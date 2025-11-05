Sếp Lynk & Co: “Chúng tôi không cạnh tranh theo cách thông thường, mà muốn định nghĩa lại khái niệm xe cao cấp thế hệ mới”

Giữa làn sóng xe điện và hybrid đang tái định hình tương lai ngành ô tô toàn cầu, Lynk & Co - thương hiệu trẻ thuộc tập đoàn Geely - đang nỗ lực khẳng định vị thế trong phân khúc xe cao cấp.

Sau hơn một năm hiện diện tại Việt Nam, Lynk & Co đã giới thiệu 6 mẫu xe, mới nhất là Lynk & Co 08 ra mắt ngày 24/10/2025, cho thấy tham vọng phủ rộng những phân khúc phổ biến trong thị trường.

Trong cuộc trao đổi cùng phóng viên, ông Chen Yu (Mars Chen) - Phó chủ tịch Zeekr Group, Tổng giám đốc Zeekr Group International, đơn vị nắm 51% cổ phần của Lynk & Co đã chia sẻ về định hướng phát triển thương hiệu, chiến lược tiếp cận thị trường Việt Nam và tầm nhìn của hãng trong kỷ nguyên xe năng lượng mới.

Ông Chen Yu (Mars Chen) - Phó chủ tịch Zeekr Group, Tổng giám đốc Zeekr Group International.

"Chúng tôi không có trăm năm lịch sử, nhưng có công nghệ để tạo nên giá trị riêng"

Tham vọng của Lynk & Co, một thương hiệu mới 9 năm tuổi trên toàn cầu và hơn một năm tuổi ở Việt Nam, là vô cùng lớn. "Ngay từ ngày đầu tiên, cốt lõi của Lynk & Co đã hướng đến một thiết kế rất độc đáo và tập trung vào phân khúc cao cấp trên toàn cầu", ông Chen Yu cho hay.

Lynk & Co muốn tạo nên khái niệm "Cao Cấp Mới" (New Premium) thông qua "thiết kế, hiệu năng và an toàn" trên từng chiếc xe.

Theo ông Chen Yu, Lynk & Co thiếu lịch sử trăm năm như những hãng lâu đời, nhưng bù lại, thiết kế, hiệu năng và an toàn chính là 3 yếu tố để Lynk & Co tạo nên khái niệm "Cao Cấp Mới" (New Premium) - khác biệt với những thương hiệu truyền thống. Khái niệm này cũng tiếp tục được duy trì khi Lynk & Co bước chân vào thị trường Việt Nam.

"Ngày nay, ngành ô tô toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ sang kỷ nguyên điện hóa, nơi xe ngày càng thông minh, hiện đại và kết nối hơn. Tôi tin rằng người tiêu dùng Việt Nam cũng đang ngày càng quan tâm đến những mẫu xe thông minh, mạnh mẽ và tiên tiến.

Đó chính là giá trị cốt lõi của Lynk & Co - liên tục phát triển trong công nghệ điện hóa, tự hành và hệ thống buồng lái kỹ thuật số thông minh, hướng tới một tương lai nơi Lynk & Co góp phần tái định nghĩa chuẩn mực xe cao cấp tại Việt Nam", ông Chen Yu cho hay.

EM-P - “ly cà phê latte” của kỷ nguyên điện hóa

Về vận hành - một trong ba yếu tố giúp xây dựng khái niệm "New Premium", Lynk & Co đã giới thiệu hệ truyền động hybrid mà họ gọi là EM-P, được khẳng định là "phép cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh của động cơ xăng và mô-tơ điện".

Công nghệ EM-P được hứa hẹn sẽ "mang lại rất nhiều lợi thế về hiệu năng, kết cấu và công nghệ".

Ông Chen Yu đã có sự ví von khá thú vị: "Cà phê vốn dĩ có màu đen. Nhưng con người đã sáng tạo ra latte, cappuccino - sự kết hợp giữa cà phê và sữa. EM-P cũng giống như vậy, là sự lai tạo tự nhiên giữa xăng và điện, mang đến lựa chọn linh hoạt cho người dùng".

Ông cho rằng "tại Việt Nam, nhiều hãng xe đang làm rất tốt trong lĩnh vực xe điện thuần pin. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khách hàng cảm thấy lo lắng hoặc chưa hoàn toàn tin tưởng vào xe điện", thay vì phát triển xe xăng rồi mới bổ sung phiên bản hybrid như nhiều hãng khác, Lynk & Co thiết kế xe hybrid ngay từ giai đoạn đầu. Theo ông Chen Yu, chính vì tập trung phát triển ngay từ đầu nên "mang lại rất nhiều lợi thế về hiệu năng, kết cấu và công nghệ".

Mẫu xe mới nhất ra mắt 08 là một minh chứng cho điều này, khi chiếc xe dặt tổng công suất 345 mã lực và 580Nm mô-men xoắn - tốt hơn nhiều mẫu SUV cỡ D khác ở Việt Nam.

08 sẽ không phải mẫu xe duy nhất sở hữu công nghệ EM-P. Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Chen Yu tiết lộ hãng sẽ đưa mẫu 900 đến thị trường Việt Nam. Đây được xem là mẫu "flagship" của thương hiệu, với động cơ cho sức mạnh tổng hợp lên tới 710 mã lực.

"Không chạy đua về giá"

Một chiếc xe tốt nhưng không có giá bán tốt cũng không dễ thu hút người mua. Đặc biệt ở thị trường Việt Nam, nơi người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến giá bán. Tuy nhiên, thương hiệu này chọn cách tiếp cận khác biệt.

Nếu một số hãng chọn cách đặt giá cao sau đó thu hút người mua bằng cách tung ra các chương trình giảm giá thì Lynk & Co lại chọn con đường khác. "Quan điểm của Lynk & Co rất rõ ràng: giá được xác lập một lần và giữ ổn định, không tham gia vào các cuộc chiến giá - điều vốn không nằm trong triết lý kinh doanh của chúng tôi", ông Chen Yu cho hay.

Ông Chen Yu cho biết giá bán hợp lý cùng công nghệ đằng sau chiếc xe sẽ giúp hãng không phải giảm giá sau này.

Theo ông, Lynk & Co hướng đến nhóm khách hàng hiểu rõ giá trị thực đằng sau mức giá, do đó, hãng "sẽ công bố giá hợp lý, thể hiện sự chân thành với thị trường Việt Nam".

"Chúng tôi không cố gắng chinh phục tất cả mọi người"

Dường như Lynk & Co đã chọn con đường phù hợp. Bằng chứng là hơn 1.000 khách hàng tại Việt Nam đã chọn Lynk & Co sau hơn một năm thương hiệu hiện diện, trong đó có hơn 100 người đã đặt cọc sớm cho mẫu 08, mẫu xe có giá khởi điểm từ 1,299 tỷ đồng, có thể nhỉnh hơn một số mẫu xe cỡ D khác trong phân khúc, nhưng đây lại là mức giá chấp nhận được với một mẫu xe trang bị động cơ plug-in hybrid.

Theo ông Chen Yu tiết lộ, phần lớn những người đã đặt mua đều đã từng sở hữu hoặc sử dụng xe sang, thuộc khu vực tư nhân, trẻ tuổi và có hiểu biết sâu về công nghệ. Một số trong đó thậm chí đã trải nghiệm Lynk & Co 08 ở các thị trường khác như Trung Quốc hoặc châu Âu.

Đó cũng chính là những khách hàng nói chung mà Lynk & Co đang nhắm đến - "những người từng gắn bó với các thương hiệu châu Âu cao cấp truyền thống trong nhiều năm. Họ đã đạt đến sự tự tin và ổn định về vị thế xã hội, không cần một "logo" mới để khẳng định bản thân".

Một nhóm khác là những người đến từ phân khúc phổ thông đang muốn thay đổi, muốn nâng cấp trải nghiệm và tìm kiếm một lựa chọn khác biệt.

Có hai đối tượng chính mà Lynk & Co hướng tới: Những người đã trải nghiệm đủ để không còn quan tâm đến logo và những người muốn tìm kiếm sự mới lạ.

Với định vị như vậy, rõ ràng đối thủ của Lynk & Co không chỉ là những mẫu xe phổ thông, mà sẽ đối đầu trực tiếp với cả các thương hiệu châu Âu cao cấp. Ông Chen Yu thừa nhận "hiện tại, có lẽ hơn một nửa khách hàng vẫn sẽ tin tưởng các thương hiệu quen thuộc. Nhưng Lynk & Co có triết lý rất rõ ràng: Chúng tôi không cố gắng chinh phục tất cả mọi người, vì điều đó gần như là bất khả thi đối với một thương hiệu mới. Lynk & Co hướng tới những khách hàng dám khác biệt, dám thử thách. Chúng tôi giống như "chú ngựa ô" của thị trường - kiên định, nổi bật và đầy tiềm năng".

Cam kết dài hạn ở Việt Nam

Tuy nhiên, cũng như nhiều hãng xe Trung Quốc phải đối mặt khi vào Việt Nam, Lynk & Co cũng đứng trước một trong những băn khoăn phổ biến là liệu các hãng có gắn bó lâu dài với thị trường hay không.

Lynk & Co cam kết đầu tư lâu dài ở Việt Nam bằng cả sản phẩm cũng như kế hoạch xây dựng nhà máy.

Vị đại diện Lynk & Co khẳng định điều này bằng hành động cụ thể: "Về điều này, tôi có thể khẳng định: chúng tôi đã hiện diện tại Việt Nam hơn một năm rồi. Trong ngành ô tô, khoảng thời gian đó quả thật chưa là gì. Tuy nhiên, nếu nhìn ở khía cạnh khác, Lynk & Co có nền tảng toàn cầu rất vững chắc". Bên cạnh đó, hãng cũng đang xem xét khả năng phát triển năng lực sản xuất nội địa tại Việt Nam, thể hiện cam kết hoạt động lâu dài.

"Hiện tại, toàn bộ xe Lynk & Co đều được nhập khẩu nguyên chiếc, nhưng kế hoạch lắp ráp trong nước đã được khởi động và đang trong quá trình triển khai", ông Chen Yu khẳng định.