Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rộ tin VinFast sẽ sản xuất xe hybrid

11-11-2025 - 06:47 AM | Thị trường

Thông tin này được hé lộ thông qua hình ảnh giới thiệu dòng lốp của hãng Sailun dành cho các dòng xe mới của VinFast, trong đó bao gồm một mẫu xe hybrid hoàn toàn mới.

Thương hiệu Sailun vừa hé lộ nhiều sản phẩm lốp xe mới dành cho các mẫu xe VinFast ở một sự kiện gần đây. Hình ảnh được lan truyền trên các trang mạng xã hội và diễn đàn ô tô cho thấy nhóm sản phẩm này sẽ bao gồm cả một mẫu xe hybrid hoàn toàn mới.

Được biết, Sailun là một trong những đối tác lớn nhất của VinFast thông qua việc cung cấp lốp nguyên bản theo xe cho hầu hết các mẫu xe điện của hãng. Dù các dòng lốp mới không nêu rõ tên xe nhưng hình ảnh minh họa với thiết kế đầu xe có đèn định vị cánh chim cùng logo chữ V mờ chính là dấu hiệu nhận biết xe VinFast.

Rộ tin VinFast sẽ sản xuất xe hybrid- Ảnh 1.

Hãng lốp Sailun hé lộ nhiều sản phẩm lốp xe mới dành cho các mẫu VinFast, bao gồm cả một mẫu xe hybrid hoàn toàn mới.

Hình ảnh ban đầu cho thấy mẫu xe hybrid có thiết kế phần đầu khá giống mẫu VF 8 hiện hành. Một số mẫu xe mới khác được hé lộ thông qua hình ảnh từ lốp Sailun bao gồm Limo 7 - được cho là Limo Green bản cao cấp cùng VF 6, VF 7 và VF 9 sử dụng nền tảng mới. Hiện VinFast vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về các dòng xe này.

Việc VinFast tham gia thị trường xe hybrid là động thái khá bất ngờ sau khi hãng tuyên bố dừng kinh doanh ô tô động cơ xăng từ tháng 7/2022. Kể từ đó, hãng này chỉ bán xe thuần điện, từ xe máy cho đến các mẫu ô tô và đã đạt được những thành công nhất định ở thị trường trong nước.

Nhưng mặt khác, đây được đánh giá là bước đi hợp lý khi dòng xe hybrid đang có tốc độ phát triển nhanh tại Việt Nam, và còn được thúc đẩy bởi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới từ năm 2026 .

Dẫu vậy, hiện chưa rõ xe hybrid của VinFast trong tương lai sẽ thuộc nhóm nào. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại xe hybrid với cấu hình khác nhau, từ hybrid nhẹ (MHEV), hybrid tự sạc (HEV) cho đến hybrid cắm sạc (PHEV). Tùy từng kiểu loại hybrid mà cách thức và mức độ can thiệp của điện hóa vào vận hành sẽ khác nhau.

Rộ tin VinFast sẽ sản xuất xe hybrid- Ảnh 2.

Ngoài ra, còn có một kiểu xe lai khác là xe điện phạm vi mở rộng (EREV), nhưng loại này chưa quá phổ biến tại Việt Nam. Tại đây, động cơ xăng chỉ đóng vai trò là máy phát nạp điện cho pin, từ đó nuôi mô-tơ dẫn động cho xe.

Nhưng với việc đang sở hữu mạng lưới trạm sạc rộng khắp cả nước, hệ truyền động PHEV có thể là sự lựa chọn phù hợp nhất để VinFast áp dụng cho mẫu hybrid đầu tiên. Thị trường PHEV phổ thông ở Việt Nam cũng còn khá nhiều dư địa khi mới chỉ có một vài mẫu xe Trung Quốc ra mắt, trong khi nhóm MHEV và HEV đang được phủ sóng bởi các hãng xe Nhật như Toyota, Honda hay Suzuki.

Theo Lê Tuấn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang hoạt động thế nào tại nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới?

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang hoạt động thế nào tại nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới? Nổi bật

Sau 2 năm cấm xuất khẩu, quốc gia BRICS sắp bơm ra thị trường hàng triệu tấn nguyên liệu quan trọng - là mặt hàng Việt Nam có sản lượng 12 triệu tấn/năm

Sau 2 năm cấm xuất khẩu, quốc gia BRICS sắp bơm ra thị trường hàng triệu tấn nguyên liệu quan trọng - là mặt hàng Việt Nam có sản lượng 12 triệu tấn/năm Nổi bật

Không phải gạo hay ngô, Ukraine vừa đưa hàng trăm nghìn tấn nông sản quan trọng về Việt Nam chỉ trong 1 tháng: Nước ta tiêu thụ đứng top thế giới, thuế nhập khẩu 0%

Không phải gạo hay ngô, Ukraine vừa đưa hàng trăm nghìn tấn nông sản quan trọng về Việt Nam chỉ trong 1 tháng: Nước ta tiêu thụ đứng top thế giới, thuế nhập khẩu 0%

06:06 , 11/11/2025
7 mẫu iPhone cũ giá "rẻ bèo" cũng tuyệt đối không nên mua

7 mẫu iPhone cũ giá "rẻ bèo" cũng tuyệt đối không nên mua

21:35 , 10/11/2025
Việt Nam đã chi mức tiền kỷ lục để mua một "quốc bảo" của láng giềng

Việt Nam đã chi mức tiền kỷ lục để mua một "quốc bảo" của láng giềng

21:10 , 10/11/2025
Cất giấu 20 kg bạc dưới đế giày vận chuyển qua biên giới

Cất giấu 20 kg bạc dưới đế giày vận chuyển qua biên giới

20:01 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên