Lynk & Co 08 EM-P: Vì sao khách Việt xuống tiền tỷ nhưng không tiếc?

Thị trường ô tô Việt Nam cuối năm 2025 chứng kiến màn "chào sân" ấn tượng của Lynk & Co 08 EM-P, mẫu D-SUV lai điện từ thương hiệu trực thuộc Tập đoàn Geely. Mẫu xe toàn cầu đã tạo nên cơn sốt khi toàn bộ lô đầu tiên về nước đều nhanh chóng "có chủ".

Niềm tin từ nền tảng toàn cầu

Tại buổi bàn giao Lynk & Co 08 EM-P ở Hà Nội hôm 8/11, anh Đào Ngọc San (Hà Nội) chia sẻ, anh dành nhiều thời gian tìm hiểu về dòng xe lai điện và đặc biệt là mẫu Lynk & Co 08 EM-P, lựa chọn của anh được củng cố vững chắc bởi bệ đỡ phía sau thương hiệu: Đó là Tập đoàn Geely.

Với kinh nghiệm sở hữu nhiều dòng xe, anh San nhận thấy thiết kế của chiếc Lynk Co 09 mang đậm nét Châu Âu. Các chi tiết như đèn hậu, tay nắm cửa ẩn, gương tràn viền, cửa không viền góp phần hoàn thiện tổng thể thiết kế tối giản và mới mẻ. Bên cạnh đó, công nghệ an toàn là điểm mà anh San ưng ý nhất trên chiếc xe.

"Mình cảm nhận là đang mua 1 chiếc xe Volvo với mức giá hợp lý, dưới tên thương hiệu khác là Lynk & Co, và phải xem, sở nắn, lái thay vì chỉ nghe thông số thì mới thấy lựa chọn này là đúng đắn".

Theo tính toán của anh San, với công nghệ và trang bị, giá của Lynk & Co 08 khi về Việt Nam sẽ khoảng 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức giá mà nhà phân phối đưa ra khiến anh rất hài lòng: "Với chi phí khoảng 1,3 tỷ đồng thì đây là lựa chọn cực kỳ hợp lý với những giá trị mà mình nhận lại".

Minh Huế (sinh sống tại Hà Nội) cũng giống như anh San, là người yêu thích công nghệ và đam mê xe, cô chia sẻ đã sớm bị chinh phục bởi thiết kế của mẫu SUV D cũng như hiệu năng mạnh mẽ của dòng xe.

Ấn tượng đầu tiên của Huế chính là thiết kế đẹp mắt của chiếc xe. Cô đã "xuống tiền" đặt cọc ngay khi biết được thông tin GreenLynk Automotives (một thành viên của Tasco Auto) đưa mẫu về Việt Nam. Bên cạnh đó, thông số vận hành của chiếc xe lai điện cũng là yếu tố khiến cô bị thuyết phục hoàn toàn:

"Thật sự khi tìm hiểu về xe thì Huế bị thuyết phục ngay bởi hiệu suất ấn tượng từ nền tảng truyền động Super Hybrid EM-P của Lynk & Co 08, đặc biệt quãng đường di chuyển của xe khi ở chế độ điện là 200km, chế độ kết hợp là 1.400km. Vẫn còn cần thời gian để trải nghiệm các cung đường, nhưng những gì ban đầu mẫu xe này mang lại đang vượt kỳ vọng", Huế chia sẻ.

Minh Huế cho biết, việc sẵn sàng mua chiếc xe toàn cầu còn rất mới ở Việt Nam vì cô tin tưởng vào đơn vị phân phối. "Mua xe thì quan trọng là chăm sóc khách hàng. Tasco Auto là 1 doanh nghiệp lớn, đã khẳng định uy tín với sự đầu tư nghiêm túc và rất quan tâm tới khách hàng nên Huế đặt niềm tin vào đơn vị này."

Tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, ông Đỗ Ngọc Thắng – Giám đốc Kinh doanh showroom Lynk & Co Phạm Văn Đồng (Hà Nội) cho biết: "Khách hàng của Lynk & Co 08 rất duy mỹ và yêu công nghệ. Nhiều người chia sẻ rằng họ rất thích thiết kế phong cách châu Âu của 08. Trước khi mẫu xe được đưa về Việt Nam, không ít người liên hệ và hỏi chúng tôi có mang xe về phân phối không. Họ sẵn sàng chờ để được sở hữu chiếc xe đặc biệt này"

Theo đại diện của Lynk & Co, toàn bộ lô xe Lynk & Co 08 EM-P đầu tiên đều đã được bàn giao đến khách hàng toàn quốc. Không ít khách hàng sẵn sàng chờ đợi lô hàng tiếp theo để sở hữu mẫu xe này. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy mẫu D-SUV lai điện này đã thực sự "chạm" được vào phân khúc khách hàng tiên phong, những người sẵn sàng đón nhận cái mới, đề cao phong cách Châu Âu và công nghệ đột phá.

Sức mạnh vượt trội

Lynk & Co 08 EM-P ứng dụng công nghệ EM-P Super Hybrid tiên tiến, mang lại trải nghiệm lái thuần điện mượt mà nhưng vẫn mạnh mẽ. Hệ truyền động EM-P bao gồm động cơ điện kép và động cơ xăng 1.5 Turbo, sản sinh công suất cực đại 345 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h chỉ trong 6,75 giây.

Mẫu xe xóa bỏ nỗi lo về phạm vi di chuyển khi đạt quãng đường thuần điện lên đến 200km (WLTC), và tổng quãng đường khi kết hợp xăng và điện lên tới 1.400 km. Kết hợp cùng khả năng sạc nhanh DC 85 kW (nạp 30–80% chỉ trong 28 phút), Lynk & Co 08 mang đến sự linh hoạt tối đa.

Xe được trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa, công suất 1.600W và bộ đôi chip Qualcomm Snapdragon 8155 tiên tiến… biến khoang xe thành một không gian công nghệ đỉnh cao.

Về an toàn, Lynk & Co 08 EM-P đạt xếp hạng Euro NCAP 5 sao. Xe được trang bị nền tảng khung gầm CMA Evo vững chắc, cùng hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến ADAS với 25 tính năng thông minh, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người lái.

Tại Việt Nam, xe được phân phối với 2 phiên bản: Pro: 1.299.000.000 VNĐ và Halo: 1.389.000.000 VNĐ, đi kèm chính sách Bảo hành chính hãng 6 năm hoặc 175.000 km, cùng ưu đãi lớn dành cho khách hàng tiên phong, bao gồm 06 năm bảo dưỡng miễn phí.

Lynk & Co 08 EM-P không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của thế hệ "New Premium" – sự kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ, hiệu năng và tính bền vững.