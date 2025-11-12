Trải nghiệm Lynk & Co 08: Thiết kế tinh gọn, vận hành êm ái, nhiều tiện nghi hỗ trợ

Lynk & Co 08 vừa ra mắt Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

Lynk & Co 08 vừa ra mắt thị trường Việt Nam cuối tháng 10 nhận được sự chú ý của nhiều khách hàng trong nước. Xe được định vị ở phân khúc SUV Hybrid cỡ D khi có kích thước tương đương với các đối thủ. Là mẫu xe lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, Lynk & Co 08 được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho khách hàng tìm kiếm sự trẻ trung, hiện đại nhưng không kém phần thú vị.

Thiết kế tinh tế

Lynk & Co 08 được phát triển theo triết lý thiết kế “Mega City Contrast”, hướng đến phong cách đô thị hiện đại. Phần đuôi xe mang dáng coupe thể thao, cột C vuốt dốc nhẹ tạo hiệu ứng liền mạch, trong khi thiết kế mặt trước gần như kín tương tự các mẫu xe điện. Cụm đèn chiếu sáng LED Matrix, nổi bật với dải đèn ban ngày dạng pha lê, tạo điểm nhấn nhận diện đặc trưng.

Ấn tượng của Lynk & Co 08 đến từ sự chỉn chu từ thiết kế ngoại thất đến trải nghiệm khi bước vào khoang lái. Mở khóa, tay nắm cửa ẩn tự động nhô ra, cửa kính không viền trượt xuống nhẹ nhàng.

Thiết kế đuôi xe coupe. Ảnh: Hoàng Dũng

Bước vào trong, khoang nội thất tạo ấn tượng với không gian yên tĩnh. Vô-lăng thiết kế khác biệt, bọc vật liệu microfiber vinyl cho cảm giác dễ chịu. Gương chiếu hậu tràn viền giúp mở rộng tầm nhìn và tạo cảm giác thoáng đãng. Ghế ngồi bọc da Nappa, bảng táp-lô sử dụng vật liệu mềm, đi kèm màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch độ phân giải sắc nét 2.5K đặt nổi ở vị trí trung tâm.

Từ tay nắm cửa ẩn, đường chỉ ghế cho đến cách ánh sáng phản chiếu qua mặt táp-lô, từng chi tiết đều cho thấy nỗ lực của Lynk & Co trong việc mang đến một chiếc xe hướng đến trải nghiệm cảm xúc.

Động cơ êm nhưng vẫn lanh lẹ

Trải nghiệm thực tế, Lynk & Co 08 mang lại cảm giác không chỉ yên tĩnh mà thực sự êm khi sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện.

Xe sử dụng động hybrid. Ảnh: Hoàng Dũng

Hệ truyền động plug-in hybrid của Lynk & Co 08 gồm động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp hai mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 345 mã lực và mô-men xoắn cực đại 580 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước cùng hộp số 3 cấp 3DHT Evo. Nhờ đó, xe có thể đạt tốc độ 40-60km/h nhanh nhưng mượt mà không bị cảm giác giật cục.

Ở dải tốc độ thấp, cầm lái Lynk & Co 08 mang lại cảm giác linh hoạt, dễ xoay trở trong đô thị. Vô-lăng trợ lực điện, nhẹ nhàng phù hợp với cả những người cầm lái lần đầu. Ngoài ra, bộ pin dung lượng 39,6kWh, cho phép di chuyển thuần điện khoảng 200km chỉ với một lần sạc. Điều này giúp người dùng có thể sử dụng xe hằng ngày trong nội đô mà hầu như không cần dùng đến động cơ xăng.

Vô-lăng thiết kế đẹp mắt. Ảnh: Hoàng Dũng

Ra cao tốc, sự hiệu quả của động cơ hybrid càng được thể hiện rõ. Động cơ xăng tăng áp 1.5L tự động phối hợp cùng mô-tơ điện cho khả năng tăng tốc nhanh. Trong bài thử tăng tốc 60-100 km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xe phản ứng gần như tức thì, mang lại trải nghiệm tương tự một mẫu xe điện thuần túy, dù khối lượng lên tới hơn 2 tấn.

Cái hay của Lynk & Co 08 là mỗi lần nhấn ga tăng tốc, người ngồi bên trong không bị âm thanh động cơ gây tiếng ồn, nhưng cũng không bị cảm giác quá yên tĩnh đôi lúc hơi nhạt nhòa kiểu xe điện. Không giống nhiều xe hybrid khác, quá trình chuyển đổi giữa chế độ điện và hybrid trên Lynk & Co 08 khó nhận ra bởi động cơ xăng hoạt động rất êm ái ở chế độ hybrid.

Nhiều công nghệ tiện nghi

Nếu thiết kế thể hiện phong cách, vận hành mang lại cảm giác, thì công nghệ chính là yếu tố định hình trải nghiệm của Lynk & Co 08. Điểm đáng chú ý đầu tiên là hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa với công suất 1.600W và có thêm 1 hệ thống loa trên tựa đầu của ghế lái tạo ra sự riêng tư, không ảnh hưởng tới người ngồi bên trong khi cảnh báo an toàn. Dù phát nhạc jazz, lo-fi hay acoustic, âm thanh thể hiện được độ chi tiết, tái tạo không gian âm nhạc chân thực.

Khoang nội thất Lynk & Co 08. Ảnh: Hoàng Dũng

Màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 15,4 inch độ phân giải 2,5K, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hiển thị rõ ràng, dễ quan sát, có thể lựa chọn quan sát bản đồ ngay trên màn hình sau vô lăng giúp dẫn đường ưu việt khi di chuyển. Chưa hết, Lynk & Co 08 còn trang bị camera 360 độ toàn cảnh mà hãng gọi là camera toàn cảnh 540 độ khi có thể quan sát cả dưới gầm xe. Lynk & Co 08 còn được trang bị ghế chỉnh điện 12 hướng tích hợp sưởi, làm mát và massage, sạc không dây cùng các cổng USB-C.

Ngoài ra, ADAS là một trong những điểm nổi bật của Lynk & Co 08, giúp xe tạo khác biệt trong phân khúc. Hệ thống hỗ trợ lái vận hành chính xác, camera quét nhanh và nhận diện tốt các phương tiện xung quanh, kể cả trong điều kiện vạch kẻ đường mờ.

Xe trang bị nhiều tính năng ADAS. Ảnh: Hoàng Dũng

Tính năng ga tự động thích ứng phản hồi mượt, giữ khoảng cách ổn định với xe phía trước. Trong khi đó hệ thống giữ làn giúp xe bám giữa làn suốt quãng đường dài. Khi di chuyển ban đêm, cụm đèn LED cho ánh sáng mạnh và rộng, bản Pro có đèn pha tự động phản ứng nhanh, còn bản Halo dùng đèn ma trận có khả năng tách luồng sáng thông minh, tăng an toàn mà không gây chói.