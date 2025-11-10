Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VinFast Limo Green xuất hiện tại Ấn Độ: Lắp ráp tại chỗ, có thể ra mắt năm sau

10-11-2025 - 09:44 AM | Thị trường

VinFast Limo Green ở Ấn Độ có thể sẽ được lắp ráp tại chỗ, ra mắt năm sau.

Trong cuộc đua phát triển xe điện tại Ấn Độ, VinFast là một trong những cái tên thu hút được sự chú ý. Mới đây, một chiếc xe được cho là Limo Green đã bị bắt gặp trên đường phố quốc gia này.

Đáng chú ý, Limo Green dành cho thị trường Ấn Độ được cho sẽ lắp ráp tại nhà máy của hãng xây dựng ở quốc gia này. Trước đó, VinFast đã chính thức khánh thành nhà máy sản xuất đầu tiên ngoài Việt Nam tại Toothukudi, Tamil Nadu.

VinFast Limo Green xuất hiện tại Ấn Độ: Lắp ráp tại chỗ, có thể ra mắt năm sau- Ảnh 1.

Nhiều khả năng xe sẽ lắp ráp tại Ấn Độ. Ảnh: RushLane

Với kích thước dài 4,74m và chiều dài cơ sở là 2.840mm, cùng khoảng sáng gầm xe dự kiến là 170mm, VinFast Limo Green được cho phù hợp với điều kiện đường xá tại Ấn Độ. Xe sử dụng động cơ điện có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280Nm. Bộ pin dung lượng 60.1kWh, cho tầm hoạt động 450km theo chuẩn NEDC. Hơn nữa, việc sạc nhanh từ 10% lên 70% chỉ mất khoảng 30 phút.

Bên trong cabin, Limo Green ghi điểm nhờ thiết kế tối giản với màn hình thông tin giải trí cỡ lớn 10,1 inch, nội thất bọc da, camera 360 độ và bảng điều khiển trung tâm kiểu "nổi". Khi được ra mắt tại Ấn Độ, mẫu xe này dự kiến sẽ giữ nguyên thiết bị tương tự, đáp ứng nhu cầu của người dùng với không gian rộng rãi cho bảy hành khách phân bố trên ba hàng ghế.

Nếu được định giá cạnh tranh tại Ấn Độ, mẫu xe này có thể trở thành một sự bổ sung mạnh mẽ cho phân khúc MPV điện đang phát triển. Với việc bắt đầu quá trình thử nghiệm tại địa phương, người tiêu dùng có thể mong đợi sự xuất hiện của VinFast Limo Green tại Ấn Độ vào năm sau, cùng với việc tăng cường danh mục sản phẩm với các mẫu SUV điện VF6 và VF7.

