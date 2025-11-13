Doanh số xe Honda trong tháng 10: Ô tô giảm doanh số, xe máy tăng trưởng nhẹ

Lượng ô tô Honda bán ra trong tháng 10 sụt giảm.

Theo báo cáo từ nhà sản xuất Nhật Bản, mảng kinh doanh ô tô của Honda Việt Nam ghi nhận giảm nhẹ. Cụ thể, trong tháng 10/2025, hãng chỉ bán được 3.314 xe, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ đầu năm tài chính 2025–2026, doanh số đạt 15.059 xe, thấp hơn 0,5% so với cùng kỳ.

Trong khi đó ở mảng xe máy, tháng 10/2025, Honda Việt Nam bán ra 188.036 xe máy, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh số cộng dồn từ đầu năm tài chính 2025–2026, tính từ tháng 4/2025 đến nay đạt hơn 1,2 triệu xe, tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là kết quả phản ánh xu hướng tiêu dùng ổn định ở phân khúc xe máy, đặc biệt khi thị trường dần phục hồi sau giai đoạn trầm lắng kéo dài.

Các mẫu xe máy lại đang duy trì được đà tăng trưởng.

Việc doanh số ô tô Honda suy giảm so với năm 2024 là điều dễ hiểu, khi mà sức ép cạnh tranh trong phân khúc SUV và sedan phổ thông ngày càng lớn.

Nhiều thương hiệu mới, đặc biệt là các hãng chuyên về xe điện và xe hybrid, đang mở rộng nhanh tại Việt Nam. Các mẫu xe mới với mức giá mềm hơn giá xe của Honda liên tục được ra mắt như: Jaecoo J7 AWD, BYD Seal 5… Thậm chí KIA Sorento thế hệ mới tuy nằm trong phân khúc SUV cỡ D, nhưng giá một số phiên bản cũng chỉ tương đương hoặc gần với giá bán của CR-V.

Bên cạnh thị trường nội địa, Honda Việt Nam cũng xuất khẩu 19.854 xe máy trong tháng 10, tiếp tục duy trì vai trò là trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng của khu vực.

Kết quả kinh doanh tháng 10 cho thấy Honda Việt Nam vẫn giữ được vị thế dẫn đầu ở mảng xe máy, song đang đối mặt với thách thức trong mảng ô tô, nơi thị trường đang chứng kiến sự thay đổi nhanh về thị hiếu và xu hướng điện hóa.