọc không khí khổng lồ ngoài trời mà vẫn không ăn thua

20:15 , 21/12/2025
Dù là fan cứng Android, tôi phải "cay đắng" thừa nhận chiếc iPhone này mới đúng là điện thoại của năm 2025

Dù là fan cứng Android, tôi phải "cay đắng" thừa nhận chiếc iPhone này mới đúng là điện thoại của năm 2025

19:58 , 21/12/2025
Hàng hiếm Ford Flex đời 'chót' tại Việt Nam rao bán lại với giá ngang Everest mới: Dáng hộp như Ranger Rover, dùng chung nhiều linh kiện với Explorer

Hàng hiếm Ford Flex đời 'chót' tại Việt Nam rao bán lại với giá ngang Everest mới: Dáng hộp như Ranger Rover, dùng chung nhiều linh kiện với Explorer

19:52 , 21/12/2025
Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc đào đường hầm dưới đáy biển dài nhất hành tinh, rút ngắn khoảng cách giữa 2 thành phố từ 6 giờ di chuyển còn 40 phút

Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc đào đường hầm dưới đáy biển dài nhất hành tinh, rút ngắn khoảng cách giữa 2 thành phố từ 6 giờ di chuyển còn 40 phút

16:42 , 21/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên