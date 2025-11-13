Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh số xe Honda trong tháng 10: Ô tô giảm doanh số, xe máy tăng trưởng nhẹ

13-11-2025 - 09:32 AM | Thị trường

Doanh số xe Honda trong tháng 10: Ô tô giảm doanh số, xe máy tăng trưởng nhẹ

Trong khi các mẫu xe ô tô của Honda đang suy giảm về doanh số thì ở chiều ngược lại, mảng xe máy tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Doanh số xe Honda trong tháng 10: Ô tô giảm doanh số, xe máy tăng trưởng nhẹ- Ảnh 1.

Lượng ô tô Honda bán ra trong tháng 10 sụt giảm.

Theo báo cáo từ nhà sản xuất Nhật Bản, mảng kinh doanh ô tô của Honda Việt Nam ghi nhận giảm nhẹ. Cụ thể, trong tháng 10/2025, hãng chỉ bán được 3.314 xe, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ đầu năm tài chính 2025–2026, doanh số đạt 15.059 xe, thấp hơn 0,5% so với cùng kỳ.

Trong khi đó ở mảng xe máy, tháng 10/2025, Honda Việt Nam bán ra 188.036 xe máy, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh số cộng dồn từ đầu năm tài chính 2025–2026, tính từ tháng 4/2025 đến nay đạt hơn 1,2 triệu xe, tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là kết quả phản ánh xu hướng tiêu dùng ổn định ở phân khúc xe máy, đặc biệt khi thị trường dần phục hồi sau giai đoạn trầm lắng kéo dài.

Doanh số xe Honda trong tháng 10: Ô tô giảm doanh số, xe máy tăng trưởng nhẹ- Ảnh 2.

Các mẫu xe máy lại đang duy trì được đà tăng trưởng.

Việc doanh số ô tô Honda suy giảm so với năm 2024 là điều dễ hiểu, khi mà sức ép cạnh tranh trong phân khúc SUV và sedan phổ thông ngày càng lớn.

Nhiều thương hiệu mới, đặc biệt là các hãng chuyên về xe điện và xe hybrid, đang mở rộng nhanh tại Việt Nam. Các mẫu xe mới với mức giá mềm hơn giá xe của Honda liên tục được ra mắt như: Jaecoo J7 AWD, BYD Seal 5… Thậm chí KIA Sorento thế hệ mới tuy nằm trong phân khúc SUV cỡ D, nhưng giá một số phiên bản cũng chỉ tương đương hoặc gần với giá bán của CR-V.

Bên cạnh thị trường nội địa, Honda Việt Nam cũng xuất khẩu 19.854 xe máy trong tháng 10, tiếp tục duy trì vai trò là trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng của khu vực.

Kết quả kinh doanh tháng 10 cho thấy Honda Việt Nam vẫn giữ được vị thế dẫn đầu ở mảng xe máy, song đang đối mặt với thách thức trong mảng ô tô, nơi thị trường đang chứng kiến sự thay đổi nhanh về thị hiếu và xu hướng điện hóa.

Hồ sơ xe: Tân binh BYD Seal 5 có đủ sức 'thổi làn gió mới' vào phân khúc sedan cỡ C?

Đức Minh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Sóng' xe hybrid đang đến: Toyota, Honda lần đầu công bố lắp ráp trong nước, VinFast cũng sắp nhập cuộc

'Sóng' xe hybrid đang đến: Toyota, Honda lần đầu công bố lắp ráp trong nước, VinFast cũng sắp nhập cuộc Nổi bật

VinFast lập 'siêu kỷ lục' bán hơn 20.000 xe/tháng, Limo Green thành 'gà đẻ trứng vàng' mới

VinFast lập 'siêu kỷ lục' bán hơn 20.000 xe/tháng, Limo Green thành 'gà đẻ trứng vàng' mới Nổi bật

Mỹ trừng phạt quá căng, Nga lập tức sale off 'sập sàn' dầu thô để kéo khách - Giá này không mua còn mua ở đâu

Mỹ trừng phạt quá căng, Nga lập tức sale off 'sập sàn' dầu thô để kéo khách - Giá này không mua còn mua ở đâu

08:21 , 13/11/2025
Tổng thống Mỹ cam kết hạ thuế nhập khẩu cà phê nhằm kiềm chế giá tăng

Tổng thống Mỹ cam kết hạ thuế nhập khẩu cà phê nhằm kiềm chế giá tăng

08:19 , 13/11/2025
Quy định sử dụng ghế trẻ em trên ô tô tại các nước như thế nào?

Quy định sử dụng ghế trẻ em trên ô tô tại các nước như thế nào?

06:52 , 13/11/2025
Ô tô bán thanh lý giá 14,8 triệu đồng, rẻ hơn xe máy Honda Wave

Ô tô bán thanh lý giá 14,8 triệu đồng, rẻ hơn xe máy Honda Wave

06:51 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên