Honda xác nhận sắp ra mắt CR-V hybrid nâng cấp tại Việt Nam, thêm cả bản giá rẻ

20-11-2025 - 15:36 PM

Honda xác nhận sắp ra mắt CR-V hybrid nâng cấp tại Việt Nam, thêm cả bản giá rẻ

Honda Việt Nam (HVN) xác nhận mẫu SUV CR-V e:HEV thế hệ thứ 6 với bản nâng cấp sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu năm 2026.

Cụ thể, từ năm 2026 mẫu xe chiến lược này của nhà Honda sẽ được lắp ráp tại nhà máy thuộc tỉnh Phú Thọ. Ngoài phiên bản e:HEV RS đã có trước đó, hãng xe cũng bổ sung thêm phiên bản e:HEV L, với những thay đổi đáng giá dành cho khách hàng.

Honda CR-V eHEV sẽ có thêm phiên bản mới.

Lần đầu tiên Honda trang bị hệ thống chuyển số bằng nút bấm, vừa mang tính thẩm mĩ cao, vừa tối ưu không gian khoang lái và giúp người dùng thao tác nhanh, tiện lợi hơn. Bên cạnh đó, thiết kế phiên bản RS có sự thay thay đổi tinh tế và thể thao hơn từ ngoại thất đến nội thất.

Honda CR-V e:HEV vẫn duy trì sử dụng công nghệ hybrid với hai mô tơ điện kết hợp động cơ đốt trong 2.0L, cho tổng công suất kết hợp đạt 204 mã lực, 335 Nm mô-men xoắn.

Cả 2 phiên bản đều được trang bị những tính năng an toàn trong gói Honda Sensing. Hiện tại nhà sản xuất chưa công bố thông tin cụ thể, nhưng có thể dự đoán 1 số tính năng như: Lưới tản nhiệt tự động đóng mở, camera 360, cảm biến va chạm phía trước, đèn pha thông minh thích ứng, hệ thống 12 loa Bose, màn hình giải trí cảm ứng 9 inch kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây...

Khoang nội thất của CR-V đang được phân phối tại thị trường Việt Nam

Honda CR-V e:HEV RS được ra mắt lần đầu năm 2023 và nhận đánh giá khá tích cực. Trong tháng 10, model này đạt doanh số 178 xe, cộng dồn từ đầu năm là gần 2.000 xe, nằm trong top 4 xe hybrid có doanh số tốt nhất thị trường Việt Nam. Xe có giá niêm yết là 1,259 tỷ đồng - thuộc nhóm cao nhất phân khúc CUV cỡ C. Việc hãng tung thêm phiên bản CR-V e:HEV L giúp model này dễ tiếp cận hơn đến người dùng trong nước, có thể giúp đẩy doanh số tốt hơn. 

Theo Honda Việt Nam, CR-V e:HEV mới sẽ bàn giao đến tay khách hàng từ tháng 2/2026. Khách hàng đã có thể đặt trước xe tại các hệ thống đại lý ngay từ bây giờ. 

Về giá bán, phiên bản lắp ráp trong nước được kỳ vọng sẽ có mức giá phải chăng hơn so với bản nhập khẩu Thái Lan. 


Đức Minh

