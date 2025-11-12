Subaru Forester 2025 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam: Động cơ mới, nhập Nhật - giá bán vẫn sẽ là rào cản?

Subaru Forester 2025 vừa ra mắt thị trường Việt Nam.

Forester 2025 ra mắt tại Việt Nam là thế hệ thứ 6 của dòng SUV cỡ C từ Subaru với nhiều thay đổi ở phần ngoại thất. Xe được thiết kế có phần hầm hố hơn với với nhiều đường gân tạo hình cơ bắp. Cột D vuốt nhẹ nổi bật với logo “Symmetrical AWD”. Cột A thoáng giúp tăng tầm nhìn khi lái xe.

Logo xe được đặt cân đối ở phía trước đầu mũi xe. Lưới tản nhiệt sơn đen cỡ lớn, đèn chiếu sáng LED có điều chỉnh độ cao tự động, đèn định vị LED chữ C hoàn toàn mới, đèn sương mù LED, đèn hậu LED. Mâm xe hợp kim nhôm 18 inch. Phiên bản 2.5i-S EyeSight cao cấp hơn có giá nóc thể thao, cửa sổ trời điện chống kẹt, ốp pô đuôi xe.

Xe có kích thước tổng thể dài 4.655mm, rộng 1.830mm, cao 1.730mm, trục cơ sở 2.670mm, khoảng sáng gầm 220mm, bán kính vòng quay tối thiểu 5,4m. Kích thước này tương đương nhiều mẫu xe cơ C khác đang bán trên thị trường. Tuy nhiên phần trục cơ sở của xe lại có phần nhỏ hơn có thể sẽ khiến cho hàng 2 của xe không được thoải mái.

Trái ngược với phần ngoại thất, khoang nội thất của Subaru Forester 2025 vẫn giữ nhiều đường nét thiết kế của thế hệ trước, tạo cảm giác tương đối quen thuộc với người dùng.

Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím bấm chức năng và lẫy chuyển số. Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng kích thước 11,6 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay hoặc Android Auto không dây đi kèm dàn âm thanh 6 loa.

Điểm trừ là phần đồng hồ hiển thị vẫn là dạng analog truyền thống kèm màn hình TFT 4,2 inch đặt dọc khiến cho mẫu xe có phần kém hiện đại hơn khi so sánh với các đối thủ như Honda CRV, Hyundai Tucson hay một số mẫu xe cùng phân khúc đến từ Trung Quốc.

Hàng ghế trước chỉnh điện, trong đó ghế lái 10 hướng và ghế phụ 8 hướng. Phiên bản 2.5i-S có ghế bọc da trong khi bản 2.5i-L bọc nỉ.

Ngoài ra xe còn một số tính năng (Option) khác như khởi động bằng nút bấm, đèn viền nội thất, điều hòa tự động 2 vùng điều khiển bằng giọng nói kèm cửa gió hàng ghế sau, cổng sạc Type C và Type A, đá cốp. Riêng phiên bản 2.5i-S có thêm sạc không dây, camera 360 độ.

Về vận hành, Subaru Forester 2025 sử dụng máy xăng Boxer 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 2.5L hoàn toàn mới cho công suất 182 mã lực, mô-men xoắn 247Nm.

Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD đã trở thành đặc sản của thương hiệu Nhật Bản. Hộp số CVT với 8 cấp số ảo mang đến cho người dùng cảm giác lái chân thật. Xe có các chế độ lái bao gồm I (Intelligent) giúp tiết kiệm nhiên liệu và S (Sport).

Công nghệ ADAS có tên EyeSight cũng là một trong những "niềm tự hào" của Subaru. Ở thế hệ mới, EyeSight trang bị hàng loạt tính năng an toàn như phanh tránh va chạm, đánh lái khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, định tâm làn đường kèm hỗ trợ đánh lái theo xe phía trước, tránh lệch làn đường, kiểm soát chân ga tránh va chạm, cảnh báo xe phía trước khởi hành.

Hiện tại, mẫu giá bán chính xác của mẫu xe này vẫn chưa được công bố chính thức, tuy nhiên theo nhiều đồn đoán, giá khó có thể thấp - thậm chí nhỉnh hơn so với thế hệ trước.

Forester nói riêng và các mẫu xe của Subaru nói chung đều "kén khách" tại thị trường Việt Nam. So với các đối thủ, giá của Forester cao hơn nhưng thường nhận ưu đãi cả trăm triệu.