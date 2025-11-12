Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hyundai, Kia gặp rắc rối lớn với xe điện

12-11-2025 - 10:12 AM | Thị trường

2 hãng xe Hàn có thể sẽ phải thực hiện những điều chỉnh về mặt chiến lược trong thời gian tới.

Hyundai, Kia gặp rắc rối lớn với xe điện- Ảnh 1.

Doanh số bán xe điện tại Mỹ nói chung đã giảm mạnh trong tháng 10 do không còn khoản tín dụng thuế liên bang trị giá 7.500 USD. Tuy nhiên, các nhà sản xuất lớn như Hyundai và Kia có thể đã không lường trước được doanh số lại giảm mạnh đến vậy do thay đổi chính sách.

Theo báo cáo mới đây, Hyundai xác nhận bán hơn 70.000 xe tại Mỹ trong tháng 10, giảm 2% so với cùng kỳ. Tin tốt là doanh số từ đầu năm của hãng vẫn tăng 10%, lên hơn 748.000 xe.

Tuy nhiên, tin xấu là doanh số của mẫu crossover điện Ioniq 5 đã giảm mạnh 62% xuống còn 1.642 xe, so với mức gần 4.500 xe một năm về trước. Tương tự, mẫu sedan Ioniq 6 cũng giảm 52%, từ 837 chiếc xuống còn 397 xe. Ioniq 9 chỉ mới ra mắt trong năm nay nhưng doanh số không quá khả quan, đạt gần 4.500 xe từ đầu năm và chỉ đạt 310 chiếc trong tháng 10.

Tình hình tương tự cũng xảy ra với Kia khi mẫu EV9 3 hàng ghế chỉ đạt 666 xe trong tháng 10, so với hơn 1.900 xe cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh số của EV9 trong 10 tháng đầu năm nay giảm từ 17.911 xe xuống còn 13.114 xe. Trong khi đó, doanh số của EV6 tháng 10 cũng chỉ còn 508 xe, so với hơn 1.700 xe một năm về trước.

Tính 10 tháng đầu năm, doanh số của EV6 chỉ đạt 11.585 xe, giảm mạnh so với mức 17.700 xe cùng kỳ 2024. Kia cũng bán mẫu Niro dưới dạng xe điện tại Mỹ nhưng hãng không công bố doanh số riêng và gộp cùng với phiên bản chạy xăng và hybrid.

Đáng nói hơn, những con số này được công bố ngay sau khi Kia xác nhận đã hoãn việc ra mắt mẫu EV4 tại Mỹ “cho đến khi có thông báo mới” do điều kiện thị trường thay đổi.

Khoản tín dụng thuế liên bang cho xe điện mới tại Mỹ đã chính thức hết hiệu lực từ ngày 30/9/2025. Theo dữ liệu từ S&P Global Mobility và J.D. Power, doanh số xe điện ở Mỹ trong tháng 10 chỉ đạt khoảng 64.000 chiếc, giảm hơn 57% so với mức gần 150.000 xe của tháng 9. Thị phần xe điện mớii bán ra cũng lao dốc từ mức hơn 12% của tháng 9 xuống khoảng 5% trong tháng 10.

Đức Nam

