Lynk & Co ra mắt SUV cỡ D mới tại Việt Nam: giá ngang Ford Everest, chạy full nhiên liệu 1.400 km

Lynk & Co vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV hạng D hoàn toàn mới mang tên Lynk & Co 08 EM-P tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu xe PHEV được phân phối với hai phiên bản: Pro và Halo, sở hữu thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp cùng hiệu suất vận hành vượt trội, đi kèm giá bán là 1,299 tỷ đồng và 1,389 tỷ đồng.

Lynk & Co 08 gây ấn tượng với kích thước tổng thể 4.820 x 1.915 x 1.685 mm, chiều dài cơ sở 2.848 mm. Thiết kế xe hiện đại, đậm chất tương lai với cấu hình 5 chỗ, dáng coupe thể thao.

Các trang bị ngoại thất hiện đại, bao gồm Đèn pha LED MATRIX thông minh, kính chiếu hậu ngoài tràn viền, khung cửa không viền, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện, mâm có 2 tùy chọn 19-21 inch. Đuôi xe có cốp điện và đèn hậu LED trải dài sang hai bên.





Về nội thất, Lynk & Co 08 mang phong cách thiết kế tối giản nhưng hiện đại và cao cấp. Nổi bật là màn hình chính 15,4 inch độ phân giải 2,5K, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Phía sau tay lái là đồng hồ tốc độ 10,2 inch HD. Khu vực bệ trung tâm của mẫu PHEV này không được bố trí bất kỳ nút bấm vật lý nào, thậm chí để chỉnh hướng gió điều hòa cũng qua màn trung tâm.

Một số trang bị khác gồm sạc không dây, làm mát ghế trước, 23 loa Harman Kardon tích hợp cả ở tựa đầu ghế trước cho tổng công suất 1.600W, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn LED viền nội thất,.. Khoang hành lý của xe có dung tích từ 545L và có thể mở rộng đến 1.277L khi gập hàng ghế thứ hai, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển dài ngày.

Bản cao cấp Halo sẽ có thêm các chức năng sưởi ấm và massage ghế trước, sưởi ấm vô-lăng, ghế da Nappa, gương hậu chống chói tự động, điều hòa 3 vùng và camera tích hợp vào hệ thống giải trí của xe.

Về sức mạnh, Lynk & Co 08 tại Việt Nam sử dụng máy xăng 1.5L tăng áp, đi kèm hai mô-tơ điện (một mô-tơ đóng vai trò máy phát và một mô-tơ để chuyển động), cho tổng công suất 345 mã lực và 580 Nm mô-men xoắn. Kết hợp với hộp số DHT 3 cấp và hệ dẫn động cầu trước, khả năng tăng tốc từ 0-100km trong 6,75s.

Hãng trang bị viên pin có dung lượng 39,6 kWh, tầm vận hành tối đa khoảng 200 km/lần sạc (tiêu chuẩn WLTC). Và vì là xe PHEV nên khi kết hợp với một bình xăng đầy sẽ cho tầm vận hành lên tới hơn 1.400 km (theo công bố của hãng).

Trang bị an toàn của mẫu xe gây ấn tượng khi có đủ 7 túi khí, camera 540 độ, cảnh báo điểm mù, hệ thống ADAS cấp độ 2 với các tính năng ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch và hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ lái xe trên cao tốc, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp trước/sau, cảnh báo mở cửa an toàn.

Với mức giá trên, Lynk & Co 08 đang cao hơn Hyundai Santa Fe (giá 1,069 - 1,365 tỉ đồng) hay KIA Sorento (giá 1,249 - 1,469 tỉ đồng) và chỉ thấp hơn xe châu Âu - Skoda Kodiaq (từ 1,450 - 1,480 tỉ đồng). Thậm chí, Lynk & Co 08 còn cao hơn Toyota Fortuner (giá 1,055 - 1,350 tỉ đồng) và nằm giữa khoảng giá của Ford Everest (giá 1,099 - 1,545 tỉ đồng).