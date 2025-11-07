Lần đầu thấy rõ nội thất "xe tải" VinFast

Mới đây, một số người dùng mạng xã hội đã chia sẻ những hình ảnh thực tế đầu tiên nội thất của mẫu VinFast EC Van. Đây là lần đầu tiên nội thất của xe lộ rõ.

Qua hình ảnh, có thể thấy rằng nội thất của xe được thiết kế vô cùng đơn giản, sử dụng chất liệu thông thường, phù hợp định vị của một chiếc xe van chở hàng giá rẻ. Chi tiết hơn, có thể thấy xe dường như không có thảm sàn, sử dụng ghế nỉ, vô lăng hai chấu tương tự loại sử dụng trên VinFast VF 3, ốp cửa trơn, không có yên ngựa giữa xe.

Ở một góc ảnh khác, có thể thấy khu vực giữa xe có đầu radio, cụm nút chức năng, cửa gió điều hòa, cụm núm chỉnh điều hòa, hộc đồ và tẩu thuốc/cổng sạc. So sánh với VinFast VF 3, có thể thấy rằng VinFast EC Van sử dụng chung cụm núm chỉnh điều hòa, cụm phím chức năng nằm dưới đầu radio có kiểu dáng gần giống.

Thiết kế nội thất của VinFast EC Van cũng được thiết kế khá thực dụng khi chia tầng phần taplo, từ đó gia tăng không gian để đồ cho người sử dụng xe.

Ở góc nhìn khác, có thể quan sát kỹ hơn cụm vô lăng. Xe cũng sử dụng cần số dạng cần gạt, giống với VinFast VF 3. Từ đây, có thể phỏng đoán rằng VF 3 và EC Van sử dụng chung hệ thống vô lăng - đánh lái.

Trong góc ảnh cho thấy phần ốp cửa, VinFast dường như đã loại bỏ tay quay nâng hạ kính - chi tiết gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Bộ phận này được loại bỏ, đồng nghĩa rằng xe đã trang bị kính chỉnh điện.

Nếu quan sát kỹ, có thể thấy rằng hai nút ngoài cùng trên dãy phím chức năng nằm dưới đầu radio có ký hiệu cửa sổ, cho thấy rằng xe thực sự đã trang bị cửa kính chỉnh điện, loại bỏ cơ cấu quay tay như đã từng xuất hiện trên ảnh dựng đồ họa.

﻿Việc VinFast EC Van liên tục lộ ảnh thực tế đã cho thấy rằng mẫu xe này dường như đã hoàn thiện, đang chuẩn bị những bước cuối cùng để bàn giao. VinFast EC Van là mẫu xe van tải thuần điện cỡ nhỏ, được bán với giá niêm yết 285 triệu đồng.﻿ Theo kế hoạch đã công bố, xe dự kiến bàn giao trong tháng 11 này.