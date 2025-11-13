'Sóng' xe hybrid đang đến: Toyota, Honda lần đầu công bố lắp ráp trong nước, VinFast cũng sắp nhập cuộc

'Làn sóng' lắp ráp hybrid trong nước

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến làn sóng đầu tư mới, khi nhiều hãng lớn bắt đầu chuyển hướng sang lắp ráp xe hybrid trong nước – bước đi được xem là "cầu nối" giữa kỷ nguyên xe xăng và xe thuần điện. Sau thời gian dài phụ thuộc nhập khẩu nguyên chiếc (CBU), các nhà sản xuất đang rót hàng trăm triệu USD vào dây chuyền nội địa hóa, vừa để đón đầu ưu đãi chính sách, vừa gia tăng sức cạnh tranh về giá.

Theo kế hoạch mới nhất, Honda Việt Nam sẽ khởi động dây chuyền lắp ráp mẫu CR-V e:HEV tại nhà máy Phú Thọ từ đầu năm 2026. Đây là mẫu hybrid đầu tiên của hãng được sản xuất trong nước, đánh dấu bước chuyển mình của Honda từ chiến lược nhập khẩu sang sản xuất nội địa. Đại diện hãng cho biết việc lắp ráp là một phần trong kế hoạch trình làng loạt xe điện hóa, hướng tới đáp ứng các quy định về khí thải, mức tiêu thụ nhiên liệu dự kiến có hiệu lực từ năm 2027.

Trong khi đó, Toyota Việt Nam cũng xác nhận kế hoạch đầu tư hơn 360 triệu USD để nâng cấp nhà máy, chuẩn bị dây chuyền lắp ráp các mẫu hybrid chiến lược. Nhiều khả năng, Corolla Cross Hybrid hoặc Camry Hybrid thế hệ mới sẽ là những mẫu đầu tiên được "đóng dấu made in Vietnam" kể từ năm 2027. Hãng xe Nhật Bản – vốn chiếm hơn 70% thị phần xe hybrid tại Việt Nam – đang coi đây là bước đi then chốt nhằm mở rộng sản lượng và giữ vững vị thế dẫn đầu trước làn sóng xe điện.

Không chỉ các "ông lớn" truyền thống, nhóm thương hiệu mới nổi cũng bắt đầu nhập cuộc. Omoda & Jaecoo – thương hiệu con của Chery (Trung Quốc) – đã công bố kế hoạch xây dựng dây chuyền lắp ráp tại Hưng Yên từ năm 2025, với tổng vốn đầu tư 319 triệu USD (khoảng 8.400 tỷ đồng).

Theo giới phân tích, xu hướng này là tất yếu. Khi chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid còn khoảng 70% so với xe xăng cùng chủng loại (áp dụng từ 1/1/2026), việc lắp ráp nội địa giúp các hãng hưởng lợi kép: vừa tận dụng ưu đãi thuế, vừa đáp ứng quy định về tỷ lệ nội địa hóa để tiếp cận thêm các chính sách hỗ trợ.

Các nhà máy lắp ráp hybrid còn giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong khâu sản xuất – ví dụ có thể thay đổi cấu hình pin, động cơ điện hoặc phần mềm quản lý năng lượng phù hợp điều kiện đường sá, khí hậu Việt Nam. Quan trọng hơn, khi nguồn cung linh kiện dần được nội địa hóa, giá thành có thể giảm mạnh so với xe nhập khẩu, mở rộng đối tượng khách hàng tiềm năng.

Doanh số khởi sắc, model mới ra mắt liên tục

Nếu vài năm trước, xe hybrid vẫn là "món lạ" thì nay, dòng xe này đang ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), có 1.371 xe hybrid được bán ra thị trường trong tháng 9, tăng 5% so với tháng trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh số hybrid đạt 9.785 chiếc, tăng 73% so với cùng kỳ (5.652 chiếc). Phân khúc này chiếm khoảng 2,5% thị phần toàn thị trường.

Trong số các mẫu xe hybrid bán chạy, Toyota vẫn chiếm ưu thế vượt trội khi góp mặt tới 6 cái tên nổi bật nhất. Trong đó, Innova Cross HEV tiếp tục là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam 9 tháng đầu năm. Corolla Cross HV và Camry 2.5 HEV là những mẫu xe tiếp tục góp mặt trong danh sách này. Hai cái tên còn lại là CR-V RS e:HEV và Suzuki XL7 Hybrid.

Mảng xe hybrid tại Việt Nam còn sản phẩm của các hãng xe sang, xe Trung Quốc. Nhưng những hãng này không công bố số liệu bán hàng cụ thể.

Nguyên nhân chính của đà tăng nằm ở sự dịch chuyển hành vi người dùng. Xe hybrid mang đến giải pháp trung hòa: vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa không cần trạm sạc. Khi việc lắp ráp nội địa được triển khai, các trung tâm dịch vụ cũng sẽ có phụ tùng sẵn, rút ngắn thời gian sửa chữa và giảm chi phí bảo dưỡng, một yếu tố ảnh hưởng lớn đến quyết định mua xe tại Việt Nam.

Đáng chú ý, có thông tin rằng hãng xe điện VinFast sẽ phát triển dòng hybrid, trong đó có khả năng là dòng EREV. Việc VinFast tham gia thị trường này là một động thái gây bất ngờ lớn bởi kể từ tháng 7 năm 2022, hãng đã chính thức tuyên bố dừng kinh doanh ô tô động cơ xăng để tập trung hoàn toàn vào sản xuất xe thuần điện.

Tuy nhiên, ở góc độ khác, đây lại được xem là bước đi chiến lược hợp lý. Thị trường xe hybrid tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh và được dự báo sẽ còn bùng nổ trong vài năm tới. Với vai trò như một “bước đệm” trong quá trình xanh hóa, dòng xe này giúp các hãng duy trì sản lượng và hệ thống đại lý trong bối cảnh xe xăng sụt giảm, đồng thời giảm khí thải mà không phụ thuộc vào hạ tầng sạc hay thay đổi thói quen sử dụng của người tiêu dùng.