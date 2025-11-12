VinFast lập 'siêu kỷ lục' bán hơn 20.000 xe/tháng, Limo Green thành 'gà đẻ trứng vàng' mới

VinFast vừa tiếp tục lập kỷ lục tại thị trường ô tô Việt Nam. Theo đó, thương hiệu ô tô của ông Phạm Nhật Vượng vừa trở thành thương hiệu ô tô đầu tiên bán ra hơn 20.000 xe chỉ trong một tháng.



Theo công bố từ hãng sản xuất Việt, đã có 20.380 xe ô tô điện được VinFast bàn giao cho khách hàng trong tháng 10/2025. Trong đó, VF 3 giữ vững vị thế "xe bán chạy nhất của VinFast" với 4.619 xe bán ra. Tính từ đầu năm đến nay, VF 3 đã bán được tổng cộng 36.005 chiếc, xứng danh là "mẫu xe quốc dân" của Việt Nam.

Theo sát VF 3 là VF 5 - dòng xe tối ưu về chi phí và hiệu quả sử dụng với 4.450 xe được bàn giao trong tháng 10, nâng tổng số lũy kế lên 35.406 xe kể từ đầu năm. Tiếp đó là VF 6 với 2.524 xe bán ra trong tháng 10, lũy kế 10 tháng đạt 16.949 xe. Kết quả trên khẳng định vững chắc vị thế được ưa chuộng nhất phân khúc SUV cỡ B tại thị trường Việt Nam hiện nay của VF 6.

VF 7 cũng đã có một tháng kinh doanh ấn tượng khi có tới 1.190 xe được khách hàng lựa chọn, nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm lên 7.067 xe. Trong khi đó, VinFast VF 9 đạt 1.477 xe bán ra từ đầu năm.

Ở mảng xe tối ưu cho kinh doanh dịch vụ, mẫu MPV 7 chỗ Limo Green tiếp tục cho thấy sức hút lớn khi đã có 4.160 xe được bàn giao cho khách hàng trong tháng 10/2025. Chỉ sau 3 tháng, đã có tổng cộng 6.504 xe Limo Green đến tay khách hàng. Như vậy, Limo Green đang dần trở thành một trong những "động lực" tăng trưởng doanh số mới cho nhà sản xuất ô tô VIệt Nam.

Herio Green cũng có doanh số không hề tệ với 2.920 xe bán ra trong tháng 10, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 11.524 xe.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của tất cả các mẫu xe ở tất cả phân khúc giúp VinFast có tháng thứ 12 liên tiếp nắm giữ vị trí hãng xe có thị phần số 1 Việt Nam. Dự kiến với hai tháng kinh doanh cao điểm cuối năm, VinFast sẽ thiết lập kỷ lục mới về số lượng xe bán ra thị trường.

"Hơn 20.000 xe bán ra trong tháng 10 và hơn 124.000 xe sau 10 tháng là những con số chưa từng có tiền lệ tại thị trường ô tô Việt Nam, cho thấy niềm tin và sự ủng hộ mạnh mẽ của khách hàng dành cho ô tô điện nói chung và xe VinFast nói riêng", bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast toàn cầu cho biết.

Thực tế, mức doanh số hơn 20.000 xe/tháng của VinFast có thể tương đương với doanh số cả năm của nhiều hãng xe khác tại thị trường Việt Nam. Trước đó, cũng chính hãng xe Việt từng bước thiết lập kỷ lục doanh số cỡ trên 10.000 xe/năm và đến hiện tại, mức kỷ lục được ghi nhận đã đạt trên 20.000 xe.

Dự kiến trong 2 tháng cuối năm, VinFast sẽ chính thức bàn giao cho khách hàng 2 dòng xe hoàn toàn mới là EC Van (xe tải nhỏ) và Minio Green (xe đô thị cỡ nhỏ).



