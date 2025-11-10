Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lộ ảnh chi tiết xe VinFast 'nhỏ xinh' mới tinh sắp chạy đầy đường

10-11-2025 - 11:30 AM

Đây là lần đầu tiên mẫu xe VinFast này lộ ảnh chi tiết từ trong ra ngoài.

Lộ ảnh chi tiết xe VinFast 'nhỏ xinh' mới tinh sắp chạy đầy đường- Ảnh 1.

Trong số các sản phẩm đang phát triển và sắp bàn giao của VinFast, EB 6 đang là một trong những mẫu khiến người dùng tò mò nhất. Điều này là bởi VinFast mới chỉ công bố hình ảnh dựng đồ họa của xe, chưa công bố hình ảnh thật.

Song, loạt ảnh chi tiết của VinFast EB 6 mới đây đã xuất hiện trên mạng xã hội, cho thấy rõ hơn về phiên bản thương mại sắp được đưa vào sử dụng.

Lộ ảnh chi tiết xe VinFast 'nhỏ xinh' mới tinh sắp chạy đầy đường- Ảnh 2.

Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe mang màu sơn xanh của Vinbus, cho thấy xe sẽ do Vinbus vận hành.

Lộ ảnh chi tiết xe VinFast 'nhỏ xinh' mới tinh sắp chạy đầy đường- Ảnh 3.

Tuy nhiên, điều thú vị là xe đang có bố cục nội thất 19 chỗ ngồi, tức là phiên bản xe chở khách hoặc chở học sinh, không phải xe buýt công cộng với bố cục 11 chỗ ngồi và 17 chỗ đứng.

Lộ ảnh chi tiết xe VinFast 'nhỏ xinh' mới tinh sắp chạy đầy đường- Ảnh 4.

Theo thông tin đã công bố, VinFast sẽ bàn giao trước tiên những chiếc xe mang cấu hình xe buýt công cộng, xe chở học sinh sẽ được bàn giao sau đó một tháng. Tuy nhiên, với việc xe cấu hình 19 chỗ đã xuất hiện, có thể VinFast sẽ bàn giao cả hai cấu hình xe cùng lúc.

Lộ ảnh chi tiết xe VinFast 'nhỏ xinh' mới tinh sắp chạy đầy đường- Ảnh 5.

Ở góc ảnh này, có thể thấy xe trang bị máy điểm danh (góc dưới bên trái), có ngăn đựng đồ cứu thương và màn hình tivi (góc trên bên trái). Ngoài các trang bị này, công bố của VinFast trước đây cho biết xe chở học sinh còn có camera giám sát tài xế, máy lọc không khí, cảm biến chất lượng không khí, cảnh báo bỏ quên học sinh, ứng dụng kết nối phụ huynh.

Lộ ảnh chi tiết xe VinFast 'nhỏ xinh' mới tinh sắp chạy đầy đường- Ảnh 6.

VinFast EB 6 có kích thước DxRxC lần lượt là 6.200 × 2.200 × 2.900 mm. Kích thước này nhỏ hơn Ford Transit cấu hình 18 chỗ nhưng lại bố trí được nhiều hơn 1 chỗ ngồi, khiến EB 6 trở nên có lợi thế hơn so về số lượng người có thể chở và tính linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Lộ ảnh chi tiết xe VinFast 'nhỏ xinh' mới tinh sắp chạy đầy đường- Ảnh 7.

VinFast EB 6 sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm, dẫn động cầu sau, vận tốc tối đa đạt 90 km/h. Xe trang bị pin LFP 179,5 kWh, đi hơn 250 km/sạc, có thể sạc nhanh 20-80% trong 70 phút với công suất tối đa DC-120 kW.

Lộ ảnh chi tiết xe VinFast 'nhỏ xinh' mới tinh sắp chạy đầy đường- Ảnh 8.

Cách đây khoảng 1 tháng, một chiếc VinFast EB 6 đã được bắt gặp chạy thử ở Cán Tỷ, Hà Giang (nay thuộc Tuyên Quang), cho thấy xe đang ở những bước cuối cùng trước khi được bàn giao. Hiện tại, chưa có thông tin cụ thể về ngày mẫu xe buýt nhỏ nhất của hãng chính thức đi vào vận hành.

VinFast Limo Green xuất hiện tại Ấn Độ: Lắp ráp tại chỗ, có thể ra mắt năm sau

Theo Nhật Quỳnh

Nhịp sống thị trường

