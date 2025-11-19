Honda Pilot – 'đàn anh' của CR-V có bản nâng cấp: Cứng cáp, cảm giác lái tốt hơn nhưng thiếu 1 điểm ăn khách

Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu Pilot bản facelift – 3 năm sau khi thế hệ hiện tại chính thức ra mắt. Chiếc SUV cỡ trung này được cải tiến với thiết kế đầu xe cứng cáp hơn, màn hình lớn hơn, cảm giác lái được cải thiện và cabin yên tĩnh hơn, cách âm tốt hơn.

Nhìn từ bên ngoài, sự chú ý tập trung vào phần đầu xe. Các hốc hút gió cản xe được tinh chỉnh lại, lưới tản nhiệt thẳng đứng hơn và tấm ốp gầm lớn hơn, mỗi tấm ốp đều có lớp hoàn thiện riêng biệt, mang đến cho Pilot một diện mạo mạnh mẽ hơn. Ngoại hình này thiên về hình ảnh SUV mạnh mẽ, mặc dù vẫn giữ lại nét thể thao.

Các chi tiết còn lại của thân xe vẫn được giữ nguyên, ngoại trừ tấm ốp gầm sau được tinh chỉnh nhẹ và thanh ray trên nóc xe hiện đã trở thành trang bị tiêu chuẩn. Honda cũng giới thiệu thiết kế mâm xe 20 inch mới và ba màu ngoại thất mới, bao gồm Solar Silver Metallic, Smoke Blue Pearl và Ash Green Metallic độc quyền của TrailSport.

Bên trong, điểm nâng cấp đáng chú ý nhất là khoang lái kỹ thuật số hoàn toàn, kết hợp cụm đồng hồ 10,2 inch với màn hình cảm ứng 12,3 inch lớn hơn, thay thế cho thiết lập 7 hoặc 9 inch trước đây. Hệ thống thông tin giải trí được thiết kế giao diện gọn gàng hơn.

Honda Pilot bản nâng cấp vẫn có 6 cấu hình gồm: Sport, EX-L, Touring, TrailSport, Elite và Black Edition. Mỗi phiên bản giờ đây đều được trang bị khoang lái kỹ thuật số và cửa hậu chỉnh điện theo tiêu chuẩn.

Từ phiên bản TrailSport có thêm trang bị ghế sau có sưởi và tùy chọn da nâu với đường khâu màu cam, trong khi phiên bản Touring được trang bị vật liệu cao cấp hơn và hệ thống camera 360 độ. Phiên bản Elite được bổ sung thêm các điểm nhấn bằng da lộn siêu bền với đường khâu kim cương, mang đến cảm giác sang trọng hơn.

Những cải tiến đáng kể hơn nằm ở khoang lái. Honda đã bổ sung kính cửa bán cường lực, tăng cường cách âm cho cửa và nắp capo, cùng các vật liệu giảm tiếng ồn khác. Công ty tuyên bố giảm 2-3 dB ở các "tần số chính", giúp việc lái xe trên đường cao tốc trở nên êm ái hơn.

Về mặt an toàn, Pilot 2026 vẫn trang bị tính năng Honda Sensing được cập nhật, giờ bổ sung gồm hệ thống phanh sau va chạm, được thiết kế để giúp giảm thiểu tác động thứ cấp sau va chạm ban đầu.

Có một điểm đáng tiếc là Honda Pilot mới vẫn không có bản hybrid. Dưới nắp ca-pô là động cơ V6 3,5 lít quen thuộc, sản sinh công suất 285 mã lực (212 kW / 289 PS) và mô-men xoắn 262 lb-ft (355 Nm), kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Honda i-VTM4 vẫn là tùy chọn trên các phiên bản Sport và EX-L, và là trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản Touring, TrailSport, Elite và Black Edition.

Tất cả các phiên bản Pilot đều được trang bị hệ thống lái trợ lực điện được tinh chỉnh lại, được cho là cải thiện độ ổn định đồng thời mang lại phản hồi mượt mà và tự nhiên hơn. Giống như trước đây, phiên bản TrailSport sẽ tập trung vào off-road vẫn giữ nguyên hệ thống treo nâng cao và lốp địa hình.

Honda Pilot 2026 dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý tại Mỹ vào tháng 12, với giá bán chi tiết sẽ được công bố gần ngày ra mắt. Hiện tại chưa có thông tin nào cho thấy Honda Pilot sẽ được bán tại thị trường Việt Nam.



