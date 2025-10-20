Mẫu SUV thế hệ mới Wuling Starlight 560 của liên doanh SAIC–GM–Wuling (SGMW) vừa được bắt gặp tại Trung Quốc trước thềm ra mắt chính thức, theo trang tin Yiche. Đây là mẫu xe chiến lược tiếp theo trong dòng Starlight, sau mẫu MPV Starlight 730, với ba phiên bản hệ truyền động: xăng (ICE), hybrid sạc điện (PHEV) và thuần điện (BEV). Xe dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Về thiết kế, Starlight 560 mang phong cách tương đồng với người anh em Starlight 730, đặc biệt ở phần đầu xe.

Bản xăng và PHEV có lưới tản nhiệt hình chữ nhật màu đen, họa tiết tổ ong, cùng đèn pha kép.

Bản thuần điện BEV có cản trước kín khí động học, tấm ốp đen nối liền cụm đèn pha kép và lưới tản nhiệt phía dưới nhỏ gọn.

Xe có kích thước tổng thể dài/rộng/cao lần lượt 4.745 x 1.850 x 1.755 (1.770) mm, cùng chiều dài cơ sở 2.810 mm. Khi ra mắt, khách hàng có thể lựa chọn cấu hình 5 chỗ hoặc 7 chỗ.

Phiên bản chạy xăng (ICE) trang bị động cơ tăng áp 1.5T cho công suất 130 kW (174 mã lực), đi kèm hộp số sàn 6 cấp (6MT) hoặc hộp số vô cấp CVT.

Phiên bản hybrid sạc điện (PHEV) dùng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 78 kW (105 mã lực), kết hợp pin lithium sắt phosphate (LFP) 20,5 kWh, cho phạm vi chạy điện 100 km theo chuẩn CLTC. Trọng lượng không tải từ 1.685–1.750 kg.

Phiên bản thuần điện (BEV) dùng động cơ điện 100 kW (134 mã lực), kết hợp pin LFP dung lượng 54,5 kWh hoặc 56,7 kWh, cho phạm vi hoạt động 450–500 km CLTC tùy cấu hình. Trọng lượng không tải dao động 1.630–1.730 kg.

Dù nội thất của Starlight 560 chưa được tiết lộ, nhưng với việc cung cấp cả ba tùy chọn hệ truyền động, SGMW kỳ vọng mẫu SUV mới sẽ phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, từ người dùng phổ thông đến những người muốn chuyển dần sang xe điện.

Wuling Starlight 560 được xem là một bước đi chiến lược trong nỗ lực mở rộng danh mục xe điện – hybrid của SGMW, đặc biệt trong bối cảnh thị trường SUV tầm trung tại Trung Quốc ngày càng cạnh tranh với sự góp mặt của BYD, Changan và GAC.

Theo CNC﻿